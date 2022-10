Die Werder-Aufstellung gegen Hertha BSC: Mit vier Rückkehrern und einer Überraschung in der Startelf?

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Werder Bremen gegen Hertha BSC: Christian Groß könnte in die Startelf-Aufstellung zurückkehren, Romano Schmid ist aktuell gesetzt. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am Freitag gegen Hertha BSC. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner gegen die Berliner aussehen!

Bremen – Eigentlich ist Ole Werner überhaupt kein Freund davon, seine Startelf auf vielen Positionen zu verändern. Notgedrungen hat der Trainer des SV Werder Bremen am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg (0:2) eine Elf auf den Platz geschickt, die im Vergleich zur vorherigen DFB-Pokal-Partie in Paderborn krankheits- und verletzungsbedingt drei Umstellungen beinhaltete. Da sich die Bremer Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) nun aber sichtlich entspannt hat und weil Kapitän Marco Friedl rotgesperrt fehlt, könnte es für Werner-Verhältnisse zu großflächigen Umbaumaßnahmen der Startelf-Aufstellung kommen.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Hertha BSC: Leonardo Bittencourt in der Startelf - Milos Veljkovic auch?

So dürfte Leonardo Bittencourt, der unter der Woche vorzeitig seinen Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert hat, nach vollständig auskuriertem Infekt ebenso in die Startelf zurückkehren wie der zuletzt wegen einer Fußprellung fehlende Abwehrmann Niklas Stark. Der Ex-Herthaner könnte dabei wie zuletzt den rechten Part in der Dreierkette des SV Werder Bremen bekleiden. An seine Seite könnte Milos Veljkovic rücken, der seine muskulären Probleme überwunden hat, wegen derer er zuletzt sowohl gegen Mainz 05 als auch gegen Freiburg hatte aussetzen müssen. Die Dreierreihe komplettieren dürfte Amos Pieper, der dann den Posten des gesperrten Friedl übernimmt.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Hertha BSC: Verdrängt Lee Buchanan erstmals Anthony Jung?

Dauerbrenner Mitchell Weiser hat während der kräftezehrenden Englischen Woche zwar Körner gelassen, ist aber wieder voll im Saft und auf der rechten Außenbahn fraglos gesetzt. Links könnte sich gegen Hertha BSC dagegen eine kleine Überraschung anbahnen: Gegen den pfeilschnellen Rechtsaußen Dodi Lukebakio, der in bislang vier Duellen mit Werder Bremen drei Tore erzielt hat, könnte Lee Buchanan nach seiner Premiere gegen Freiburg erneut eine Startelf-Chance erhalten. Es wäre zugleich das erste Mal, dass sich der junge Engländer gegen den erfahrenen, aber auch langsameren Kollegen Anthony Jung im Kampf um einen Platz in der Aufstellung behaupten würde.

Im Mittelfeld könnte Ilia Gruev nach zuletzt sechs Startelf-Einsätzen in Serie mal wieder eine kleine Pause erhalten, weil Christian Groß seinen Infekt auskuriert hat und nach knapp zwei Spielen Pause etwas mehr Benzin im Tank hätte. Vorne bleibt dagegen vermutlich alles beim Alten: Romano Schmid bekleidet die zweite Achterposition, während Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch nach zuletzt zwei torlosen Auftritten des SV Werder Bremen wieder für Tore sorgen sollen. (mwi)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC aussehen. © DeichStube