Feiertage für Werder-Profi Jung: Erst Vertrag verlängert, dann doppelter Vorlagengeber

Von: Daniel Cottäus

Anthony Jung war bei Werder Bremens 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum mit zwei Vorlagen der überragende Mann. © gumzmedia

Erst die Vertragsverlängerung, jetzt eine Top-Leistung mit zwei Vorlagen. Anthony Jung war nach Werder Bremens Sieg gegen den VfL Bochum der gefragte Mann. Seine Mitspieler fanden dementsprechend auch nur lobende Worte.

Bremen - Zunächst war es ein gewonnenes Kopfballduell, etwas später dann ein überlegter Pass in der Manier eines Spielmachers. Zwei Szenen, die bei Werder Bremens verdientem 3:0-Heimsieg über den VfL Bochum jeweils eine ganz zentrale Rolle gespielt - und jeweils denselben Hauptdarsteller gehabt hatten: Anthony Jung. Mit zwei Torvorlagen avancierte der Verteidiger zum Mann des Tages aus Werder-Sicht und krönte damit eine für ihn ganz besonders erfreuliche Woche.

Erst am Donnerstag hatte Anthony Jung bei Werder Bremen einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn nach Informationen der DeichStube bis Ende Juni 2024 an den Verein bindet. Bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen in der neuen Saison verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um eine weitere Spielzeit - was Jung ganz besonders wichtig gewesen sein soll. Grund zur Freude hatte der 31-Jährige also schon vor dem Bochum-Spiel gehabt. Entsprechend beflügelt trat er dann auch auf.

Anthony Jung mit bester Saisonleistung im Dress von Werder Bremen - eine Woche nach Vertragsverlängerung

„Wir können jetzt aber nicht jede Woche mit ihm verlängern, und ich hoffe, dass der Effekt nicht nach diesem Spiel verpufft ist“, scherzte Werder Bremens Trainer Ole Werner, der einen bestens aufgelegten Anthony Jung erlebt hatte. In der 29. Minute setzte sich der linke Schienenspieler nach einem langen Ball von Milos Veljkovic im Luftkampf entschlossen gegen Jordi Osei-Tutu durch und ermöglichte Niclas Füllkrug somit dessen 14. Saisontreffer. Kurz vor der Pause war dann Niklas Schmidt Nutznießer von Jungs großer Übersicht. Am gegnerischen Strafraum hatte sich der Routinier den Ball zurechtgelegt, allerdings nicht selbst abgeschlossen, sondern seinem Teamkollegen wohl temperiert das 2:0 aufgelegt (43.). „Den Ball spielt Tony richtig gut“, lobte Füllkrug. Leonardo Bittencourt hatte die Szene ähnlich wahrgenommen: „Er hat ein super Auge und ein ganz starkes Spiel gemacht.“

Dazu gehörte auch, dass Jung seine linke Seite auch defensiv stets im Griff hatte, gegen den schnellen Osei-Tutu nie etwas anbrennen ließ. „Wir sind generell sehr froh, dass er bei uns bleibt“, sagte Werner über Anthony Jungs Vertragsverlängerung - und hielt fest: „Tony ist ein ganz wichtiger Typ für die Mannschaft und ein sehr verlässlicher Spieler.“ Als solcher stand Jung nach dem Schlusspfiff selbstredend auch den Vereinsmedien des SV Werder Bremen Rede und Antwort. „Es ist verrückt“, sagte er etwas ungläubig über seinen Doppel-Assist, gab ein Teil des Lobes aber direkt weiter: „Schmiddi war kaum zu übersehen, nimmt den Ball super mit und schließt eiskalt ab.“ Er selbst freue sich einfach, „meinen Teil zum Sieg beigetragen zu haben“. War ja auch ein ziemlich großer. (dco)