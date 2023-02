Offiziell: Neuer Werder-Vertrag für Anthony Jung – mit besonderer Option

Von: Björn Knips

Teilen

Anthony Jung hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat die Vertragsverlängerung von Anthony Jung offiziell bestätigt. Der 31-jährige Verteidiger bleibt damit auch über den Sommer hinaus an der Weser. Nach Informationen der DeichStube gibt es im neuen Arbeitspapier zudem eine besondere Option.

Bremen – Nun ist es auch offiziell: Der SV Werder Bremen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Anthony Jung verlängert. Das gab der Bundesligist am Donnerstagvormittag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der Club wie immer keine Angabe. Nach Informationen der DeichStube datiert das neue Arbeitspapier des 31-Jährigen bis Ende Juni 2024. Bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen in der kommenden Saison verlängert sich der Vertrag um eine weitere Spielzeit. Jung spielt seit Sommer 2021 beim SV Werder, er war ablösefrei vom dänischen Meister Bröndby Kopenhagen an die Weser gewechselt. Seitdem ist er Stammspieler auf der linken Abwehrseite.

Werder Bremens Clemens Fritz über Anthony Jung: „Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen absolut erfüllt“

„Es war seit meinem Wechsel aus Dänemark eine aufregende und erfolgreiche Zeit in Bremen. Wir haben ein gutes Team, in dem es absolut stimmt. Meine Familie und ich fühlen uns auch in der Stadt sehr wohl, daher bin ich froh, noch weiter Teil von Werder Bremen zu sein“, wird Anthony Jung in einer Mitteilung des SV Werder Bremen zitiert. Dem Linksverteidiger sollen Angebote aus dem In- und Ausland vorgelegen haben. Erfahrene Linksverteidiger sind durchaus begehrt. Doch Jung entschied sich für einen Verbleib, was auch Clemens Fritz als Werders Leiter Profi-Fußball freut: „Tony ist von Beginn an eine feste Größe bei uns gewesen. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen auf und neben dem Platz absolut erfüllt und wir sind froh, dass er weiter bei uns bleibt. Er ist Stammspieler und hat sich bei uns auf der linken Seite etabliert. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft geworden.“

Anthony Jung verkörpert den Typ „solider Bundesligaprofi“, der eigentlich konstant seine Leistung bringt – mit eher seltenen Ausschlägen ins Positive und Negative. Zuletzt hatte der 31-Jährige allerdings ein paar Fehler mehr in seinem Spiel, wie beim frühen Rückstand in Frankfurt. Werder Bremen zweifelt trotzdem nicht an seiner Qualität, zumal Jung auch flexibel einsetzbar ist. Er kann als linker Innenverteidiger und als Sechser aushelfen. Seinen direkten Konkurrenten auf der linken Seite, Lee Buchanan, konnte Jung bislang gut in Schach halten. Der 22-Jährige durfte fast nur als Joker ran. Werder will sich aber auf dem Markt umschauen, um sich auf der linken Seite möglicherweise noch zu verstärken. Jung wird seinen Platz gewiss nicht kampflos räumen – und er kann dabei durchaus mit guten Zahlen aufwarten: In dieser Saison gelangen ihm bereits zwei Tore und zwei Assists – gar nicht so schlecht für einen eher defensiven Außenbahnspieler. (kni)