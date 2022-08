VfB Stuttgart will in Bremen 1. Sieg holen – Überraschung in der Startelf?

Von: Nils Wollenschläger

Borna Sosa steht dem VfB Stuttgart wieder zur Verfügung. © Tom Weller/dpa

Der VfB Stuttgart ist am Samstag zu Gast bei Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen. Lesen Sie hier, auf welchen Spieler der VfB wieder zurückgreifen kann:

Nach dem 1:1 gegen RB Leipzig will der VfB Stuttgart am zweiten Bundesliga-Spieltag seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Schwaben sind am Samstag (13. August) zu Gast beim SV Werder Bremen. Linksverteidiger Borna Sosa wird dem VfB in Bremen wieder zur Verfügung stehen.

SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart – HEIDELBERG24 fasst alle Infos zu dem Spiel zusammen und nennt mögliche Aufstellungen.

Anstoß im Wohninvest Weserstadion ist um 15:30 Uhr. Werder hat am ersten Spieltag 2:2 beim VfL Wolfsburg gespielt. (nwo)