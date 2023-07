Ailtons illustre Gästeliste: Ex-Werder-Star präsentiert die Teilnehmer an seinem großen Geburtstagsspiel in Bassum

Vor Ailtons 50. Geburtstag

Zuletzt spielte Ailton für den TSV Bassum III, am 19. Juli feiert die Werder-Bremen-Legende in Bassum ihren 50. Geburtstag mit einem besonderen Fußballspiel.

Ailton feiert am 19. Juli seinen 50. Geburtstag mit einem besonderen Spiel. Jetzt hat die Legende des SV Werder Bremen die Liste präsentiert, welche prominenten Gäste dabei sein werden.

Bassum – Während der kleinen Pressekonferenz in einer Bassumer Weinbar verschwindet Ailton mal kurz zum Auto – und kommt mit einem Stück Papier in der Hand zurück. Das ist sie also, die handgeschriebene Liste mit Menschen, die den Brasilianer am kommenden Mittwoch hochleben lassen wollen. Mit der Partie „Ailton & Friends“ gegen die erste Herren des TSV Bassum feiert die Legende des SV Werder Bremen am 19. Juli ihren 50. Geburtstag. Los geht’s auf der Bassumer Sportanlage um 17.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), gespielt wird zweimal 35 Minuten.

Werder-Bremen-Legende Ailton feiert 50. Geburtstag mit besonderem Spiel: Paulo Sergio kommt sogar aus Brasilien

Er habe viel herumtelefoniert, erzählt der „Kugelblitz“, um eine gute Truppe aus ehemaligen Bundesliga-Weggefährten und Freunden zusammen zu bekommen. „Toll zu sehen, wer alles da sein wird“, sagt Ailton am Freitagvormittag: „Ich bin sehr zufrieden.“ Mehrere Ex-Profis aus der Bremer Double-Saison 2004 werden mitkicken. „Das war meine beste Zeit im Werder-Trikot“, erinnert sich der 49-Jährige. Und es sind einige Spieler dabei, die nur selten mit ihm in der Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen auflaufen. Der Finne Pekka Lagerblom etwa. Oder der Ungar Krisztian Lisztes, der extra aus Budapest komme.

Und selbstverständlich der Bassumer Christian Schulz. Auch Namen wie Tim Wiese, Nelson Valdez, Andreas Reinke, Philipp Bargfrede, Markus Daun, Thorsten Legat oder Ansgar Brinkmann stehen auf „Tonis“ Zettel. Sein Landsmann Paulo Sergio, einst beim FC Bayern, reise aus Brasilien an. Als Trainer der illustren Combo steht – natürlich – Thomas Schaaf an der Seitenlinie. Neben dem Meistercoach von 2004 werden Dieter Burdenski und Jürgen Born Platz nehmen. Den Stadionsprecher-Job übernimmt Ex-Sky-Reporter Rolf Fuhrmann.

Ailton-Kumpel Claudio Pizarro dagegen wird vermutlich fehlen. Der habe als Repräsentant des FC Bayern gerade „volles Programm“, sagt der Brasilianer und ergänzt mit einem schallenden Lachen: „Aber Claudio ist ein Mann für Party. Vielleicht kommt er abends noch vorbei.“ Nach dem Spiel und der Autogramm- und Selfie-Session folgt im italienischen Restaurant „Pino“ in Syke in kleiner Runde die Geburtstagsfete.

Besonderes Fußballspiel in Bassum: Werder-Bremen-Legende Ailton feiert 50. Geburtstag

„Ich habe schon lange nicht mehr groß gefeiert“, sagt Ailton, „zuletzt an meinem 45. in Brasilien, bis fünf Uhr morgens mit Live-Musik.“ Nun sei es mal wieder an der Zeit: „Ich habe zu meiner Frau Rosalie gesagt: An meinem 50. möchte ich gerne etwas Besonderes machen.“ Mit Oliver Launer, der schon Ailtons Pflichtspiel-Comeback für den TSV Bassum III am 30. April organisiert hatte, plante er das nächste Event in Bassum. „Wir freuen uns schon sehr auf den Geburtstag“, betont Launer. „Jetzt brauchen wir nur noch brasilianisches Wetter“, fügt Ailton schmunzelnd hinzu.

Rund 450 Karten seien bisher laut Launer verkauft. Nach wie vor sind Sitz- (nur noch wenige) und Stehplatztickets im Vorverkauf zu haben bei „Papier & Tinte“ in Bassum sowie „Gabi’s Kosmetikstudio“ in Syke – oder an der Abendkasse. (mr)