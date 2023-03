Werder-Aufstellung gegen Leverkusen: Weiser zurück in der Startelf, doch wer vertritt Friedl?

Von: Malte Bürger

Wer ersetzt in der Startelf des SV Werder Bremen den erkrankten Marco Friedl im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker)? So könnte Werders Aufstellung für das Heimspiel gegen die Leverkusener aussehen.

Bremen – Nein, wirklich zufrieden war Niclas Füllkrug nach dem öffentlichen Teil des samstäglichen Abschlusstrainings nicht. Soeben hatte er mit seinem Team das kleine Abschlussspielchen verloren, bei dem der Profi des SV Werder Bremen schon fleißig Korrekturen an seine Nebenleute verteilt hatte. Mit wenig Erfolg. „Jede Woche der gleiche Mist“, zeterte er deutlich hörbar und trottete Richtung Stadion. „Das regt mich so auf.“ Nun zählt der Bremer Stürmer bekanntlich zu den eher emotionaleren Akteuren der Grün-Weißen und Unzufriedenheiten gehören zum Alltag eines Leistungssportlers auch mal dazu, weshalb die Beschwerde auch nicht überinterpretiert werden sollte. Aber sie unterstreicht, dass Chefcoach Ole Werner einmal mehr ein gutes Händchen braucht, um in einem durch Krankheiten gebeutelten Kader die bestmögliche Aufstellung für Werders Duell mit Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zu finden.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Bayer Leverkusen: Trainer Ole Werner muss die Startelf erneut umbauen

Zum fünften Mal in Folge muss der Trainer des SV Werder Bremen die Dreierkette verändern, dieses Mal fällt Kapitän Marco Friedl aus. Immerhin ist das zuletzt erkältete Duo Milos Veljkovic/Niklas Stark zurück, sodass die beiden neben Amos Pieper auflaufen dürften. Da Christian Groß ebenfalls erkrankt passen muss, dürfte erneut Ilia Gruev in der Bremer Aufstellung als Sechser beginnen. Auf der linken Außenbahn wird einmal mehr Anthony Jung starten, als Pendant auf der rechten Seite bietet sich nun endgültig wieder Mitchell Weiser nach dessen auskurierten Sprunggelenksverletzung an. Gegen Augsburg war er zuletzt noch von der Bank gekommen, gegen seinen Ex-Club aus Leverkusen steht einem Einsatz in der Startelf eigentlich nichts im Wege. „Mitch fühlt sich bei 100 Prozent, insofern ist er nochmal einen Schritt weiter“, hatte Ole Werner bereits am Freitag verkündet.

Der bisherige Weiser-Vertreter Leonardo Bittencourt kann somit in der Bremer Aufstellung zurück auf seinen angestammten Platz auf der Acht, wodurch Niklas Schmidt wohl erst einmal zuschauen müsste. Jens Stage sollte aufgrund seiner laufintensiven und körperbetonten Spielweise dagegen weiter in der Startelf dabei sein. Ebenso wie das gewohnte Offensivgespann Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug. Und wer weiß, vielleicht hat Letzterer nach der Heimpartie des SV Werder Bremen am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen dann auch wieder deutlich bessere Laune. (mbü)

