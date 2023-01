VfB Stuttgart gegen Mainz 05 im Liveticker: Nartey in der Startelf

Von: Niklas Noack

Nikolas Nartey ist beim VfB auf der Sechs zuhause. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Nach der langen Winterpause empfängt der VfB Stuttgart am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga den 1. FSV Mainz 05 in der Mercedes-Benz Arena. Die Partie im Liveticker.

Labbadia und Wohlgemuth: Die Neuen wollen das VfB-Ruder herumreißen

Mainz mit zwei Gesichtern: Die Ausgangslage des VfB-Gegners

Ohne Zagadou und Sosa: VfB hat Personalmangel in der Defensive

Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Nartey - Karazor - Ahamada, Endo - Silas, Tiago Tomas - Guirassy Aufstellung 1. FSV Mainz 05 Dahmen - Fernandes, Hack, Caci - Widmer, Barreiro, Kohr, Aaron - Onisiwo, Barkok- Ingvartsen Tore

VfB ohne Zagadou und Sosa

Der VfB Stuttgart hat vor allem in der Defensive Personalmangel. Linksverteidiger Borna Sosa fehlt aufgrund von Leistenproblemen und Abwehrmann Dan-Axel Zagadou hat sich im Trainingslager in Marbella einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Für die beiden rücken vermutlich Hiroki Ito sowie Konstantinos Mavropanos in die Startelf.

Mainz mit zwei Gesichtern: Nullfünfer wollen gegen VfB gut in die Bundesliga-Restrunde starten

Stuttgarts Gegner, der FSV Mainz 05, hat zu Beginn der laufenden Spielzeit ordentlich gepunktet. Zuletzt schwächelten die Nullfünfer jedoch und blieben die vergangenen fünf Partien ohne Sieg. Davon verloren sie vier und trennten sich einmal unentschieden. Gegen den VfB will der selbsternannte Karnevalsverein deshalb für eine Trendwende sorgen. Die Elf von Coach Bo Svensson rangiert aktuell auf dem zehnten Platz.

Für die Partie beim VfB muss Mainz auf Stefan Bell verzichten, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Außerdem fehlen Delano Burgzorg (Knöchelverletzung), Jonathan Burkardt (Knie-OP) und Marlon Mustapha (Oberschenkel-OP).

VfB Stuttgart: Bruno Labbadia und Fabian Wohlgemuth müssen das Ruder herumreißen

Stuttgart - Für den VfB Stuttgart ist die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 die erste unter der neuen sportlichen Führung. Nach den Entlassungen von Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat haben inzwischen Coach Bruno Labbadia und Manager Fabian Wohlgemuth das Ruder bei den Schwaben übernommen. Ob die beiden es auch herumreißen können, bleibt abzuwarten. Für den VfB geht es in dieser Bundesliga-Restrunde immerhin um nicht weniger, als den dritten Abstieg innerhalb von sieben Jahren zu verhindern.