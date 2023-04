„Ich hatte Gänsehaut, es war so schön“: Fast sechs Jahre nach dem Zusammenbruch im Werder-Testspiel macht Abdelhak Nouri Fortschritte

Werder-Test mit schlimmen Folgen

Die Fans von Ajax Amsterdam erinnern regelmäßig an ihren Ex-Profi Abdelhak Nouri, der im Testspiel gegen den SV Werder Bremen einen Herzstillstand erlitt.

Vor fast sechs Jahren erlitt Abdelhak Nouri im Testspiel von Ajax Amsterdam gegen Werder Bremen einen Herzstillstand und trug schwere Hirnschäden davon. So geht es dem Ex-Ajax-Jungprofi heute.

Amsterdam – Sie wollen ihn nicht vergessen. Und sie werden ihn nicht vergessen. Auch wenn die Erinnerungen weiterhin schmerzhaft sind. Abdelhak Nouri war schließlich nicht irgendein Jungprofi des niederländischen Traditionsvereins Ajax Amsterdam – mit ihm ist eine ganz tragische Geschichte des Clubs verbunden. Fast sechs Jahre ist es jetzt her, dass der damalige Mittelfeldspieler in einem Testspiel gegen den SV Werder Bremen einen Herzstillstand erlitt und schwere Hirnschäden davontrug. Ihm zu Ehren ist kürzlich im Ajax-Fanheim eine Bronzebüste eingeweiht worden. Doch das ist nicht die einzig schöne Nachricht, denn Abdelhak Nouris Bruder Abderrahim hat neue Details zum Gesundheitszustand des Ex-Fußballers öffentlich gemacht.

Fortschritte bei Abdelhak Nouri nach tragischem Vorfall gegen Werder Bremen: „Er spricht mit uns“

„Zu Hause geht es ihm viel besser als vorher im Krankenhaus“, schildert der Familienangehörige. „Er ist bei vollem Bewusstsein, er isst, er niest, er schläft.“ Nouri, der am kommenden Sonntag 26 Jahre alt wird, hat nach dem Unfall im Sommer 2017 lange Zeit im Koma gelegen, ein ausführlicher Rechtsstreit zwischen seiner Familie und Ajax folgte. Die Vereinsärzte hatten eingeräumt, dass es auf dem Platz zu Fehlern bei der medizinischen Versorgung gekommen war, Anfang 2022 einigten sich beide Seiten auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von 7,85 Millionen Euro. Allzu gute Prognosen gab es für Abdelhak Nouri nach dem Unfall im Grunde nie, doch zuletzt mehrten sich die Berichte, dass es ihm nach dem tragischen Vorfall im Testspiel gegen den SV Werder Bremen besser gehe. „Er ist wach, er lacht, wenn wir Witze mit ihm machen, und er wird emotional, wenn wir mit ihm über seine Erinnerungen sprechen“, erzählt sein Bruder. „Ja, es ist ein beachtlicher Fortschritt im Vergleich zu den Anfängen.“

Aber natürlich gibt es auch Einschränkungen. „Allerdings kommt er nicht aus dem Bett. Er braucht unsere Hilfe“, berichtet Bruder Abderrahim. „Er spricht mit uns, indem er seine Augenbrauen bewegt oder lächelt. Das alles macht uns glücklich.“ Durch diese Methode sei inzwischen eine richtige Kommunikation möglich. „Wenn er zum Beispiel Schmerzen hat oder sich anders hinlegen möchte, schafft er es, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Wir haben Abdelhak Fragen gestellt. Wenn er eine Frage mit Ja beantworten wollte, musste er die Augenbrauen hochziehen und wenn er mit Nein antwortete, musste er nichts tun“, erklärt Abdelrak Nouris Bruder. „Das haben wir natürlich getestet. Ich hatte Gänsehaut, es war so schön.“

Nach tragischem Vorfall gegen Werder Bremen: Abdelhak Nouri rät Frenkie de Jong zu Barcelona-Wechsel

Eine ähnlich emotionale Geschichte hatte in der Vergangenheit bereits Frenkie de Jong erzählt. Der Profi des FC Barcelona ist ein guter Freund von Abdelhak Nouri und benötigte vor seinem Wechsel nach Spanien einen Rat. Folglich stattete er seinem Kumpel, den alle nur „Appie“ nennen, einen Besuch ab. „Appies Mutter kam in sein Zimmer und fragte ihn: ‚Appie, zu welchem Club soll Frenkie wechseln?‘ Dann hat sie ein paar Vereine aufgezählt“, verriet der Mittelfeldakteur einmal. „Als sie Barcelona nannte, hat Appie reagiert, er hat den Wechsel abgesegnet. Das war schön zu sehen für seine Familie und mich.“

+ Ein Bild aus gemeinsamen Tagen bei Ajax Amsterdam: Frenkie de Jong und Abdelhak Nouri bejubeln einen Treffer ihres Clubs. © IMAGO / ANP

Auch auf der großen WM-Bühne war Abdelhak Nouri im vergangenen Dezember präsent. Als die marokkanische Nationalmannschaft im Achtelfinale Spanien bezwungen hatte, schickte das Überraschungsteam eine Botschaft in die Niederlande. Auf einem Foto war zu sehen, wie das Team mit einem Nouri-Trikot samt der zugehörigen Nummer 34 feierte – schließlich galt der einstige Spieler von Ajax Amsterdam mal als großes Talent der Nordafrikaner. Womöglich würde Nouri heute selbst für Marokko auflaufen, wenn alles anders gelaufen wäre. Damals, an jenem traurigen Tag während der Sommervorbereitung in Österreich. Auch deshalb wirbt Nouris Familie unter anderem für eine schnelle Verfügbarkeit von Defibrillatoren. „Man sieht, was möglich ist, wenn schnell und richtig geholfen wird“, sagte Abdelhaks Bruder Abderrahim kürzlich dem „Ajax Life-Magazin“. „Christian Eriksen spielt wieder auf höchstem Niveau.“ Der Däne war während eines Gruppenspiels der EM 2021 auf dem Platz zusammengebrochen, konnte aber sofort behandelt und reanimiert werden. Mittlerweile steht der 31-Jährige bei Manchester United unter Vertrag. (mbü)