Aufstellung von Werder gegen Schalke 04: Friedl kehrt in die Startelf zurück – Jung nur auf der Bank

Von: Daniel Cottäus

Kapitän Marco Friedl (rechts) kehrt gegen den FC Schalke 04 in die Startelf des SV Werder Bremen zurück. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag gegen den FC Schalke 04. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner gegen die Königsblauen aussehen!

Update (5. November, 17.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Kapitän Marco Friedl kehrt bei den Bremern in die Anfangsformation gegen die „Königsblauen“ zurück, Anthony Jung sitzt zunächst nur auf der Bank! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04!

Bremen - Ole Werner wird vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) schlecht schlafen. Das hat der Trainer des SV Werder Bremen bereits angekündigt. Schlimm findet er das allerdings nicht. „Die schlaflose Nacht nehme ich gerne in Kauf“, sagte der 34-Jährige während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Mitaufsteiger, denn schließlich ist es ein echtes Luxusproblem, das Werner beim Blick auf seine Aufstellung grübeln lässt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Schalke 04: Kapitän Marco Friedl kehrt in die Startelf zurück

Die Abwehrreihe des SV Werder Bremen, das direkt vorweg, dürfte der einzige Mannschaftsteil sein, in dem es im Vergleich zum 1:0-Heimerfolg gegen Hertha BSC zu Veränderungen in der Startelf-Aufstellung kommt. Das Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch ist ohnehin unantastbar, dahinter haben sich zuletzt die beiden Achter Leonardo Bittencourt und Romano Schmid bewährt. Ilia Gruev wird als Sechser zudem wohl einmal mehr den Vorzug vor Christian Groß bekommen, während die Außenpositionen an Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) gehen. Verletzen sollte sich die beiden Schienenspieler möglichst nicht, da die Alternativen - Felix Agu und Lee Buchanan - ausfallen. Im Tor steht wie immer Jiri Pavlenka, womit wir bei der Dreierkette angelangt wären und bei einer Entscheidung, die Ole Werner, wie auch immer sie am Ende aussieht, nicht leicht fallen wird.

Kapitän Marco Friedl kehrt nach reduzierter Sperre nach nur einer Partie Pause in den Kader zurück und wird wieder zur Startelf des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 gehören. „Es ist sehr wichtig für uns, dass er wieder zur Verfügung steht“, betonte Werner, der beim Blick auf die beiden Positionen an der Seite des Österreichers erklärte: „Klar ist es schwierig, wenn du viele gute Spieler für wenige Positionen hast.“ Namentlich sind es Milos Veljkovic, Amos Pieper und Niklas Stark.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Schalke 04: Härtefall-Entscheidung in der Startelf droht

Veljkovic hatte unter der Woche zwischenzeitlich mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt und nur individuell geübt, absolvierte die letzte Einheit vor dem Spiel gegen Schalke 04 am Freitag dann aber über die volle Distanz. Heißt: Der serbische Nationalspieler steht zur Verfügung und dürfte demnach gute Chancen haben, einmal mehr als zentraler Innenverteidiger in der Startelf zu stehen. Zwischen Pieper und Stark könnte es auf der rechten Seite hingegen zu einer Härtefallentscheidung beim SV Werder Bremen kommen.

„Ich werde versuchen, die bestmögliche Entscheidung für die Gruppe zu treffen“, sagte Ole Werner ganz allgemein über die Aufstellung, ehe er anfügte: „Auch wenn sie für einen Spieler vielleicht mal nicht so angenehm ist.“ Angesichts der jüngsten Formkurve ist es nicht unwahrscheinlich, dass Stark vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 leicht die Nase vorn hat. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 aussehen! © DeichStube