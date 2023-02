Werder-Aufstellung in Frankfurt: Ist das die Startelf gegen die Eintracht?

Von: Daniel Cottäus

Wer ersetzt Mitchell Weiser? So dürfte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen für das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) aussehen.

Bremen – Gesundheitlich ist ein Einsatz in der Startelf für Romano Schmid nach auskuriertem Innenbandanriss im Knie inzwischen kein Problem mehr, was für den SV Werder Bremen eine sehr gute Nachricht ist. Zum einen, weil der junge Österreicher schon vor seiner Verletzung in den Planungen von Cheftrainer Ole Werner eine große Rolle gespielt hat – und zum anderen, weil er für das Werder-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im Liveticker der DeichStube) vermutlich in ganz neuer Funktion benötigt wird. Bei der Suche nach einem Ersatz in der Aufstellung für den verletzten Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn dürfte Schmid jedenfalls der Favorit für die Startelf sein.

Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Wer steht in der Werder-Startelf?

Weil Weiser wegen einer Blessur am Sprunggelenk nicht spielen kann, muss sich Werner eine Alternative für den Job auf dem rechten Flügel neben der Dreierkette überlegen, muss in seinem Kader nach einem neuen Schienenspieler fahnden, der in der Startelf-Aufstellung offensiv Druck machen und defensiv diszipliniert agieren kann. Da in Leonardo Bittencourt (gesperrt) sowie Felix Agu und Manuel Mbom (beide verletzt) gleich drei Optionen wegfallen, muss ein neuer Plan her. Theoretisch infrage kommen würden auch Amos Pieper und Winter-Neuzugang Maximilian Philipp, die Ole Werner aber in anderen Rollen dringender braucht. Pieper als Innenverteidiger in der Dreierkette, Philipp vermutlich wieder als Joker von der Bank. Noch ein Hinweis, der für Schmid spricht: Im Abschlusstraining des SV Werder Bremen am Freitag ließ Werner den 23-Jährigen den Job auf der rechten Schiene schon einmal testen.

Die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Ilia Gruev auf der Sechs

Den kranken Christian Groß dürfte in der Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt derweil Ilia Gruev auf der Sechserposition vertreten. Andere Veränderungen der Startelf sind im Vergleich zum jüngsten 0:2 gegen Borussia Dortmund hingegen unwahrscheinlich. Heißt: Jiri Pavlenka steht wie immer im Tor, davor verteidigen Marco Friedl, Niklas Stark und Pieper in einer Dreierkette, die von Anthony Jung (links) und Schmid (rechts) flankiert wird. Die Achterpositionen gehen sehr wahrscheinlich an Niklas Schmidt und Jens Stage, während im Angriff einmal mehr Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug für Wirbel sorgen sollen. (dco(