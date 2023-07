Ailton wird 50: Schwarze Kasse, dubiose Mittelsmänner und Jamaika-Urlaub - wie der Kugelblitz einst bei Werder landete

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen-Legende Ailton wird 50: Willi Lemke erinnert sich gemeinsam mit der DeichStube an seinen wichtigsten Wechsel. © Imago Images/Contrast

Ein ganz Großer feiert Geburtstag: Am 19. Juli wird Ailton 50 Jahre alt. Die DeichStube erinnert sich gemeinsam mit Willi Lemke an den kuriosen sowie legendären Wechsel zum SV Werder Bremen.

Bremen – Wann genau es war, weiß Willi Lemke heute nicht mehr. An die große Dringlichkeit, die jedes einzelne Wort von Wolfgang Sidka begleitete, erinnert sich der 76-Jährige aber noch ganz genau. Immerhin hat sie dafür gesorgt, dass er im Sommer 1997 Hals über Kopf in ein Flugzeug stieg, Destination: Sao Paulo, Brasilien. Beim dortigen Guarani FC stand ein Stürmer unter Vertrag, den Werder-Trainer Sidka unbedingt haben wollte. Deshalb war es an Manager Lemke, diesen Mann zu Werder Bremen zu holen. Sein Name: Ailton Goncalves da Silva. Geklappt hat es zunächst nicht. Und trotzdem war es der Beginn einer Geschichte, aus der sich heute ohne Probleme eine Netflix-Serie machen ließe. Ein störrischer Präsident, der Jamaika-Urlaub der Familie Lemke, ein dubioser Mittelsmann, Geld aus einer schwarzen Kasse und schließlich der größte Erfolg der Bremer Vereinsgeschichte. All das kommt darin vor und soll nun, da Ailton Goncalves da Silva am 19. Juli seinen 50. Geburtstag feiert, noch einmal nacherzählt werden.

Ailton-Wechsel zu Werder Bremen fast gescheitert – Willi Lemke: „Musste schnell feststellen, dass nichts zu machen ist“

Episode 1 - Abgeblitzt: Wenn Sidka diesen Spieler will, soll er ihn bekommen, denkt sich Lemke und holt sich vom Präsidium des SV Werder Bremen vor dem Start in die Saison 1997/98 die offizielle Erlaubnis zur Dienstreise nach Südamerika. „Dort musste ich aber schnell feststellen, dass nichts zu machen ist“, sagt er. Gemeinsam mit dem Bänker und späteren Werder-Geschäftsführer Jürgen L. Born, der in Südamerika lebt und fließend Portugiesisch spricht, wird Lemke beim Präsidenten des Guarani FC vorstellig – und blitzt ab, ehe er sein Anliegen so richtig vortragen kann. „Unverkäuflich, unverkäuflich“, hieß es nur, was für den Manager ziemlich ärgerlich ist. Hatte es vor der Abreise doch noch andere Signale gegeben. Willi Lemke akzeptiert den Korb schnell, will sich nicht auf ein Preisgeschacher einlassen. „Unsere Finanzpolitik war damals sehr defensiv“, sagt er. Ein Jahr später sollte das etwas anders aussehen.

Episode 2 - Die Nummer: Immer mal wieder, im Abstand von einigen Wochen, mal Monaten, hakt Lemke beim Guarani-Präsidenten wegen Ailton nach, hinterlegt ein ums andere Mal das Bremer Interesse am Spieler. Erfolglos. Zu Jahresbeginn 1998 fließt dann plötzlich große Ernüchterung durch die Telefonleitung zwischen Bremen und Brasilien: Willi Lemke erfährt, dass Guarani den Stürmer nach Mexiko verkauft hat. UANL Tigres, ein Verein aus der Stadt San Nicolás de los Garza, nahe der Metropole Monterrey, ist nun Ailtons neuer Arbeitgeber – und damit Lemkes neues Ziel. „Ich war richtig sauer auf den Guarani-Präsidenten und habe ihm gesagt, dass er mir dann wenigstens einen Kontakt nach Mexiko herstellen soll“, betont er. Immerhin das klappt. In seinem Büro im Weserstadion notiert sich der Manager die Nummer eines mexikanischen Mittelsmannes.

Ailton-Transfer zu Werder Bremen: „Reichlich Schwarzgeld“ soll beim Wechsel den Besitzer gewechselt haben

Episode 3 - Viel Geld: Anruf in Mexiko, Ausgang völlig ungewiss. Dann eine fremde Stimme, der Willi Lemke das Bremer Interesse an Ailton schildert. Ein, zwei Sätze später dann schon: Die Einladung nach Mexiko. „Ich wurde regelrecht motiviert, zu kommen“, erinnert sich Lemke, der damals sofort seine Urlaubsplanung anpasst, um später nach der gemeinsamen Zeit mit der Familie auf Jamaika nicht nach Bremen zurück, sondern nach Monterrey zu fliegen. Vor Ort muss der Manager allerdings feststellen, dass der Mittelsmann, sagen wir, einigermaßen vehement auf eine Aufwandsentschädigung pocht. Jahre später, im Mai 2004, berichtet „Der Spiegel“, dass beim Ailton-Deal „reichlich Schwarzgeld“ den Besitzer gewechselt habe. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf interne Berichte der Bremer Steuerfahndung, aus denen hervorgehe, dass Werder Bremen eine schwarze Kasse mit Zuwendungen heimlicher Spender geführt habe. 120.000 D-Mark daraus sollen unter der Hand an den Mittelsmann geflossen sein. „Es hat sich alles restlos aufgeklärt. Von der Sache ist nichts hängen geblieben“, betont Lemke. Am 14. September 2001 erstattet das Werder-Präsidium Selbstanzeige, 2004 sagt Lemke gegenüber der Deutschen Presseagentur: „Der Spiegel-Bericht ist ein alter Hut. Es ist damals kein Steuerverfahren gegen uns eingeleitet worden. Außerdem ist der Fall abgeschlossen.“ Ailton wechselt im Herbst 1998 für die damalige Rekordsumme von fünf Millionen D-Mark nach Bremen, was zu einer Flugreise führt, die Spieler und Manager nie vergessen werden.

Kuriose Reise nach Bremen: Willi Lemke und Werder-Stürmer Ailton kommunizieren 20 Stunden mit nur zwei Wörtern

Episode 4 - Bremen bom: Als mit UANL Tigres alles geklärt ist, steht Lemke endlich vor dem Mann, um den er sich seit über einem Jahr bemüht – und jagt Ailton erstmal einen gehörigen Schrecken ein. „Er hat mich gefragt, wann es nach Bremen geht, und ich habe gesagt: morgen! Da ist er aus allen Wolken gefallen“, blickt Willi Lemke zurück. Das Nötigste ist dann aber doch schnell gepackt, und am nächsten Tag sitzen die beiden Männer nebeneinander im Flieger. Von Monterrey nach Bremen, das sind knapp 9.000 Kilometer, das sind, je nach Verbindung, bis zu 20 Stunden Reisedauer – und vor allem sind das: ungeahnte Herausforderungen, wenn man den Nebenmann nicht mal im Ansatz versteht. „Da ich kein Portugiesisch oder Spanisch spreche, und Ailton damals weder Deutsch noch Englisch, war eine Unterhaltung schwierig“, sagt Lemke mit einem Lachen. Gefunden haben sie ihn dann aber doch, den kleinsten, gemeinsam Sprach-Nenner: „Bremen bom“, Bremen gut. Da war man sich einig. „Diesen Satz, und wirklich nur diesen einen Satz, haben wir zueinander gesagt“, erklärt Lemke, „immer wieder, bestimmt 30 bis 50 Mal während des Flugs“. Bis heute begrüßen sich beide Männer so, ehe sie sich in die Arme fallen.

Felix Magath sagte einst zu Willi Lemke über die Werder Bremen-Legende Ailton: „Der Dicke muss weg“

Episode 5 - Kurze Freude: Mit einem guten Jahr Verspätung bringt Lemke im Oktober 1998 also Sidkas Wunschspieler nach Bremen. Die Freude des Trainers ist aber schon gar keine mehr, denn nur eine Woche später muss er nach einem völlig verpatzten Saisonstart gehen. Felix Magath übernimmt die Mannschaft des SV Werder Bremen und steht ein paar Monate später ebenfalls wegen eines Ailton-Anliegens in Lemkes Büro. „Der Dicke muss weg, hat Felix zu mir gesagt“, berichtet Willi Lemke. „Ich habe nur entgegnet: Vergiss es! Ich habe in meiner Laufbahn noch nie so sehr um einen Spieler gekämpft. Er braucht einfach Zeit, und die bekommt er auch!“ Magath hingegen nicht, schon im Mai 1999 ist für ihn Schluss als Werder-Trainer.

Episode 6 - Die Krönung: Magaths Nachfolger Thomas Schaaf rettet die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg, gewinnt dann sensationell den DFB-Pokal und formt in den kommenden Jahren jenes Team, das 2004 Double-Sieger werden wird. Ailton sichert sich in der erfolgreichsten Werder-Saison aller Zeiten mit 28 Treffern die Torjägerkanone, verlässt danach den Verein und wird zum Fußballweltenbummler. Nach der Karriere dann direkt die nächste: als TV-Star und Werbefigur. „Er ist ein unglaublich herzlicher und toller Mensch“, schwärmt Willi Lemke, der den Brasilianer bis heute regelmäßig trifft. Am liebsten natürlich persönlich, zur Not aber auch beim Einkaufen: „In meinem Supermarkt steht Ailton als großer Pappaufsteller. Ich freue mich jedes mal, wenn ich an ihm vorbeigehe.“ (dco)