Werder-Aufstellung: Ohne Füllkrug gegen FC Bayern - neue Startelf-Chance für Burke oder Plan mit Bittencourt?

Von: Daniel Cottäus

Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München: Ersetzt Leonardo Bittencourt Niclas Füllkrug in der Startelf. © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner aussehen.

In bisher 34 Pflichtspielen war Ole Werner seit seiner Amtsübernahme Anfang Dezember 2021 als Cheftrainer für den SV Werder Bremen verantwortlich - und eines war dabei immer gleich: Niclas Füllkrug stand in der Startelf. So gesehen kommt das Auswärtsspiel beim FC Bayern München (Dienstag, 20.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) einer Zäsur gleich, denn erstmals wird der Stürmer nicht mit dabei sein können. Eine Rückenprellung bremst Werders besten Torjäger aus, was Werner wiederum zum Umbauen der Aufstellung zwingt. Die große Frage dabei ist: Entscheidet sich der Coach für eine naheliegende Lösung, oder stellt er seine Elf vor dem Duell beim Rekordmeister etwas größer um.

Werder Bremen-Aufstellung gegen FC Bayern: Wer ersetzt Niclas Füllkrug in der Startelf?

Eines vorweg: Die sportlichen Qualitäten eines Niclas Füllkrug wird Werder Bremen am Dienstagabend nicht ersetzen können, weil es sie im Kader in dieser Form kein zweites Mal gibt. Mit seinen zehn Saisontoren ist der 28-Jährige bisher der herausragende Bremer Spieler, nicht umsonst darf er sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Rein positionsgetreu bieten sich Ole Werner zwei Möglichkeiten, um auf den Ausfall von Füllkrug zu reagieren. Nummer eins: Oliver Burke erhält in München an der Seite von Marvin Ducksch eine neue Startelf-Chance, nachdem er seine letzte (im Pokalspiel gegen Paderborn) nicht hatte nutzen können. Nummer zwei: Eren Dinkci darf überraschend beginnen, was die deutlich unwahrscheinlichere Variante ist. Denkbar auch, dass sich Werner für keinen der beiden Angreifer, sondern für einen ganz anderen Plan bei der Aufstellung entscheidet, in dessen Zentrum Leonardo Bittencourt steht.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen FC Bayern: Startet Leonardo Bittencourt im Sturm?

Rückt der erfahrene Offensivspieler gegen den FC Bayern aus dem Mittelfeld in die Angriffsreihe vor, könnte Ilia Gruev in der Startelf dessen Posten auf der Acht neben Romano Schmid übernehmen und Christian Groß dahinter als Sechser beginnen. Gegen spielstarke Gegner wie Leverkusen und Gladbach hatte Werner bereits auf Gruev in dieser Rolle gesetzt, weil der 22-Jährige durch seine überlegte Spielweise für Balance auf dem Platz sorgen kann. Ein weiterer Vorteil: Bei gegnerischem Ballbesitz könnten sich Bittencourt (auf die Acht) und Gruev (auf die Sechs) in München zurückfallen lassen, was Werder Bremen gegen die brandgefährliche Bayern-Offensive wertvolle Kompaktheit bringen würde.

In der Defensive des SV Werder Bremen steht Kapitän Marco Friedl, der beim 2:1 gegen Schalke 04 noch auf der linken Außenbahn hatte aushelfen müssen, vor der Rückkehr in die Dreierkette, weil Anthony Jung nach auskurierter Erkältung wieder genug Luft für 90 Minuten haben dürfte. Milos Veljkovic ist als Abwehrchef vor Torhüter Jiri Pavlenka ebenso in der Aufstellung gesetzt wie der formstarke Mitchell Weiser auf dem rechten Flügel. Im Duell um den letzten verbleibenden Platz in der Dreierkette dürfte Amos Pieper leichte Vorteile gegenüber Niklas Stark haben. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen den FC Bayern München aussehen. (Klicken zum Aufklappen) © DeichStube