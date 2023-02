VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln im Liveticker: Coulibaly macht den Deckel drauf

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart empfängt am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Alle Infos rund um die Partie im BW24-Liveticker.

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 3:0 (1:0)

Sosa mit Traumtor: Freistoß schlägt unter der Latte ein

Silas mit der Chance: Ball geht knapp vorbei

Dias trifft: Stuttgart geht früh in Führung

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton (80. Stenzel), Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Haraguchi (80. Millot) - Dias (72. Coulibaly), Führich (80. Vagnoman)- Silas (86. Pfeiffer) Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Soldo, Chabot, Hector - Skhiri - Martel (46. Ljubicic), Huseinbasic (46. Adamyan ), Kainz - Maina, S. Tigges Tore 1:0 Dias (9.), 2:0 Sosa (59.), 3:0 Coulibaly (74.)

90. Minute: Jetzt wird gezaubert: Millot von rechts mit dem Außenrist auf Vagnoman, der die Kugel am zweiten Pfosten vorbeijagt. Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

86. Minute: Fast das 4:0: Wieder kommt Coulibaly von rechts, doch diesmal bringt er die Kugel in die Mitte und findet Millot, dessen Abschluss pariert Schwäbe.

83. Minute: Der VfB spielt hier jetzt wie von der Leine gelassen. Es ist spürbar, welche Last von den Schultern der Profis abfällt.

74. Minute: Jetzt klappt hier alles! Der gerade eingewechselte Coulibaly dringt über rechts in den Strafraum ein und versenkt die Kugel mit viel Gefühl im langen Eck zum 3:0. Somit dürfte der Deckel auf dieser Partie drauf sein.

VfB-Geburtstagskind Tanguy Coulibaly (2.v.l.) jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 gegen Köln. © IMAGO/Julia Rahn

67. Minute: Die Schwaben machen aktuell den Eindruck, als würden sie diese drei Punkte nicht mehr hergeben. Es könnte der Befreiungsschlag für die Labbadia-Truppe werden.

63. Minute: Und der VfB drückt weiter und geht aufs Dritte: Diesmal schießt Haraguchi aber aus der Distanz übers Tor.

Borna Sosa trifft zum 2:0 für den VfB Stuttgart

59. Minute: Da ist das Tor! Sosa versenkt einen Freistoß an der rechten Strafraumgrenze direkt im rechten oberen Eck unter die Latte zum 2:0. Ein Treffer, den die Schwaben wahrlich verdient haben, da sie dran geblieben sind.

VfB-Linksverteidiger Borna Sosa (r.) freut sich nach seinem Traumfreistoß zum 2:0 gegen den 1. FC Köln. © IMAGO/Volker Müller

54. Minute: Stuttgart geht jetzt aufs zweite Tor. Endo dringt von rechts in den Strafraum rein, doch sein Schuss geht links vorbei.

53. Minute: Was eine Gelegenheit für den VfB: Sosa bringt die Kugel von links halbhoch in den Strafraum und findet in Endo einen Abnehmer. Doch Schwäbe pariert den Abschluss des Japaners zur Seite. Von rechts versucht Haraguchi die Kugel nochmal ins Zentrum abzulegen, doch die Kölner können klären. Da hätte Haraguchi wahrscheinlich selbst den Abschluss suchen müssen.

VfB-Star Silas (m.), der gegen den 1. FC Köln als Mittelstürmer aufspielt, kämpft um den Ball. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

Halbzeitfazit: Der VfB bestimmt hier im ersten Durchgang die Partie und führt dementsprechend verdient mit 1:0 gegen Kölner Gäste, die überraschend harmlos auftreten.

HALBZEIT

40. Minute: Wieder Dias: Der Stuttgarter Flügelspieler zieht von rechts in Robben-Manier ins Zentrum und schließt ab – doch der Ball dreht sich am linken Pfosten vorbei.

29. Minute: Nach langer Zeit senden die Gäste mal wieder ein Lebenszeichen. Schmitz zieht aus der Distanz ab, aber VfB-Torwart Bredlow wehrt ohne Probleme ab.

Silas lässt Riesenchance zur 2:0-Führung für den VfB liegen

26. Minute: Das muss eigentlich das 2:0 für die Schwaben sein. Der VfB erobert durch eine Grätsche den Ball und Haraguchi bedient Silas, der knapp links vorbeischießt.

25. Minute: Die Partie findet die meiste Zeit zwischen den Strafräumen statt. Die Kölner machen inzwischen zwar mehr, aber bleiben über weite Strecken harmlos.

22. Minute: Riesenmöglichkeit für den FC: Hector bringt die Kugel von links ins Zentrum, wo am kurzen Pfosten Tigges lauert. Der setzt das Leder allerdings übers Tor.

16. Minute: Es ist bislang eine wirklich konzentrierte Leistung der Schwaben, für die sie sich mit dem Treffer früh belohnten. Von Köln kommt bislang so gut wie gar nichts.

Gil Dias bringt den VfB Stuttgart in Führung

9. Minute: Da ist die frühe Führung für den VfB! Dias spielt mit Haraguchi Doppelpass und schlenzt die Kugel im Anschluss eiskalt zum 1:0 ins linke Eck.

Der VfB-Flügelspieler Gil Dias jubelt nach seinem 1:0-Führungstreffer gegen den 1. FC Köln. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

5. Minute: Erste Mini-Chance für die Gäste, doch VfB-Schlussmann Bredlow wehrt einen schwachen Tigges-Schuss zur Ecke ab. Den anschließenden Abschluss aus dem Rückraum kann Stuttgarts Keeper locker aufnehmen.

4. Minute: Guter Beginn der Schwaben, die zunächst mehr den Ball haben. Gefährlich wurde es bisher aber nicht.

1. Minute: Schiedsrichter Benjamin Cortus pfeift die Partie an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB-Fans fordern gegen den 1. FC Köln einen Sieg von ihrer Mannschaft. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Vor Partie gegen den VfB: FC-Coach Baumgart muss etwas rotieren

Am vergangenen Spieltag präsentierte sich der 1. FC Köln stark. 3:0 gewann der FC gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. In dieser Partie schnürte Ellyes Skhiri einen Doppelpack, zudem traf Verteidiger Timo Hübers. Letzteren muss Trainer Steffen Baumgart aufgrund der fünften Gelben Karte ersetzen. Für ihn dürfte Nikola Soldo in die Abwehrkette rücken. Dafür kehren Davie Selke (Knieprellung) und Dejan Ljubicic (Mandelentzündung) zurück.

Fabian Bredlow steht beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten

Schon bei der VfB-Pleite am vergangenen Spieltag beim SC Freiburg (1:2) hütete kurzfristig Ersatzmann Fabian Bredlow das Tor der Schwaben, weil die eigentliche Nummer eins Florian Müller Magenprobleme hatte. Der Stuttgarter Keeper hatte sich wenige Stunden vor dem Spiel übergeben müssen.

Bredlow erledigte seinen Job allerdings ordentlich und bestätigte seine Leistungen laut Labbadia in der zurückliegenden Trainingswoche, sodass er gegen Köln erneut von Beginn an ran darf. Müller, der zuletzt immer wieder patzte, muss sich derweil hinten anstellen.

Hinsichtlich der Startaufstellung ist noch offen, wen Labbadia im Sturm ranlässt: Pfeiffer, dem immer wieder die Bindung zum Spiel fehlt, könnte durch den jungen Thomas Kastanaras ersetzt werden.

Der VfB Stuttgart verlor zuletzt dreimal in Folge

Stuttgart - Der VfB Stuttgart wartet seit der Rückkehr von Trainer Bruno Labbadia immer noch auf die ersten drei Punkte in der Bundesliga. Am Samstag (18. Februar, 15.30 Uhr/Sky) haben die Schwaben erneut die Chance, den Bock umzustoßen. Zuletzt verlor der VfB dreimal in Folge. Zudem spielten sie unter Labbadia zweimal Unentschieden.