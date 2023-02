Alles klar: Werder verlängert mit Jung

Von: Björn Knips

Der 31-jährige Außenverteidiger Anthony Jung hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert. © gumzmedia

Anthony Jung bleibt dem SV Werder Bremen erhalten. Die Grün-Weißen und der 31-jährige Außenverteidiger einigten sich auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags.

Bremen – Nun sind auch die letzten Kleinigkeiten geklärt, Anthony Jung wird auch in der kommenden Saison für den SV Werder Bremen spielen. Der Bundesligist einigte sich mit dem 31-Jährigen auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags um ein Jahr. Nach Informationen der DeichStube kann sich der Kontrakt bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen um eine weitere Spielzeit verlängern. In den nächsten Tagen will Werder die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Linksverteidiger offiziell bekanntgeben.

Anthony Jung war im Sommer 2021 ablösefrei vom dänischen Meister Bröndby Kopenhagen zum damaligen Zweitligisten Werder Bremen gewechselt. In der Aufstiegssaison absolvierte er 30 von 34 Ligaspielen und hatte am Ende zwei Tore und zwei Assists auf dem Konto. Auch in der Bundesliga ist Jung Stammspieler, stand in 20 der bislang 21 Partien in der Startelf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Jung wird aber vor allem auch wegen seiner Zuverlässigkeit in der Defensive geschätzt. Er kann als linker Innenverteidiger und Sechser aushelfen. Diese Flexibilität war durchaus ein Faktor bei der Vertragsverlängerung.

Werder Bremens Clemens Fritz über Anthony Jung: „Tony ist sehr flexibel. Wir trauen ihm auch zu in der Mitte zu spielen“

Für die neue Saison hat Werder Bremen damit zwei Linksverteidiger fix: Jung und Lee Buchanan, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Der 21-Jährige war im Sommer ablösefrei vom englischen Zweitligisten Derby County an die Weser gekommen. Doch bislang konnte sich der junge Engländer gegen Anthony Jung nicht durchsetzen, schaffte es nur ein Mal in die Startelf, wurde aber immerhin 13 Mal eingewechselt. Die Planungen für die linke Seite sind trotz Jungs Ja-Wort und Buchanans langfristigen Vertrag noch nicht abgeschlossen, wie Clemens Fritz als Leiter Profifußball gegenüber der „Bild“ durchblicken ließ: „Tony ist sehr flexibel. Wir trauen ihm auch zu in der Mitte zu spielen. Deshalb halten wir die Augen offen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die uns hilft, dann beschäftigen wir uns damit.“ (kni)