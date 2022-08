So könnte die Werder-Aufstellung gegen den BVB aussehen: Piepers Kopf hält - Groß fit für Startelf-Rückkehr in Dortmund

Von: Malte Bürger

Werder Bremen-Verteidiger Amos Pieper (am Ball) dürfte beim Spiel in Dortmund gegen den BVB in der Startelf-Aufstellung stehen! © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am dritten Spieltag gegen Borussia Dortmund. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner für die Bundesliga-Partie beim BVB aussehen.

Er lief, er grätschte – und er köpfte. Amos Pieper machte während der vergangenen beiden Trainingseinheiten alles so, als hätte es diese leichte Schädelprellung beim Stuttgart-Spiel gar nicht gegeben. Somit wird der Innenverteidiger auch bei der Auswärtspartie gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ganz normal zum Kader des SV Werder Bremen gehören. Und womöglich nicht nur das. „Bei Amos besteht kein Risiko, ihn spielen zu lassen“, betont Chefcoach Ole Werner. „Das würden wir sonst nicht eingehen. Gerade bei Kopfverletzungen halten wir alle Tests ein.“ Da winkt also ein abermaliger Einsatz in Werders Startelf-Aufstellung gegen den BVB.

Werder Bremen-Aufstellung: Steht Amos Pieper gegen Borussia Dortmund in der Startelf?

Für Amos Pieper wäre ein erneuter Auftritt von Beginn an etwas ganz Besonderes. Acht Jahre lang trug der inzwischen 24-Jährige das Trikot des BVB, holte dort in der Jugend einige Titel und reifte schließlich zum Profi. Mit Ex-Club Arminia Bielefeld spielte er aufgrund der Pandemie bislang lediglich in einem leeren Signal-Iduna-Park, dieses Mal wird die Heimstätte von Borussia Dortmund mit mehr als 80.000 Menschen ausverkauft sein. Eine Atmosphäre, die auch der Ex-Borusse Marvin Ducksch sehnsüchtig erwartet. Der Offensivmann des SV Werder Bremen hatte Anfang der Woche aufgrund von muskulären Problemen dosiert trainiert, ist aber inzwischen wieder vollumfänglich belastbar und dürfte somit ebenfalls der Bremer Startelf angehören..

Werder Bremen-Aufstellung gegen den BVB: Marvin Ducksch und Christian Groß dürften in der Startelf stehen

Gleiches gilt für Christian Groß, der seinen Infekt aus der Vorwoche überwunden hat. Somit dürfte es für den 33-Jährigen zurück in die Startelf-Aufstellung bei Werder Bremen gehen, während Ilia Gruev erst einmal wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Jiri Pavlenka trainierte derweil auch in dieser Woche wieder mit einer schützenden Maske über der zuvor gebrochenen Nase, im Heimspiel gegen Stuttgart hatte der Torhüter dann allerdings auf das wenig schmückende Utensil verzichtet – so vermutlich auch gegen den BVB. (mbü)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund aussehen! © DeichStube