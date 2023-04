„Runtergerockt“ – Werder-Coach Werner schimpft über Trainingsplätze und erklärt Fan-Ausschluss

Von: Björn Knips

Teilen

Werder Bremen muss aktuell viel geheim auf Platz 11 trainieren, weil die anderen Trainingsplätze „runtergerockt“ sind. Trainer Ole Werner gefällt das nicht. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen trainiert vor dem Spiel gegen Mainz 05 und auch in den kommenden Wochen vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ole Werner erklärt die Gründe - und schimpft über die Qualität der Plätze.

Bremen – Die Reaktion ist immer gleich: Wo sind denn die Profis des SV Werder Bremen? Gerade in den Osterferien kommen viele junge Fans mit ihren Eltern zum Wohninvest Weserstadion, um sich ein Training des Bundesligisten anzusehen. Doch die Bremer üben die ganze Woche nur hinter verschlossenen Türen. Das passt so gar nicht zu einem Club, der immer so nahbar sein möchte. Und Ole Werner schmeckt das überhaupt nicht. Kurz vor Ende der Pressekonferenz ergriff der Coach am Donnerstag das Wort und gab eine Erklärung ab für das Geheimtraining, die auch als Kritik an den Gegebenheiten bei Werder verstanden werden darf.

Werder Bremen muss viel auf Platz 11 trainieren: Andere Trainingsplätze „wieder runtergerockt“

„Kann ich dazu noch etwas sagen“, platzte Werner bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen in die Abmoderation von Mediendirektor Christoph Pieper. Der hatte gerade verkündet, dass auch das Abschlusstraining am Karfreitag wie alle Einheiten in dieser Woche nicht-öffentlich sein wird. „Zur Erklärung: Warum trainieren wir auf Platz 11? Weil unsere beiden anderen Trainingsplätze inzwischen schon wieder runtergerockt sind. Das Gleiche hatten wir schon im letzten Jahr“, berichtete Werner. Auch damals hatte der Trainer das öffentlich bemängelt. Offenbar ohne Erfolg, denn das Problem ist zurück. „Den einen Trainingsplatz können wir seit vier Monaten nicht benutzen, weil er keine Rasenheizung und jetzt einen Wasserschaden hat. Und der andere Trainingsplatz ist durch die Belastung mittlerweile von der Qualität so, dass es schwierig ist, dort ein vernünftiges Training durchzuführen. Deswegen sind wir auf Platz 11.“

Viel Geheimtraining von Werder Bremen auf Platz 11: Ärgerlich für Fans - aber auch für Trainer Ole Werner

Dieser Platz ist von außen nicht einsehbar. Gerne nutzt Ole Werner den abgeschirmten Ort, um dort nach einer öffentlichen Einheit noch ein bisschen geheim zu trainieren. Findet auf dieser Anlage aber die komplette Einheit mit Zuschauern statt, müssten die Fans erst herausgebeten werden, bevor es geheim wird. „Das würde jedes Mal 20, 30 Minuten dauern und dafür bräuchte man wohl auch Ordner“, meinte Werner und erteilte diesem Ablauf verständlicherweise eine Absage. Ihm war aber ganz wichtig, dass kein falscher Eindruck entsteht. „Wir sperren niemanden aus! Wir haben gerne Fans beim Training. Wir wissen diese Unterstützung zu schätzen. Aber wir werden auch in den nächsten Wochen häufiger auf Platz 11 sein als in der Vergangenheit.“ Und das liegt am schlechten Zustand der Trainingsplätze, was bei einem Bundesligisten wie Werder Bremen schon verwundert und was in diesen Tagen vor allem für die vielen jungen Fans richtig ärgerlich ist. (kni)