Werder-Aufstellung gegen Hertha BSC: Füllkrug zurück – so könnte die Bremer Startelf aussehen

Von: Björn Knips

Teilen

Niclas Füllkrug könnte gegen Hertha BSC in die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen zurückkehren. © gumzmedia

Werder Bremen spielt am 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Hertha BSC - und kann dabei voraussichtlich wieder auf Torjäger Niclas Füllkrug zurückgreifen. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen – Gut gelaunt ging Niclas Füllkrug am Freitagmittag nach dem Abschlusstraining in die Kabine und schmetterte den wartenden Journalisten noch ein freundliches „Moin“ entgegen. Die Botschaft des Stürmers vom SV Werder Bremen war klar: Füllkrug ist zurück! Die Wadenprobleme, die ihn vor einer Woche zu einer Zwangspause im Heimspiel gegen den SC Freiburg gezwungen hatten, sind überwunden, der 30-Jährige steht für Werders Gastspiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zur Verfügung. Und natürlich wird Füllkrug in der Startelf auftauchen. Darüber müsse nicht diskutiert werden, betonte Trainer Ole Werner.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Hertha BSC: Niclas Füllkrug vor Rückkehr in die Bremer Startelf

Für Niclas Füllkrug muss sehr wahrscheinlich Maximilian Philipp in der Aufstellung weichen, obwohl dieser als Füllkrug-Ersatz gegen Freiburg eine starke Leistung inklusive Torerfolg abgeliefert hat. Denn Ole Werner setzt weiterhin auf bewährtes Personal. Neben Füllkrug wird Marvin Ducksch stürmen, dahinter dürften Jens Stage und Leonardo Bittencourt als Achter in der Startelf aufgeboten werden. Auf der Sechs ist das Rennen zwischen Christian Groß und Ilia Gruev zwar eng, wie Werner zugab, aber er schätzt die Stabilität von Groß. Und im voll besetzten Berliner Olympiastadion wird es gegen nach dem Trainerwechsel sicherlich sehr heiße Herthaner gerade darauf ankommen.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen gegen Hertha BSC live im TV und im Livestream!

In der Abwehr wird es in Werders Aufstellung wohl auch keine Veränderungen geben – trotz der wiederkehrenden Fehler. Aber Ole Werner hob einmal mehr hervor, wie wenig Chancen die Defensive des SV Werder Bremen zuletzt zugelassen hat. Also dürften in der Bremer Startelf Niklas Stark, Milos Veljkovic und Marco Friedl die Dreierkette bilden sowie Mitchell Weiser und Anthony Jung die Außenbahnen besetzen. Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka. (kni)

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC aussehen. © DeichStube