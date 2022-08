Bochum - FC Bayern im Live-Ticker: Nagelsmann baut auf drei Positionen um

Von: Marius Epp

Teilen

Wird der VfL Bochum für den FC Bayern erneut zum Stolperstein? © Imago

Der FC Bayern hat mit dem VfL Bochum noch eine Rechnung offen. Im letzten Spiel gab es eine Pleite - auch dieses Mal? Das Spiel im Live-Ticker.

Bundesliga, 3. Spieltag: VfL Bochum - FC Bayern München | Sonntag, 17.30 Uhr

Wie gut kommt die Bayern-Offensive ohne Super-Youngster Jamal Musiala zurecht?

Dieser Live-Ticker zum Spiel wird laufend aktualisiert.

VfL Bochum - FC Bayern München -:- (-:-)

Aufstellung VfL Bochum Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Janko - Losilla, Stöger - Asano, Förster, Zoller - Hofmann Aufstellung FC Bayern Neuer, Pavard, de Ligt, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Coman, Müller - Sané, Mané Tore

Update vom 21. August, 16.35 Uhr: Die Aufstellung ist da! Matthijs de Ligt gibt gegen Bochum tatsächlich sein Startelf-Debüt! Julian Nagelsmann kündigte Veränderungen an, nun macht er seine Ansage wahr. Alphonso Davies steht überraschend nicht im Kader, Serge Gnabry sitzt nur auf der Bank. Ebenso nicht dabei ist wie erwartet Jamal Musiala.

In die Startelf rücken neben de Ligt Kingsley Coman und Leroy Sané.

Erstmeldung vom 21. August: Bochum - Julian Nagelsmann ist beim FC Bayern mehr denn je als Moderator gefragt: Gegen den VfL Bochum nimmt er zum ersten Mal Veränderungen vor.

Dass die Millionen-Stars Matthijs de Ligt und Leroy Sane oder die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Moussair Mazraoui zum Auftakt außen vor waren, beschäftigte die Münchner - vor allem Trainer Julian Nagelsmann. Der sei mit seinem Team dafür verantwortlich, betonte Salihamidzic, „wie man alle zufrieden stellt“.

FC Bayern wohl ohne Musiala gegen Bochum - Chance für Coman und Sané

Dies versucht Nagelsmann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum. „Wir werden etwas umbauen“, sagte er am Freitag - und beteuerte: „Wir hatten so oder so zwei Wechsel geplant, jetzt werden es vielleicht drei.“ Neuzugang Matthijs de Ligt könnte zum ersten Mal von Beginn an auflaufen, zwei weitere angeschlagene Stars sind wohl ebenfalls einsatzbereit.

Doch der wichtigste Spieler der bisherigen Saison wird in Bochum wohl fehlen: Jamal Musiala hat sich eine Zerrung zugezogen und wird aller Voraussicht nach nicht spielen können. Dafür dürfen sich Kingsley Coman und Leroy Sané auf ihren ersten Startelfeinsatz der Saison freuen.

Egal, wer auf dem Rasen steht: Der FC Bayern ist haushoher Favorit. Wir begleiten das Spiel ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (epp/SID)