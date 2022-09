Die Werder-Aufstellung gegen den FC Augsburg: Startelf ohne Stage? Neuzugang droht erneut die Bank

Bremen - Der SV Werder Bremen empfängt am 6. Spieltag den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner aussehen.

Es war ein äußerst überlegter Abschluss, schön den Torhüter ausgeguckt, dann den Ball präzise ins andere Eck geschoben - und schon konnte Jens Stage die Glückwünsche seiner Mitspieler entgegennehmen. Während des Abschlusstrainings vor dem Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ließ der Mittelfeldspieler am Donnerstag keinen Zweifel daran aufkommen, dass mit ihm wieder zu rechnen, dass er fit für die Partie ist. Was allerdings noch lange nicht bedeutet, dass Stage automatisch in die Startelf-Aufstellung der Bremer zurückkehrt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Augsburg: Steht Niklas Schmidt erneut für Jens Stage in der Startelf?

Zur Erinnerung: Vor dem Auswärtsspiel in Bochum (2:0) hatte Werder-Trainer Ole Werner durchaus überrascht, indem er Niklas Schmidt im offensiven Mittelfeld den Vorzug in der Aufstellung des SV Werder Bremen vor Stage gab. Und Schmidt nutzte seine Chance, lieferte eine ordentliche bis gute Partie an der Seite von Romano Schmid ab. Drei Tage nach dem Bochum-Spiel zog sich Vier-Millionen-Euro-Einkauf Stage im Training dann eine leichte Blessur am Knöchel zu, was ebenfalls dafür sprechen könnte, ihn erneut draußen zu lassen, erneut auf das Duo Schmidt/Schmid zu setzen.

Auf allen anderen Positionen in der Startelf des SV Werder Bremen stellt sich die Frage nach Veränderungen im Vergleich zum Bochum-Spiel derweil nicht (so sehen Fans Werder gegen den FC Augsburg live im TV und im Livestream). Einerseits zwingen Sperren oder Verletzungen Cheftrainer Werner nicht dazu, andererseits gibt es aktuell auch keine triftigen sportlichen Gründe dafür. Die Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka dürften in der Aufstellung also erneut Amos Pieper, Milos Veljkovic und Marco Friedl bilden, während Christian Groß im defensiven Mittelfeld für Ordnung sorgen soll. Die Positionen auf den Außenbahnen gehen wieder an Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts). Fünf-Tore-Stürmer Niclas Füllkrug ist derzeit ohnehin unantastbar, was auf seinen Partner Marvin Ducksch ebenso zutrifft, wie Werner unlängst klargestellt hat. (dco)



