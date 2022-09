Werder-Aufstellung gegen Leverkusen: Pavlenka kehrt zurück ins Tor - steht Stage erneut in der Startelf?

So könnte Werder spielen

Jiri Pavlenka (am Ball) ist nach seiner Oberschenkelverletzung wieder fit und wird beim Auswärtsspiel des SV Werder Bremen bei Bayer Leverkusen in der Startelf stehen!

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am 7. Spieltag der Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner aussehen!

Keine Frage, dieser Tritt von Mitchell Weiser gegen Niklas Schmidt hatte ganz übel ausgesehen. Es war eine Schrecksekunde während des Abschlusstrainings vor dem Auswärtsspiel des SV Werder Bremen bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), weil nach dem Zusammenprall zunächst Schlimmeres befürchtet werden musste. Doch wenig später folgte die Erleichterung: Bei Schmidt ging es nach kurzer Behandlungspause weiter, weswegen er natürlich auch zum Kader gegen die Werkself zählen wird. Einen Platz in der Bremer Startelf wird aber vermutlich erneut ein anderer Mittelfeldspieler einnehmen: Jens Stage.

Der Vier-Millionen-Euro-Einkauf hatte bereits im Heimspiel gegen Augsburg (0:1) den Vorzug in der Startelf vor Niklas Schmidt erhalten. Jens Stages Zweikampfstärke und Robustheit dürfte auch gegen die spielerisch starken und schnellen Spieler von Bayer Leverkusen einmal mehr gefragt sein. Auf der Acht dürfte der Däne deshalb vermutlich erneut neben Romano Schmid in der Aufstellung des SV Werder Bremen auflaufen, obwohl es das Duo Schmidt/Schmid in Abwesenheit des weiter verletzt fehlenden Leonardo Bittencourt vor zwei Wochen gegen Bochum durchaus ordentlich gemacht hatte.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Bayer 04 Leverkusen: Steht Jens Stage erneut in der Startelf?

Auf allen anderen Positionen in der Startelf des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen dürfte Trainer Ole Werner ebenfalls kaum Veränderungen im Vergleich zum Augsburg-Spiel vornehmen. Torhüter Jiri Pavlenka hat seine Oberschenkelprellung, aufgrund der er im Spiel gegen den FCA verletzt ausgewechselt werden musste, rechtzeitig auskuriert und konnte das Abschlusstraining erwartungsgemäß ohne Probleme absolvieren. Die Dreierkette vor Pavlenka dürften erneut Amos Pieper, Milos Veljkovic und Marco Friedl bilden. Auf der Sechserposition erhält Christian Groß mutmaßlich einmal mehr den Vorzug vor dem elf Jahre jüngeren Ilia Gruev. Die Positionen auf den Außenbahnen in der Bremer Aufstellung gehen wieder an Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts). Fünf-Tore-Stürmer Niclas Füllkrug bleibt natürlich unantastbar, gleiches gilt für seinen weiter torlosen Partner Marvin Ducksch, wie Werner unter der Woche erneut zu verstehen gegeben hat. (mwi)