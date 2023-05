Freie Sitzreihen, früherer Einlass und ein Empfangskomitee: Wie Werder die Gästefan-Problematik gegen Köln in den Griff bekommen will

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Nach Pyro-Ärger gegen den FC Bayern: Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln will der SV Werder Bremen insgesamt drei Reihen im Unterrang der Westkurve des Wohninvest Weserstadions leer lassen. © IMAGO/osnapix/Hirnschal

Die Fans des FC Bayern München zündeten während des Spiels beim SV Werder Bremen im Gästeblock des Wohninvest Weserstadions massiv Pyrotechnik - und gefährdeten damit die Fans im Unterrang. Mit welchen Maßnahmen die Bremer nun gegen den 1. FC Köln die Gästefan-Problematik in den Griff bekommen will.

Bremen – 252 Plätze sind es insgesamt, die während des kommenden Heimspiels des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Unterrang der Westtribüne des Wohninvest Weserstadions leer bleiben werden. Aus Sicherheitsgründen. Damit reagiert der Verein auf die Vorfälle während des jüngsten Heimspiels gegen den FC Bayern München (1:2), als Gästefans im Oberrang der Westtribüne in großem Maßstab Pyrotechnik gezündet und die Anhänger darunter in Gefahr gebracht hatten. Zeitweilig hatten die Fans im Unterrang vom Ordnungsdienst gar aus dem Innenraum geleitet werden müssen. Damit sich solche Szenen im letzten Heimspiel der Saison gegen Köln nicht wiederholen, haben Werder-Mitarbeiter in den vergangenen Tagen viele Telefonate geführt - und auch darüber hinaus plant der Club einige Veränderungen.

Aus Angst vor Pyrotechnik im Gästeblock: 252 Plätze bleiben bei Werder Bremens Heimspiel gegen den 1. FC Köln frei

Weil das Spiel bereits seit Wochen ausverkauft ist, mussten die Karteninhaber, deren Plätze auf der Westtribüne im Wohninvest Weserstadions nun frei bleiben, telefonisch oder per E-Mail informiert werden. Betroffen sind die Reihen 22 bis 24 in den Blöcken 100, 102, 104, 106 und 108. Auf Nachfrage der DeichStube teilte Werder Bremen am Mittwoch mit, dass sich dieses Vorgehen auch in der neuen Saison wiederholen könnte: „Unser Ziel ist es, langfristig eine derartige Situation zu vermeiden. Aber je nach Einstufung des Spiels, kann dieses Vorgehen beim aktuellen Gästebereich eine Maßnahme sein.“

Dass der Gästeblock beim Umbau des Wohninvest Weserstadions in den Jahren 2009 und 2010 im Oberrang der Westtribüne angesiedelt wurde, bereitet dem Verein schon seit Jahren regelmäßig Probleme. Nach den unerfreulichen Bildern vom Bayern-Spiel hat die Debatte nun neuen Schwung bekommen. Intern werden aktuell zwei Varianten geprüft. Zum einen die Installation einer rund vier Metern hohen Glaswand vor dem Gästeblock (was aus Sicherheitsgründen im Verein kritisch gesehen wird). Und zum anderen ein größerer Umbau in eine Art Tortenstück mit einem Gästebereich in Ober- und Unterrang (was einen hohen einstelligen Millionenbetrag kosten würde). Wann genau mit Veränderungen des Gästeblocks gerechnet werden kann, ist dabei vollkommen offen. Heißt: Zunächst will und muss sich Werder Bremen mit kurzfristigen Lösungen behelfen.

4210 Gästekarten für das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln verkauft

Neben den freigelassenen Sitzreihen während des Spiels gegen den 1. FC Köln „werden für diesen Spieltag angepasste Maßnahmen getroffen, um den individuellen Beurteilungen der Veranstaltung Rechnung zu tragen“, teilt der Club etwas sperrig formuliert mit, um dann zu erklären, dass zu „einsatztaktischen Maßnahmen grundsätzlich keine Aussage“ getroffen werden könne. Fest steht allerdings, dass der Gästebereich früher öffnet als sonst, nämlich bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff. Zudem plant Werder eine Art Empfangskomitee für die Kölner Anhänger. „Wir werden eine Gästefan-Versorgungsfläche auf dem Alfred-Ries-Platz aufbauen, um unserer Willkommens-Kultur Rechnung zu tragen und positiv auf das Fan-Verhalten einzuwirken“, heißt es.

Insgesamt werden am Samstag zahlreiche Anhänger des 1. FC Köln in Bremen erwartet. 4210 Gästekarten wurden für das Spiel verkauft. Nach Informationen der DeichStube ist die Bremer Polizei mit Blick auf die Heimpartie des SV Werder Bremen in Alarmbereitschaft versetzt und stellt sich auf einen Großeinsatz ein. (dco)