Bremer Sportgala 2023: Werder als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet

Von: Daniel Cottäus

Die Profi-Fußballer des SV Werder Bremen sind bei der Sportgala im GOP Varieté Theater als Bremens Mannschaft des Jahres 2022 ausgezeichnet worden. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen ist bei der Bremer Sportgala 2023 erstmals überhaupt zu Bremens Mannschaft des Jahres gewählt worden. Als Sportler des Jahres gewann auch ein Werderaner, allerdings nicht Niclas Füllkrug.

Bremen - Tolle Auszeichnung für den SV Werder Bremen: Während der Bremer Sportgala 2023, die am Dienstagabend im GOP Varieté Theater stattfand, wurden die Profifußballer des Vereins um Cheftrainer Ole Werner als Bremens Mannschaft des Jahres 2022 geehrt. Eine elfköpfige Jury hatte vorab über die Vergabe der Auszeichnung entschieden. Die Eishockeyspieler der Fischtown Pinguins und die Lateinformation des Grün-Gold Clubs Bremen waren ebenfalls nominiert gewesen. Für Werders Profiteam war es das erste Mal überhaupt, dass es bei der Wahl ganz vorne landete.

Werder Bremen ist Bremens Mannschaft des Jahres 2022: Sportgala-Prämie wird gespendet

Nach dem bitteren Abstieg in die 2. Bundesliga sowie dem Impfpassskandal rund den damaligen Trainer Markus Anfang war Werder Bremen nach einer beeindruckenden Rückrunde im Frühjahr 2022 doch noch die direkte Rückkehr ins Oberhaus gelungen, was die gesamte Stadt Bremen in einen lange nicht mehr gesehenen, grün-weißen Freudentaumel stürzte. „Das, was im vergangenen Jahr passiert ist, war einfach unglaublich. Das entscheidende Spiel gegen Regensburg schaue ich mir immer wieder gerne an“, sagte Werder-Kapitän Marco Friedl, der die Auszeichnung gemeinsam mit seinen Mitspielern Leonardo Bittencourt und Niclas Füllkrug entgegennahm. „Das passt ganz gut, Mannschaftskasse weg, 1000 Euro rein“, scherzte Füllkrug über die Verwendung des Preisgeldes in Anspielung auf die im Herbst gestohlene Mannschaftskasse des Teams. Dabei haben die Profis längst eine andere Verwendung für die Sportgala-Prämie gefunden: Sie werden das Geld spenden, wie Füllkrug ankündigte.

Auch der Preis als Bremens Sportler des Jahres ging am Dienstagabend an einen Werderaner: Tischtennisspieler Mattias Falck wurde in Abwesenheit ausgezeichnet. Der 31-jährige Schwede, der bereits seit vier Jahren für Werder Bremen spielt, gewann 2022 gemeinsam mit seinem Doppelpartner Kristian Karlsson die Goldmedaille bei der Europameisterschaft, sicherte sich zudem Bronze im Einzel. Falcks Vereinskollege und Fußball-WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug sowie Kanute Marcel Paufler (Störtebeker Bremer Paddelsport) hatten ebenfalls zur Wahl gestanden.

Bremer Sportgala 2023: Werder Bremen und weitere Sportler bei Veranstaltung im GOP ausgezeichnet

Als Bremens Sportlerin des Jahres wurde derweil Lena Frerichs gekürt. Die Hockeyspielerin des Bremer HC wurde im Jahr 2022 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameisterin und schaffte es in der Folge in den A-Kader. Ebenfalls nominiert waren Schachspielerin Lara Schulze (SV Werder Bremen) sowie Turnerin Karina Schönmaier (TuS Huchting). Die Gewinnerinnen und Gewinner in den Kategorien „Nachwuchsförderpreis Mannschaft“, „Nachwuchsförderpreis Individual“, „Trainer des Jahres“ und „Behindertensportler des Jahres“ hatten bereits vor der Veranstaltung im GOP festgestanden.

Die Auszeichnung als Trainerin des Jahres erhielt Katharina Kort (TuS Huchting), die an der Seite von Karina Schönmaier große Erfolge im Bereich Turnen gefeiert hatte. Zur Behindertensportlerin des Jahres wurde Schwimmerin Anna Josephine Schulz (TuS Huchting und Alstersport Hamburg) gewählt. Bei ihrer ersten Teilnahme an den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin hatte die 19-Jährige die Goldmedaille über 50 und 100 Meter Brust gewonnen. Der Nachwuchsförderpreis Mannschaft ging derweil an das Tanz-Paar Luna Albanese und Dimitri Kalistov (Grün-Gold-Club Bremen). Die beiden 15-Jährigen holten im vergangenen Sommer als erstes Latein-Paar seit 1985 den WM-Titel wieder nach Bremen. Boxtalent Alexandru Negel (Weser-Boxring Bremerhaven) freute sich derweil über den Nachwuchsförderpreis Individual. (dco)