VfB Stuttgart gegen Schalke 04 im Liveticker: Ausgerechnet Terodde kontert Führich

Von: Niklas Noack

Simon Terodde trifft zum 1:1 Ausgleich für Schalke. © IMAGO/Jan Huebner

Der VfB Stuttgart empfängt am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Schalke 04. Alles Infos rund um die Partie im Ticker.

Führich und Terodde treffen: VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:1

Aufstellungen: So spielen der VfB Stuttgart und Schalke 04

Neuzugang Guirassy: Für die Startelf ist er beim VfB noch kein Thema

VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Mavropanos, Anton, Ito, Vagnoman, Sosa - Endo, Ahamada, Führich - Egloff, Silas Aufstellung FC Schalke 04 Schwolow - Brunner, Yoshida, van den Berg, Ouwejan - Krauß, Flick, Drexler, Larsson - Bülter, Terodde Tore 1:0 Führich (18.), 1:1 Terodde (21.)

Ausgerechnet Simon Terodde macht gegen Ex-Klub VfB Stuttgart ein gutes Spiel

33. Minute: Schalke zeigt ein Lebenszeichen. Bülter treibt den Ball nach vorne und bedient Terodde. Der Angreifer schießt die Kugel im Fallen über das Tor. Terodde ist heute auffällig.

32. Minute: Gute Gelegenheit für den VfB: Nach einer Ecke von Sosa kommt Egloff am rechten Strafraumeck zum Abschluss, aber die Kugel bleibt im Getümmel des Sechzehners hängen.

28. Minute: Nach langatmigen ersten Minuten hat sich hier ein offenes Spiel entwickelt. Beide Teams wollen jetzt das Geschehen auf dem Platz bestimmen.

Chris Führich bringt den VfB Stuttgart in Führung, ausgerechnet Simon Terodde besorgt den Ausgleich

21. Minute: Und Schalke findet die passende Antwort. Drexler steckt links im Strafraum auf Terodde durch, der eiskalt rechts ins Tor zum 1:1 einschießt. Der ehemalige Stürmer des VfB lässt aus Respekt den Jubel stecken.

18. Minute: Da ist die Führung für die Schwaben! Silas gewinnt den Ball und steckt umgehend auf Führich durch, der das Leder halbhoch ins linke Eck zum 1:0 einnetzt. Der VfB hat sich diese Führung verdient.

16. Minute: Erste zarte Torannährung der Ruhrpottler. Die Kramer-Schützlinge kombinieren sich in den Strafraum und Larsson kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, aber die Kugel murmelt rechts am Pfosten vorbei.

15. Minute: Der VfB schnürt Schalke langsam ein, doch die Defensive der Gäste ist engmaschig und lässt nichts zu.

Silas (rechts) gegen Yoshida am Ball. © IMAGO/Markus Fischer

VfB Stuttgart übernimmt die Kontrolle

11. Minute: Hier zeichnet sich ein Geduldsspiel ab. Vor allem S04 ist zunächst bemüht, hinten sicher zu stehen. Stuttgart übernimmt derweil immer mehr die Kontrolle.

7. Minute: Es ist ein zerfahrener Beginn hier in der Mercedes-Benz Arena. Beide Teams gelingt es noch nicht, ihr Spiel aufzuziehen.

5. Minute: Und jetzt der VfB! Nach einem Konter steckt Egloff die Kugel auf Silas durch, der aufs Schalker Tor zuläuft, doch vorbeischießt.

4. Minute: Erste Mini-Chance für Königsblau: Nach einer Ecke köpft Bülter links am Tor von VfB-Schlussmann Müller vorbei.

1. Minute: Schiedsrichter Florian Badstübner pfeift die Partie zwischen dem VfB und S04 an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

Lilian Egloff beginnt für den VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04

Update, 3. September, 15.15 Uhr: Lilian Egloff steht in der Startelf des VfB Stuttgart und ersetzt damit Sasa Kalajdzic.

Lilian Egloff könnte von Beginn an für den VfB Stuttgart gegen Schalke 04 stürmen

Der VfB Stuttgart geht etwas dezimiert in die Partie gegen Schalke. Auch, weil Trainer Matarazzo nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Er wird von seinen beiden Co-Trainern Michael Wimmer und Michael Kammermeyer vertreten, worüber HEIDELBERG24 berichtete.

Zudem fehlt Stürmer Luca Pfeiffer, der ebenfalls gegen den 1. FC Köln einen Platzverweis kassierte und für drei Spiele gesperrt ist. Verletzt fallen weiter Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey aus. Atakan Karazor zog sich in Köln einen Nasenbeinbruch zu, könnte aber mit Maske gegen Schalke auflaufen.

Tiago Tomas hat nach seiner Mandelentzündung wieder trainiert, allerdings kommt ein Startelfeinsatz für ihn nicht infrage. Stattdessen könnte Lilian Egloff die Position des abgwanderten Sasa Kalajdzic übernehmen.

Serhou Guirassy wird noch nicht in der Startelf des VfB Stuttgart stehen

Seit Donnerstag (3. September) ist das Sommertransferfenster geschlossen. Der VfB Stuttgart hat mit Serhou Guirassy auf dem letzten Drücker einen Stürmer verpflichtet, der Kalajdzic ersetzen soll. Ein Startelfeinsatz kommt bei ihm noch zu früh, wie Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor der Partie sagte. Im Kader wird er aber stehen.

VfB Stuttgart und FC Schalke 04 stehen unter Zugzwang

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (3. September, 15.30 Uhr/Sky) den FC Schalke 04 in der Mercedes-Benz Arena. Es ist eine Partie, bei der beide Teams unter Zugzwang stehen. Denn weder S04 noch der VfB haben bislang drei Punkte eingefahren. Königsblau steht mit zwei Zählern auf Rang 16, Stuttgart mit drei auf dem zwölften Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag hat der VfB 0:0 beim 1. FC Köln gespielt. Schalke kassierte dagegen eine 1:6-Klatsche gegen den 1. FC Union Berlin.