Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Cordoba trifft ins Werder-Herz

Werder Bremen spielt am 17. Bundesliga-Spieltag im Keller-Duell auswärts gegen den 1. FC Köln. Verfolgt das Spiel im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand 1:0.

>>> AKTUALISIEREN <<<

45. Min: Katterbach will das Spiel schnell machen nach einem Einwurf, aber Eggestein hat da etwas gegen und bringt einen weiteren Ball ins Spiel. Folgerichtig gibt es Gelb für den Bremer.

45. Min: Zum Glück ist gleich Halbzeit. Von diesem Grottenkick müssen auch wir uns erholen.

44. Min: Die Kölner dürfen es sich weiter in der gegnerischen Hälfte gemütlich machen. Werder ist viel zu weit weg vom jeweiligen Gegenspieler.

42. Min: Eine Frage bleibt nach dem Gegentor aber: Gibt es heute einen Abschluss der Bremer? Bisher spricht hier nicht viel für.

41. Min: Kein Wunder, dass es das 41. Gegentor in der laufenden Bundesligasaison war.

40. Min: So darf man in der Bundesliga nicht verteidigen. Was Moisander da gegen Drexler anbietet, ist einfach zu wenig. Ganz schwach von den Grün-Weißen!

39. Min: Tor für den 1. FC Köln! Und da ist es passiert. Aus der eigenen Hälfte kommt der ganze lange Ball auf Drexler, der einfach nur von Moisander Geleitschutz bekommt, und so den Ball entspannt zu Cordoba im Fünfer passt, der sich nicht zweimal bitten lässt. 1:0 für den 1. FC Köln.

38. Min: Dialog in der Reaktion: Gesprächspartner 1: Das ist ein Spiel auf Zweitliga-Niveau... Gesprächspartner 2: Damit tust du den Zweitligisten unrecht. Und genau das beschreibt das Spiel perfekt

36. Min: Werder merkt man in jeder Situation die Verunsicherung an. Vom Selbstvertrauen fehlt bis hierhin jede Spur. Wenn das was mit dem Dreier werden soll, müssen sich die Grün-Weißen deutlich steigern.

35. Min: Die Mannschaften neutralisieren sich im Mittelfeld.

33. Min: Pavlenka lässt sich bei den eigenen Abstößen extrem viel Zeit - wer mag es ihm verübeln?

31. Min: Augustinsson versucht sich in die Offensive einzuschalten, aber der Bremer Verteidiger wird direkt gedoppelt und kann sich nur über einen Einwurf freuen.

30. Min: Nächster Abschluss der Kölner. Eggestein kann den Ball nicht richtig klären und so landet das Spielgerät bei Thielmann, der direkt abzieht. Sein Versuch landet deutlich in den Zuschauerreihen.

29. Min: Zu einfach: Katterbach nutzt das Angebot von Eggestein und holt einen Freistoß im Halbfeld raus.

27. Min: Die Kapitänsbinde übernimmt Horn.

27. Min: Hector hat verletzungsbedingt jetzt schon Feierabend. Gisdol reagiert und bringt Verstraete.

26. Min: Immerhin halten die Grün-Weißen den Ball ein wenig länger in den eigenen Reihen, aber gefährlich wird das nicht.

24. Min: Ein Fußballfest ist das hier bisher nicht. Ganz schwere Kost.

21. Min: Kölns Hector liegt wieder auf dem Boden. Vorhin gab es einen Zweikampf mit Bargfrede, den der Kölner Kapitän wohl nicht so gut überstanden hat. Unsere Ferndiagnose: Pferdekuss am Oberschenkel.

20. Min: Ein Hauch Gefahr! Skhiri klärt unter Nöten zur nächsten Ecke.

20. Min: Erste Ecke für die Bremer! Geht jetzt mal was?

19. Min: Freunde, Zeit zum Jubeln! Schließlich feiern wir einen Fortschritt gegenüber dem Mainz-Spiel. Zum jetzigen Zeitpunkt stand es da nämlich schon 0:3 aus Bremer Sicht. Es kann also nur besser werden!

18. Min: Mehr als ein paar Sekunden können die Bremer den Ball nicht in den eigenen Reihen halten - bisher ein schwacher Auftritt.

17. Min: Ehizibue versucht es mit der Flanke aus dem Halbfeld, doch die gut überlegte Idee ist sowohl für Freund als auch Feind zu hoch - Abstoß.

16. Min: In der Anfangsphase haben die Kölner 83 Prozent Ballbesitz.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Grün-Weiß völlig verunsichert

15. Min: Jakobs verliert den Ball, da könnte es doch mal schnell gehen oder? Einen möglichen Konter über Goller bricht der Flügelspieler ab, weil niemand so richtig nachrückt.

14. Min: Werder steht jetzt extrem tief in der eigenen Hälfte.

13. Min: Köln mit einer ganz anderen Körpersprache. Im Zweikampf ist Drexler präsent und luchst den Bremern das Spielgerät ab.

12. Min: Werder scheinen die letzten Partien noch in den Knochen zu stecken. Bisher sieht das alles unrund aus. Das wirkt alles ziemlich verunsichert.

11. Min: Erste riesige Chance der Kölner. Ein ganz einfacher, langer Ball von Czichos kommt zu Jakobs, der frei vor Pavlenka abzieht, den Ball aber neben den Kasten setzt! Da hat Veljkovic als direkter Gegenspieler gepennt und nicht aufgepasst - Glück für Werder!

9. Min: Bisher erinnert das alles ein wenig an ein Handballspiel. Die Kölner schieben sich den Ball um den Sechzehner hin und her.

9. Min: Werder gibt die Pille bei eigenem Ballbesitz viel zu leicht her. So kann das mit den Offensivbemühungen nichts werden.

8. Min: Pavlenka geht bei Hectors Ecke auf Nummer sicher und faustet das Spielgerät aus dem Gefahrenbereich.

7. Min: Moisander bekommt eine Flanke nicht vernünftig geklärt und verursacht die erste Ecke.

6. Min: Werder versucht auf Konter zu spielen, doch die Gastgeber bieten bisher wenig an.

3. Min: Doch keine Viererkette! Kohfeldt überrascht uns mit einer Fünferkette. Die Innenverteidiger geben Moisander, Veljkovic und Friedl.Augustinsson und Eggestein sind auf den Außen.

2. Min: Köln versucht die Initiative zu übernehmen und hält den Ball in den eigenen Reihen. Werder wartet ab und attackiert den ballführenden Spieler ab Höhe der Mittellinie.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Anpfiff!

1. Min: Die richtige Intensität ist schon zu Beginn zu spüren. Klaassen mit dem ersten Foul gegen Katterbach im Halbfeld.

1. Min: Endlich rollt der Ball! Heute beginnt der Gastgeber die Partie.

15.27 Uhr: Kurz noch die Gegenspieler begrüßen, den Fans auf den Rängen winken und ab geht‘s zur Platzwahl.

15.26 Uhr: Noch stehen die Teams im warmen Spielertunnel, das sollte sich jeden Moment ändern.

15.24 Uhr: Freunde des guten Fußballs, was erwartet uns wohl heute? Abnutzungskampf oder Krampf? Tiki-Taka vom Feinsten oder ein müder Weihnachts-Kick? Unser Traumergebnis steht übrigens schon auf dem Wunschzettel und eurer?

15.21 Uhr: Trotz der vielen Interviews haben wir einen kurzen Augenblick Zeit, um den Schiedsrichter der heutigen Partie unter die Lupe zu nehmen. Unparteiischer auf dem Rasen ist Daniel Schlager.

15.17 Uhr: Auch an der Loyalität für Trainer Kohfeldt gibt es nicht zu rütteln, die ist laut Frank Baumann weiter ungebrochen. „Wir erwarten heute eine Trotzreaktion auf dem Feld“, ergänzt Baumann zum Abschluss bei Sky.

15.16 Uhr: Weiter analysiert Baumann: „Unseren Kader schätzen wir gut genug ein. Uns fehlt kein Max Kruse, sondern Füllkrug. Trotzdem muss unsere Leistung heute im Vordergrund stehen.“

15.15 Uhr: „Schon vor acht Wochen haben wir von einer schwierigen Situation gesprochen“, erklärt Frank Baumann. „Unsere Form, unser Selbstvertrauen müssen wir uns wiederholen.

15.13 Uhr: Freunde, mit dieser Einschätzung von Werder-Coach Florian Kohfeldt begeben wir uns nun in die heiße Phase - bevor es gleich so richtig losgeht.

15.11 Uhr: „Für uns ist das eine lehrreiche Zeit. Statt Abneigung erfahre ich eine große Unterstützung“, äußert sich der Trainer zur aktuell schwierigen Situation der Bremer.

15.10 Uhr: Bei Sky spricht Kohfeldt über seine Personalauswahl – und er sagt, dass er lange über Fin Bartels nachgedacht habe. „Aber es wäre unvernünftig gewesen, ihn für 60 Minuten einzuplanen. Er ist heute eine Waffe für 30 Minuten“, so Kohfeldt. Für Goller spräche dessen „Unbeschwertheit“.

15.09 Uhr: „Gegen Mainz haben wir alles vermissen lassen. Heute müssen wir das ändern“, gibt Kohfeldt die Marschrichtung vor.

15.08 Uhr: „Schon am Donnerstag waren wir uns klar, wer heute spielt“, verrät Werder-Coach Florian Kohfeldt im Interview bei Sky. „Wir wollen wieder zur Form zu Beginn der Saison finden. Wir müssen die richtigen Spieler fürs Spiel finden.“

15.05 Uhr: Gisdol weiter: „Werder hat viele Veränderungen vorgenommen. Wir müssen unser eigenes Spiel aufs Feld bringen.“ Auch dem Kölner Trainer sind die Veränderungen nicht verborgen geblieben. Mal schauen, was sich Florian Kohfeldt für einen taktischen Kniff ausgedacht hat. Gut 25 Minuten müssen wir uns noch gedulden.

15.04 Uhr: „Wir gehen unseren eigenen Weg“, erklärt Köln-Coach Markus Gisdol das plötzliche Hoch des Effzehs bei den Kollegen von Sky. „Wir wissen nicht so recht, was auf uns gegen Bremen zu kommt. Dreier-, Vierer- oder Fünferkette. Lassen wir uns überraschen.“

15.02 Uhr: Um sich auf Betriebstemperatur zu bringen, geht‘s für den Grün-Weißen nun auf den Rasen.

15.00 Uhr: Gewinnen diesen Spieltag zu allem Überfluss auch noch die Düsseldorfer ihr Heimspiel am Sonntag gegen Union Berlin, überwintert Werder oder Köln - bei einer Niederlage - auf Tabellenplatz 17. Autsch!

14.55 Uhr: Nicht mehr lange und wir sind schlauer, welcher taktische Kniff der Trainer zum Erfolg führen wird. Eines steht fest: Ein Unentschieden bringt niemanden voran, während sich beide Mannschaften auch keine Niederlage erlauben dürfen. Für einen der beiden Teams wird es unter dem Weihnachtsbaum sehr ungemütlich.

14.54 Uhr: Apropos Thielmann: Bisher ist der Kölner der einzige Spieler des Jahrgangs 2002, der es in die Bundesliga geschafft hat. Nummer zwei könnte Werders Nick Woltemade sein – wenn Kohfeldt ihn heute einwechseln sollte.

15.53 Uhr: Blick rüber zum 1. FC Köln: Coach Markus Gisdol verändert sein Team gegenüber den 4:2 bei Eintracht Frankfurt nur auf einer Position. Nach abgebrummter Gelbsperre verdrängt Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue wieder Benno Schmitz. Interessant auch: Trotz zwei Assists als Einwechselspieler gegen Frankfurt sitzt der Ex-Bremer Florian Kainz zu Beginn nur draußen. Der 17-Jährige Jan Thielmann erhält erneut den Vorzug.

14.51 Uhr: Während die Gastgeber an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen möchten, muss sich bei den Gästen von der Weser so einiges ändern. Gegen Mainz war das ein Offenbarungseid - traurig, aber war. Es fehlte an allem: kein Einsatz, dumme Fehler in der Rückwärtsbewegung und dann gab‘s als Extra auch noch Pech dazu. Heute darf, soll und muss das alles ein wenig anders laufen. Mund abputzen und Leistung zeigen!

14.45 Uhr: Sollten sich die Bremer vor Weihnachten noch einmal mit einem Sieg belohnen, würden sie immerhin ein kleines Polster auf den ungeliebten Relegationsrang anhäufen.

14.43 Uhr: Im Gegensatz zu den Grün-Weißen herrscht bei den Kölnern Aufbruchstimmung. Zuletzt gab es mit Neu-Coach Gisdol zwei Siege hintereinander (2:0 gegen Leverkusen, 4:2 beim Gastspiel in Frankfurt). Durch die Erfolge konnten der FC die Abstiegsränge erst einmal verlassen. Katerstimmung an der Weser: Werder hingegen befindet sich ein wenig im freien Fall. Gegen Mainz setzte es zuhause eine 0:5-Klatsche. Die Bremer sind zwar punktgleich mit den Hausherren, liegen aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur auf dem Relegationsrang.

14.41 Uhr: Lang raus, Sahin raus – wie sortiert Kohfeldt nun die Defensive? Vermutlich wird es eine Viererkette mit Marco Friedl, dem Linksfuß, als Rechtsverteidiger. Das hat der Österreicher im Endspurt der vergangenen Saison schon dreimal gemacht – und seine Bilanz aus diesen Partien ist extrem positiv. Zwei Siege, ein Unentschieden.

14.39 Uhr: Womit auch hätte rechnen können, war, dass Kohfeldt Yuya Osako auf die Bank verbannt. Doch trotz eines nicht zu leugnenden Formtiefs hält der Trainer an dem Japaner fest. Allerdings wird er gegen seinen Ex-Club, mit dem er 2018 abgestiegen war, heute wohl nicht in der Spitze spielen, sondern eher hinter Goller und Rashica agieren.

14.38 Uhr: Benni Goller auf dem Platz, Fin Bartels auf der Bank – das hatten viele anders herum erwartet. Aber nach einer ewig langen Verletzungspause und nur zwei Kurzeinsätzen ist für Fan-Liebling Bartels noch nicht die Zeit für Einsätze von Anfang an gekommen.

14.37 Uhr: Dass Kohfeldt komplett auf Sahin verzichtet, ist ein klares Zeichen dafür, dass der Trainer nach Sahins Vorstellung gegen Mainz nachhaltig verärgert ist. Sahin wurde am Dienstag bereits nach 27 Minuten ausgewechselt. Bahnt sich da etwas ein tiefgreifender Streit zwischen Kohfeldt und einem seiner Lieblingsspieler an?

14.34 Uhr: Aber wieder zurück zur Werder-Aufstellung: Sind das jetzt die Kosequenzen, die Florian Kohfeldt angedroht hatte? Der Werder-Coach wirft im Vergleich zum Spiel gegen Mainz 05 Nuri Sahin und Michael Lang aus der Startelf. Dafür rücken Marco Friedl und der wieder einsatzfähige Philipp Bargfrede ins Team. Dritte Änderung: Für den gesperrten Leonardo Bittencourt (5. Gelbe) kommt Benjamin Goller zu seinem zweiten Startelfeinsatz.

14.31 Uhr: Die Hausherren lasst nicht lange auf sich warten und ziehen direkt nach. Diese Elf schickt Köln-Trainer Markus Gisdol ins Rennen:

Eine Änderung in der #effzeh-Startelf Der nach Ablauf seiner Gelbsperre wieder spielberechtigte Kingsley Ehizibue kehrt anstelle von Benno Schmitz in die Anfangsformation zurück. Ansonsten vertraut Cheftrainer Markus Gisdol auf die Elf, die in Frankfurt mit 4:2 gewann. ⚪ pic.twitter.com/u2fe7KLSvu — 1. FC Köln (@fckoeln) 21. Dezember 2019

14.30 Uhr: Haben wir euch zu viel versprochen? Natürlich nicht - hier kommt die Aufstellung der Grün-Weißen:

14.26 Uhr: Nur noch wenige Augenblicke bis die Startaufstellungen bekanntgegeben werden. Überrascht uns Werder-Coach Florian Kohfeldt oder vertraut er seinem üblichen Stammpersonal?

14.22 Uhr: Auch wenn die letzten Wochen sehr enttäuschend waren, freuen wir uns riesig auf das Match. Denn heute sollte das Geschehen auf dem Rasen alles andere als besinnlich sein.

14.20 Uhr: Freunde, herzlich willkommen zum letzten Werder-Spiel des Jahres! Hoffentlich gibt es ein schönes Geschenk zum Ausklang.

Zum Vorbericht vom 20. Dezember 2019:

Werder-Wiedergutmachung gegen Köln? Der Charaktertest vor dem Fest

Bremen – Es gab diesen einen Moment, als alles so locker und gelöst wirkte. So, als ob es die drei Niederlagen am Stück mit den zwölf Gegentoren nie gegeben hätte. Claudio Pizarro lag plötzlich am Boden, lachte sich kringelig. Leonardo Bittencourt kam dazu, fiel Pizarro in die Arme, amüsiert über einen Beinschuss kurz zuvor beim Aufwärmspielchen. Die gute Laune der beiden Ex-Kölner steckte in diesem Moment zwar an, war beim Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) jedoch die absolute Ausnahme. Ansonsten wirkte vieles verkniffen, angestrengt, atmosphärisch schwierig.

Werder Bremen droht Negativrekord

Schon der Gang zum Trainingsplatz ähnelte einem Trauerzug. Lediglich Milot Rashica und Michael Lang zeigten mal ein Lachen, der Rest klackerte schweigend über das Pflaster. Wer mag, kann das nach den verheerenden Pleiten gegen Bayern München (1:6) und Mainz 05 (0:5) gerne als Zeichen der Konzentration und Entschlossenheit werten. Was ja vor dem letzten Hinrundenspiel nicht das Schlechteste wäre. Denn in Köln ist Werder seinen Fans eine Antwort schuldig. Eine Antwort auf diese Frage: Waren die Leistungen gegen Mainz und München wirklich euer Ernst?

Das Team hatte sich sportlich entblößt, war mental zusammengebrochen, hatte sich der Lächerlichkeit preisgegeben. Wenn sich das in Köln nicht ändert, wird die aktuelle Bremer Mannschaft am späten Samstagnachmittag als jenes Team dastehen, dass die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt hat. Bislang hat die erste Hälfte der Saison 74/75 diesen Titel inne. Damals kam eine von Sepp Piontek trainierte Truppe auf umgerechnet 15 Punkte und ein Torverhältnis von minus 19. Heißt: Werder Bremen, das aktuell bei 14 Punkten und minus 17 Toren steht, braucht ein Unentschieden, um keinen neuen Negativrekord aufzustellen.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt will nicht auf Abstiegsplatz überwintern

Unentschieden – das würde aber auch bedeuten, dass die Bremer mindestens auf dem Relegationsplatz verbleiben und dort überwintern. Oder gar auf einem direkten Abstiegsplatz zurückfallen, falls Fortuna Düsseldorf am Sonntag gegen Union Berlin mit drei Toren Unterschied gewinnen sollte. Beides ist für Werder-Coach Florian Kohfeldt, der das Abschlusstraining zurückhaltend und fast ohne Einmischung begleitete, eine schlimme Vorstellung. „Über dem Strich zu bleiben, ist wichtig“, sagt er. Logisch, den psychologischen Effekt des Gegenteils möchte er nicht erleben. Abstiegsplatz das zieht jeden noch mal zusätzlich nach unten.

Werder Bremen: Gegen 1. FC Köln ist einfacher Fußball gefragt

Das Team ist jetzt schon völlig aus der Spur geraten, hat nach den drei Niederlagen am Stück nur noch dieses Spiel in Köln, um vor dem Weihnachtsurlaub doch noch so etwas wie Kurskorrektur zu betreiben. In Köln siegen und damit an den Domstädtern vorbei auf Rang 15 zu klettern – „das wäre schon schön“, meint Kohfeldt.

Allerdings bleibt immer die Frage des Wie. So entlarvend schlecht wie Werder Bremen zuletzt aufgetreten war, gibt es kaum Hoffnung, dass plötzlich alles wieder anders ist. Kohfeldt selbst sagt: „Mainz hat uns vor Probleme gestellt – mit Körperlichkeit, mit Tempo. Das sind Attribute, die auch Köln auszeichnen.“ Um diesmal dagegenzuhalten, will der Coach sein Team mit „klaren Handlungsanweisungen“ ausstatten. Einfacher Fußball ist dabei gefragt. „Wir werden uns aber mit Sicherheit nicht hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott“, sagt der Coach.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Florian Kohfeldt erwartet Taten statt reumütige Statements

Am Ende sollte es aber nicht überraschen, wenn es doch so käme. Defensive Sicherheit ist schließlich das, was Werder bei 40 Gegentoren in 16 Spielen am dringendsten benötigt. Und das Spiel nach vorne sollte „ohne Schnörkel“ laufen, so Kohfeldt. Kann bedeuten: Lange Bälle nach vorn – und Rashica die Daumen drücken. Das wäre zwar Anti-Kohfeldt-Fußball, aber in der aktuellen Situation ist es vielleicht die bessere Wahl.

In erster Linie geht es sowieso darum, dass die Profis die Lethargie der letzten drei Partien ablegen und wieder zum Kampf finden. Köln, das ist klar, wird für die Bremer drei Tage vor dem Weihnachtsfest zum Charaktertest. Sportchef Frank Baumann, der den Spielern zuletzt „Alibi-Gekicke“ vorgeworfen hatte, erwartet wieder „Leidenschaft und Geilheit auf Erfolg“. Coach Florian Kohfeldt will indes nach Abpfiff einfach keine reumütigen Statements mehr hören. „Es bringt nichts, hinterher wieder zu sagen, wie schlecht man war. Jetzt müssen Taten her!“

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Mehr News zum SV Werder Bremen

So sieht die voraussichtliche Aufstellung des SV Werder Bremen vor dem letzten Spiel der Hinrunde gegen den 1. FC Köln aus.