Werder-Aufstellung gegen Gladbach: Lee Buchanan oder Fabio Chiarodia - wer rückt in die Startelf?

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Werder Bremen-Aufstellung gegen Gladbach: Ersetzt Lee Buchanan oder Fabio Chiarodia Marco Friedl in der Startelf? © gumzmedia

Der SV Werder Bremen ist am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Ole Werner muss auf vier wichtige Spieler verzichten. So könnte die Bremer Startelf-Aufstellung gegen Gladbach aussehen.

Bremen – „Sehr guter Ball, Schmiddi!“ - „Richtige Idee, Duckschi!“ - „Super Laufweg, Lee!“: Wer das rund 45-minütige Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) verfolgte, der bemerkte quasi durchgehend, wie sehr Ole Werner immer wieder lautstark versuchte, seine Spieler zu loben und ihnen damit Selbstvertrauen einzuimpfen und eine breite Brust zu verschaffen. Dabei ist der 34-Jährige derzeit wahrlich nicht zu beneiden: Denn auch gegen die Fohlen muss Werner mal wieder seine Startelf umkrempeln, weil sich neben den ohnehin krank fehlenden Christian Groß, Leonardo Bittencourt und Marco Friedl nun auch noch Vize-Kapitän Milos Veljkovic mit muskulären Problemen abgemeldet hat. Damit muss der Bremer Chefcoach bei der Wahl seiner Aufstellung gegen Gladbach aus seinem dezimierten Kader, zu dem erstmals auch U18-Nationalspieler Leon Opitz aus der Bremer U19 zählen wird, einmal mehr ein gutes Händchen beweisen.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach: Lee Buchanan mit erstem Startelf-Einsatz seit Oktober?

Weil Milos Veljkovic nicht dabei sein kann, ist der Trainer des SV Werder Bremen nun schon zum sechsten Mal in Folge gezwungen, seiner Dreierkette ein neues Gesicht zu verpassen. Immerhin sind Niklas Stark und Amos Pieper einsatzbereit und dürften entsprechend gesetzt sein. Spannender ist da schon die Frage, wer gegen Borussia Mönchengladbach den linken Part in der Dreierkette bekleidet. Am wahrscheinlichsten dürfte die Variante sein, dass der erfahrene Anthony Jung von seiner angestammten Position in der Aufstellung auf der linken Außenbahn einen Platz weiter nach innen rückt. Jungs Part auf der linken Schiene könnte gegen Gladbach dann Lee Buchanan übernehmen und damit seine erst zweite Startelf-Chance im Trikot des SV Werder erhalten. Letztmals durfte der Engländer im Oktober beim 0:2 in Freiburg von Beginn an ran.

Möglich wäre theoretisch auch, dass der erst 17-jährige Fabio Chiarodia gegen Borussia Mönchengladbach seine Startelf-Premiere für Werder Bremen feiert. Der italienische U19-Nationalspieler ist allerdings noch sehr unerfahren und dürfte deshalb vermutlich eher als erste Einwechseloption auf der Bank Platz nehmen. Buchanans Pendant auf der rechten Seite ist Mitchell Weiser, der nach überstandener Sprunggelenksverletzung beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen ein ziemlich unglückliches Comeback in der Startelf gefeiert hatte.

Schon gelesen? So können Fans das Spiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Livestream verfolgen!

Werder Bremen-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach: Romano Schmid wohl noch kein Kandidat für die Startelf

Auf der Sechserposition ist nach dem neuerlichen Groß-Ausfall Ilia Gruev in der Aufstellung des Werder Bremen gesetzt. Als Achter dürften gegen Borussia Mönchengladbach erneut Jens Stage mit seiner laufintensiven und körperbetonten Spielweise sowie Niklas Schmidt als kreativer Part die Nase vorne haben. Romano Schmid befindet sich nach überstandener Knieverletzung zwar wieder auf dem aufsteigenden Ast, ist allerdings noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent und daher wohl auch noch kein Startelf-Kandidat gegen Gladbach. Das gilt natürlich nicht für das gewohnte Offensivgespann Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, das wie zuletzt gegen Leverkusen auch gegen die Borussia für Bremer Tore sorgen soll. Klappt das, dürfte Ole Werner sein Team am Freitagabend erneut loben – dieses Mal aber nicht nur für eine engagierte Trainingsleistung, sondern womöglich für einen heißersehnten Auswärtssieg. (mwi)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach aussehen. © DeichStube