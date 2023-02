VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: So streamt Ihr das Match

Von: Niklas Noack

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen kann bei DAZN verfolgt werden. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Der VfB Stuttgart trifft am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den SV Werder Bremen. Die Partie könnt Ihr im Stream oder im Radio verfolgen.

Stuttgart - Unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia ist der VfB Stuttgart in der Bundesliga noch ohne Sieg. Ändern könnte sich dies jetzt am Sonntag (5. Februar), wenn die Schwaben in der Mercedes-Benz Arena den SV Werder Bremen empfangen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Solltet Ihr nicht selbst vor Ort dabei sein, könnt Ihr das Match auch vor dem Fernseher verfolgen.

Beim Streamingdienst DAZN beginnen um 14.45 Uhr die Vorberichte. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im VfB-Radio oder in der ARD-Audiothek hören.

Ansonsten bleibt Ihr bei BW24 über alles rund um den VfB Stuttgart auf dem Laufenden, wenn es für die Schwaben gegen Bremen um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht.