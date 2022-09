Werder-Aufstellung in Bochum: Schmid vor Startelf-Premiere

Von: Daniel Cottäus

Bremen - 33 Einsätze, davon 29 in der Startelf: In der vergangenen Saison hat Romano Schmid den Durchbruch beim SV Werder Bremen geschafft, hat sich in der 2. Liga endlich den Status eines Stammspielers erarbeitet. Verteidigen konnte er ihn über den Sommer hinaus allerdings nicht.

In der laufenden Bundesliga-Saison zählte der Österreicher bisher noch nicht zur Bremer Anfangsformation, was sich im Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ändern könnte: Nach dem Ausfall von Leonardo Bittencourt (Rippenverletzung) stehen die Chancen von Romano Schmid gut, in die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner zu rücken.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den VfL Bochum: So könnte die Startelf von Trainer Ole Werner aussehen

Zwar bietet sich für den Job auf der Achterposition an der Seite des gesetzten Jens Stage auch Niklas Schmidt an - Romano Schmid dürfte gegenüber seinem Kontrahenten allerdings leicht die Nase vorn haben, weil er für einen Schuss mehr Kreativität in der Offensive steht. Zudem hatte Schmidt zuletzt bei Werder Bremen in der Rolle des Jokers überzeugt, worauf Werner auch beim VfL Bochum wieder setzen könnte.

Grundsätzlich ist Werders Trainer nicht gerade bekannt dafür, seine Mannschaft gerne und großflächig umzubauen. Auch nach dem 3:4 gegen Eintracht Frankfurt, als Werder Bremen in der Defensive große Probleme offenbart hatte, wird das nicht passieren. Vieles spricht dafür, dass der Coach des SV Werder auch beim Schlusslicht VfL Bochum der Dreierkette Amos Pieper, Milos Veljkovic und Marco Friedl vor Torhüter Jiri Pavlenka vertraut. Die Rolle als Sechser dürfte wieder an Christian Groß gehen. Im Sturm ist das Duo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch ohnehin unantastbar. (dco)

