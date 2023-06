Füllkrug in Bremen, Keita mit Guinea: Die Länderspiele der Werder-Profis im Überblick

Von: Fynn Walenziak, Marius Winkelmann

Teilen

Naby Keita, Niclas Füllkrug und Co. sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs: Hier gibt‘s alle Länderspiel-Termine der Werder Bremen-Profis im Überblick. © IMAGO / Sebastian Frej

Bremen – Die Bundesliga-Saison ist zwar seit einigen Wochen vorbei, doch sieben Spieler des SV Werder Bremen sind noch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Alle Länderspiel-Termine der Werder-Profis im Überblick.

Nur wenige Tage nach seinem Wechsel zum SV Werder Bremen ist Naby Keita gleich mal gefordert, allerdings nicht im Dress seines neuen Arbeitgebers, sondern mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Guinea, die der 28-Jährige als Kapitän aufs Feld führt. In der Qualifikation für den Afrika Cup trifft die guineische Auswahl am kommenden Mittwoch (14. Juni, 20 Uhr) auf Ägypten. Nur drei Tage später steht für Keita und Co. dann noch ein prestigeträchtiges Duell in Barcelona gegen Brasilien auf dem Zettel.

Doch auch sechs andere Spieler des SV Werder Bremen sind mit ihren Landesauswahlen im Einsatz: Während Niclas Füllkrug (Deutschland), Ilia Gruev (Bulgarien), Jiri Pavlenka (Tschechien) und Romano Schmid (Österreich) allesamt mit ihren A-Nationalmannschaften unterwegs sind, gehören Lee Buchanan (England U21) und Fabio Chiarodia (Italien U19) dem vorläufigen Aufgebot ihrer Junioren-Auswahlen an. Zwischen dem 21. Juni und 8. Juli steigt in Georgien die U21-Europameisterschaft: Ob Buchanan dann auch im finalen Kader steht, ist derzeit noch offen. Gleiches gilt für Chiarodia, der mit Italien zur U19-EM auf Malta reisen könnte. Doch auch bei den Italienern wird der finale EM-Kader erst noch bekanntgegeben.

Alle Länderspiel-Termine der Werder Bremen-Profis im Überblick

Für Gruev, Pavlenka und Schmid geht es derweil um die Qualifikation für die kommende EM 2024 in Deutschland. Niclas Füllkrug ist mit der deutschen Nationalmannschaft als Gastgeber dafür bereits automatisch qualifiziert. Der Profi des SV Werder Bremen bestreitet deshalb drei Freundschaftsspiele mit dem DFB-Team gegen die Ukraine (Montag, 12. Juni, 18 Uhr in Bremen), Polen und Kolumbien. Werders Kapitän Marco Friedl steht derweil etwas überraschend nicht im österreichischen Aufgebot, sondern muss sich auf Abruf bereithalten. Milos Veljkovic fehlt wegen Leistenproblemen im serbischen Kader. (fwa/mwi)

Naby Keita:

Guinea – Ägypten (Afrika-Cup-Qualifikation): 14. Juni, 20 Uhr

Brasilien – Guinea (Freundschaftsspiel): 17. Juni, 21.30 Uhr

Lee Buchanan (sollte der 22-Jährige im finalen Kader stehen):

Tschechien – England (U21-EM): 22. Juni, 18 Uhr

England – Israel (U21-EM): 25. Juni, 18 Uhr

Deutschland – England (U21-EM): 28. Juni, 18 Uhr



Fabio Chiarodia (sollte der 18-Jährige im finalen Kader stehen):

Malta – Italien (U19-EM): 3. Juli, 21 Uhr

Italien – Portugal (U19-EM): 6. Juli, 18 Uhr

Italien – Polen (U19-EM): 9. Juli, 21 Uhr



Niclas Füllkrug:

Deutschland – Ukraine (Freundschaftsspiel): 12. Juni, 18 Uhr (Wohninvest Weserstadion)

Polen – Deutschland (Freundschaftsspiel): 16. Juni, 20.45 Uhr

Deutschland – Kolumbien (Freundschaftsspiel): 20. Juni, 20.45 Uhr

Ilia Gruev:

Litauen – Bulgarien (EM-Qualifikation): 17. Juni, 15 Uhr

Bulgarien – Serbien (EM-Qualifikation): 20. Juni, 20.45 Uhr



Jiri Pavlenka:

Färöer - Tschechien (EM-Qualifikation): 17. Juni, 20.45 Uhr

Tschechien – Montenegro (Testspiel): 20. Juni, 20.45 Uhr



Romano Schmid:

Belgien – Österreich (EM-Qualifikation): 17. Juni, 20.45 Uhr

Österreich – Schweden (EM-Qualifikation): 20. Juni, 20.45 Uhr