VfB Stuttgart gegen VfL Bochum im Liveticker: So könnte Wimmer Karazor und Guirassy ersetzen

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer muss gegen den VfL Bochum zwei Stammspieler ersetzen. © Julia Rahn/IMAGO

Der VfB Stuttgart empfängt am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfL Bochum. Alles zur Partie im Ticker.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Die Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Zagadou, Anton, Mavropanos, Silas - Nartey, Endo, Ahamada, Führich - Tomas, Pfeiffer Voraussichtliche Aufstellung VfL Bochum Riemann - Soares, Ordets, Masovic, Gamboa - Losilla, Förster, Osterhage - Zoller, Hofmann, Holtmann Tore

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer muss Atakan Karazor und Serhou Guirassy ersetzen

Update, 15. Oktober, 12.10 Uhr: Der VfB Stuttgart geht mit Michael Wimmer an der Seitenlinie in die wichtige Partie gegen den VfL Bochum. Der Interimstrainer, der zuvor dem inzwischen entlassenen Pellegrino Matarazzo assistierte, muss den Gelb-Rot-gesperrten Stürmer Serhou Guirassy und Atakan Karazor (Gelb-Sperre) ersetzen. Im Angriff könnte Silas von rechts ins Zentrum rücken. Für Karazor wäre Nikolas Nartey eine Option. Alternativ könnten Waldemar Anton oder Wataru Endo den Sechser geben.

VfL Bochum und Ex-VfB-Profi Philipp Förster kommen mit Selbstbewusstsein nach Stuttgart

Auch der VfL Bochum hat in dieser Saison bereits den Trainer gewechselt. Nach einer 1:3-Pleite im Ruhrpott-Duell beim FC Schalke 04 wurde Thomas Reis entlassen. Sein Nachfolger Thomas Letsch kassierte zunächst eine 0:4-Klatsche bei RB Leipzig, bevor ihm im Heimdebüt gegen Eintracht Frankfurt mit seiner Mannschaft ein 3:0-Befreiungsschlag gelang. Somit kommt der Revierklub mit frischem Selbstbewusstsein nach Stuttgart. Vor allem Ex-VfB-Profi Philipp Förster, der gegen die Hessen das 2:0 vorbereitete und das Tor zum 3:0 selbst erzielte.

Nach Matarazzo-Entlassung: Michael Wimmer übernimmt Rolle des Interimtrainers beim VfB Stuttgart

Cheftrainer Pellegrino Matarazzo wurde beim VfB Stuttgart entlassen. Wer die Nachfolge antritt, ist bislang unklar. Sollten die Schwaben bis zum Samstag (15. Oktober) keinen neuen Coach vorstellen, wird Matarazzos ehemaliger Co-Trainer, Michael Wimmer, als Interimstrainer beim VfB an der Seitenlinie stehen (Stand: Mittwoch, 12. Oktober, 16 Uhr).

VfB Stuttgart empfängt den VfL Bochum

Stuttgart - Am 10. Spieltag kommt es in Stuttgart zum Krisengipfel. Dann empfängt der VfB den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Bei den Schwaben spitzte sich die Situation am Sonntag (9. Oktober) nach der Pleite gegen den 1. FC Union Berlin zu. Für den VfB war es das neunte Bundesligaspiel infolge ohne Sieg, sodass sich die Verantwortlichen am Montag (10. Oktober) zum Handeln gezwungen fühlten und Trainer Pellegrino Matarazzo rausschmissen.