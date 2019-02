Heidenheim steht gegen Leverkusen kurz vor der Sensation - HSV führt gegen FCN

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt Borussia Dortmund am Dienstag Werder Bremen. Zudem machen sich vier Zweitligisten noch Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale.

20.10 Uhr: Mittlerweile sind auch die Aufstellungen der beiden für 20.45 Uhr geplanten Spiele da. Bei Borussia Dortmund ist mitten in der vorentscheidenden Saisonphase eine Erkältungswelle ausgebrochen. Der Tabellenführer muss im Pokal-Achtelfinale am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) unter anderem deshalb gleich auf fünf Profis verzichten. Vor allem bei den Torhütern ist die Not groß. Satt der beiden erkrankten Roman Bürki und dessen Ersatz Marvin Hitz hütete U23-Keeper Eric Oelschlägel das Tor. Für den ehemaligen Bremer ist es das Pflichtspieldebüt bei den Profis. Auch Jadon Sancho und Marcel Schmelzer fehlen erkältet. Lukasz Piszczek muss wegen Fußschmerzen aussetzen. Ob die fünf Profis am Samstag im Bundesliga-Duell mit Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen, war zunächst offen.

Update 20.06 Uhr: Zweitligist Heidenheim steht kurz vor der Sensation: Nachdem man zur Pause noch zurücklag, drehten die Baden-Württemberger das Spiel danach und führen nun mit 2:1. Maurice Multhaup traf in der 72. Minute zur Führung.

Update 19.54 Uhr: In knapp 45 Minuten beginnen auch die beiden anderen Spiele im DFB-Pokal. Der BVB muss dabei mit seinem dritten Torhüter Eric Oelschlägel antreten, der sein Profi-Debüt gibt. Sowohl Dortmunds Nummer eins Roman Bürki, als auch Ersatzmann Marwin Hitz fallen krankheitsbedingt aus.

Update 19.46 Uhr: Heidenheim konnte die Leverkusen-Führung kurz nach der Pauser (47. Minute) durch einen Treffer von Nikola Dovedan ausgleichen. In der anderen laufenden Partie führt der HSV jetzt durch ein Tor von Berkay Özcan (54. Minute) gegen Nürnberg.

Update 19.15 Uhr: Kurz vor der Halbzeit ist das erste Tor gefallen: Bayer Leverkusen ging in der 4. Minute durch Julian Brandt gegen Heidenheim in Führung.

Update um 19.04 Uhr: Auch nach 30 gespielten Minuten steht es in beiden 18.30 Uhr-Partien noch 0:0.

Update um 18.36 Uhr: Mittlerweile laufen die ersten beiden Partien. Es steht noch 0:0. Hier kommen die Aufstellungen der "Frühschicht" am Dienstag:

Aufstellung Hamburger SV - 1. FC Nürnberg:

Aufstellung FC Heidenheim - Bayer Leverkusen:

Berlin - Im einzigen Duell zweier Fußball-Bundesligisten im Achtelfinale des DFB-Pokals am heutigen Dienstag empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen. Daneben empfängt Heidenheim Bayer Leverkusen, der HSV den 1. FC Nürnberg und der MSV Duisburg den SC Paderborn.

Trotz der schweren Aufgabe gegen die Bremer will BVB-Trainer Lucien Favre sein Team im Duell ab 20.45 Uhr (ARD und Sky) umstellen. "Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen", sagte er. Der Schweizer warnte vor den Bremern: "Bremen ist immer sehr gut organisiert." Bei Werder kommt ein Einsatz des Japaners Yuya Osako noch früh, nachdem der Angreifer noch vor wenigen Tagen für seine Nationalmannschaft beim Asien-Cup im Einsatz war.

HSV hofft gegen formschwache Nürnberger

Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV hofft gegen den formschwachen Bundesliga-Vorletzten Nürnberg ab 18.30 Uhr auf einen Einzug ins finanziell lukrative Pokal-Viertelfinale. Trainer Hannes Wolf muss aber auf gleich mehrere Spieler verzichten, darunter Kapitän Aaron Hunt, der mit einem Muskelfaserriss fehlt. Bei den Hamburgern droht zudem der Ausfall des Torjägers Pierre-Michel Lasogga. Die Nürnberger hoffen indes auf den ersten Viertelfinaleinzug seit 2011.

Bayern-Schreck Leverkusen in Heidenheim

Eine scheinbar lösbare Aufgabe wartet auf Bayer Leverkusen bei Zweitligist Heidenheim (18.30 Uhr). Trainer Peter Bosz muss allerdings auf seinen Kapitän Lars Bender und Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Bosz warnte vor dem Team aus dem oberen Tabellendrittel der 2. Liga: "Heidenheim macht es sehr gut und steht nicht umsonst da oben. Sie haben eine klare, deutliche Spielweise", meinte der Trainer.

Sicher weiterkommen wird ein Zweitligist beim direkten Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Paderborn (20.45 Uhr). Beide Clubs konnten ihre Spiele am Wochenende für sich entscheiden.

dpa