Mögliche Werder-Aufstellung gegen Köln: Pieper in der Startelf und im Mittelfeld ein Doppel-G

Von: Björn Knips

Teilen

Amos Pieper (links), Christian Groß und Ilia Gruev (rechts im Zweikampf) stehen mit großer Wahrscheinlichkeit in der Aufstellung von Werder Bremen gegen Köln. © gumzmedia

Bremen – Steffen Baumgart hat es einfach mal gemacht und die Aufstellung seines 1. FC Köln für das Heimspiel am Samstag gegen den SV Werder Bremen vorab verraten. Darüber wunderte sich nicht nur sein Bremer Kollege Ole Werner. Er würde so etwas nicht machen, ließ er wissen. Dabei dürfte es in der Startelf des SV Werder beim Bundesliga-Re-Start auch keine Überraschung geben.

Im Tor des SV Werder Bremen steht natürlich Jiri Pavlenka, der sich vor einer Woche beim 1:0-Sieg im Härtetest auf Schalke schon in sehr guter Verfassung präsentierte. In der Dreierkette sind Milos Veljkovic (Mitte) und Marco Friedl (links) gesetzt. Da Amos Pieper nach seinen Sprunggelenksproblemen ganz normal beim Abschlusstraining dabei war, dürfte er in der Bremer Startelf als rechter Innenverteidiger den Vorzug vor Niklas Stark erhalten. Pieper wirkt einfach etwas giftiger und resoluter als der Ex-Berliner.

Werder Bremen-Austellung gegen den 1. FC Köln: Ilia Gruev dürfte Romano Schmid in der Startelf ersetzen

Auf den Außenbahnen sind Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) bei Werder Bremen weiterhin konkurrenzlos. Spannender ist es im Mittelfeld – allerdings auch nur ein bisschen. Nach dem Ausfall von Romano Schmid (Knieverletzung im Trainingslager) vertraute Ole Werner vor einer Woche auf Schalke in seiner Aufstellung dem Doppel-G Christian Groß und Ilia Gruev sowie Leonardo Bittencourt. Sie machten ihre Sache zusammen insgesamt sehr ordentlich. Für Jens Stage und Niklas Schmidt bleibt da vorerst nur die Jokerrolle.

Und vorne in der Startelf? Da gibt es nur zwei Antworten: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Sie sollen Werder Bremen zum ersten Sieg beim 1. FC Köln nach über 17 Jahren schießen. Damals gewannen die Grün-Weißen mit 4:1. Ein gewisser Miroslav Klose schnürte einen Doppelpack, auch Johan Micoud und Naldo trafen. (kni)

Das ist die mögliche Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. © DeichStube