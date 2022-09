Werder-Aufstellung gegen Gladbach: Stark rutscht erstmals in die Startelf - Kehrt Stage zurück?

Von: Daniel Cottäus

Nochmal voller Einsatz im Abschlusstraining: Niklas Stark (r.) und Romano Schmid haben gute Chancen, gegen Gladbach in der Startelf-Aufstellung von Werder Bremen zu stehen. © gumzmedia / nordphoto

Der SV Werder Bremen spielt am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen - Seine Mitspieler hatten den Rasen bereits betreten, auch das Trainerteam war längst da, als Niklas Stark am Freitagvormittag auf dem gepflasterten Weg zwischen Weserstadion und Trainingsplatz zu einem kleinen Zwischenspurt ansetzen musste. „Ich hatte noch etwas vergessen“, rief der 27-Jährige breit grinsend den umstehenden Fans und Journalisten zu, ehe er mit klackernden Stollenschuhen weitereilte und wenig später zur Mannschaft stieß. Stark im Mittelpunkt. Was in diesem Fall noch unfreiwillig zustande gekommen war, dürfte am Samstagabend ab 18.30 Uhr aus sportlichen Gründen erneut der Fall sein: Im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach gibt der Verteidiger sehr wahrscheinlich sein Startelf-Debüt für den Aufsteiger.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach: Niklas Stark vor Startelf-Debüt

Zwar hat Cheftrainer Ole Werner die Personalie im Vorfeld noch nicht offiziell bestätigt - alles andere als ein Stark-Einsatz von Beginn an käme aber einer faustdicken Überraschung gleich. Schließlich drängt sich der Sommer-Neuzugang von Hertha BSC als Vertreter für den Gelbsperrten Amos Pieper förmlich auf. „Niklas ist ein gestandener Spieler mit hoher Qualität“, sagte Ole Werner während der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag vor dem Gladbach-Spiel. Bereits ein paar Tage zuvor hatte der Coach die positive Entwicklung des Ex-Nationalspielers in Bremen gelobt und ihm bescheinigt, nah dran zu sein an der Startelf-Aufstellung.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Gladbach: Beginnt Jens Stage statt Ilia Gruev?

Gemeinsam mit Niklas Stark werden die Stammkräfte Marco Friedl (links) und Milos Veljkovic (Mitte) die Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka bilden. Auf den Halbpositionen sind Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts) gesetzt. Was die Besetzung des Mittelfelds bei Werder Bremen angeht, hängt viel von der Frage ab, wie fit die einzelnen Profis von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt sind. Möglich, dass Ilia Gruev (war nach zwei Einsätzen für Bulgarien erst am Donnerstag wieder in Bremen) eine Pause bekommt. Gegen Bayer Leverkusen hatte der 22-Jährige zuletzt neben Romano Schmid auf der Acht begonnen. Dieser Job könnte gegen die ebenfalls schnellen Spieler von Borussia Mönchengladbach nun wieder an den robusten Jens Stage gehen. Leonardo Bittencourt kehrt nach seiner Verletzung in den Kader zurück, ist aber für die Startelf sicherlich noch kein Thema. Für die Sechserposition dahinter dürfte Christian Groß die besten Karten haben, während das Bremer Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch in der Aufstellung ohnehin unantastbar ist. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach aussehen. © DeichStube