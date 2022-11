VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker: Tiago Tomas besorgt verdienten Anschlusstreffer!

Von: Niklas Noack

VfB-Angreifer Tiago Tomas (2.v.l.) jubelt nach seinem Treffer zum 2:1-Anschluss. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Der VfB Stuttgart gastiert am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Alles dazu im Ticker.

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sippel - Bensebaini, Jantschke, Friedrich, Scally - Kramer, Weigl, Koné, Plea, Hofmann - Thuram Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Anton, Mavropanos, Stenzel - Endo, Ahamada, Tomas, Führich - Pfeiffer, Guirassy Tore 1:0 Hofmann (4.), 2:0 Thuram (25.), 2:1 Tomas (35.)

Halbzeitfazit: Einmal mehr kassierte der VfB ein frühes Gegentor und hatte Probleme gegen gut aufgelegte Offensivspieler der Gladbacher, die sich mit dem 2:0 belohnten. Aber Stuttgart blieb dran und verdiente sich den Anschlusstreffer. In dieser Partie ist noch alles drin, weil sich auch die Schwabenangreifer durchaus lebendig zeigen.

HALBZEIT

41. Minute: Es ist ein bisher wahrlich unterhaltsames Fußballspiel, doch jetzt gönnen sich die Teams eine Verschnaufpause.

35. Minute: Da ist der durchaus verdiente Anschlusstreffer für die Stuttgarter! Sosa zieht von links ins Zentrum und steckt auf Tomas durch, der sich einmal dreht und in Richtung Tor dribbelt, bevor er ins lange Eck zum 2:1-Anschluss trifft.

32. Minute: Der VfB macht hier kein schlechtes Spiel. Aber die Gladbacher Offensivmonster haben heute einen guten Tag erwischt und hebeln die schwäbische Abwehr mit feinsten Pässen regelmäßig aus.

29. Minute: Knifflige Szene im Stuttgarter Strafraum: Scally kommt zu Fall, nachdem ihn ein herausstürmender VfB-Keeper Müller berührt hatte. Doch der Gladbacher suchte den Kontakt. Schiedsrichter Jöllenbeck winkt ab.

Thuram trifft zum 2:0 für Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart

25. Minute: Da ist das 2:0! Die Fohlen kombinieren sich über mehrere Stationen nach vorne, bevor Plea mit dem Außenrist auf den steil gehenden Thuram durchsteckt. Der schießt eiskalt zum 2:0 für die Heimmannschaft ein.

20. Minute: Guirassy kommt aus der Drehung im Strafraum zum Schuss, bekommt aber nicht genug Druck dahinter. BMG-Keeper Sippel hält ohne Probleme.

Bensebaini mit schlagartiger Bewegung gegen VfB-Abwehrmann Waldemar Anton

19. Minute: War das eine Tätlichkeit? Bensebaini fährt mit einer schlagartigen Bewegung gegen Anton den Arm aus. Referee Jöllenbeck entscheidet auf Gelb gegen den Gladbacher und bleibt trotz Ansicht der Videobilder bei seinem Entschluss. Das geht in Ordnung.

Gladbach hat die klaren Chancen gegen den VfB

15. Minute: Die Defensive der Stuttgarter wackelt. Diesmal lupft Kramer das Leder von rechts in den Strafraum und bedient Plea, der mit viel Wucht abzieht. VfB-Schlussmann Müller macht sich groß und wehrt ab.

11. Minute: Der VfB spielt jetzt auch langsam mit. Sosa flankt von rechts auf Guirassy, der einen zu unplatzierten Kopfball setzt. Am zweiten Pfosten bekommt Tomas die Kugel nicht mehr entscheidend aufs Tor.

10. Minute: Stattdessen wieder die Gladbacher: Eine Flanke von rechts findet Bensebaini, der die Kugel volley aufs Tor abfeuert - Müller hält.

8. Minute: Wie der VfB auf den frühen Rückstand reagiert? Zunächst gar nicht: Gladbach hat die Partie im Griff und agiert mit sehr viel Geduld im Aufbauspiel.

Jonas Hofmann bringt Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart in Führung

4. Minute: Das ist nicht zu fassen! Wieder einmal kassiert der VfB ein frühes Gegentor. Plea flankt halbhoch von links ins Zentrum, wo Hofmann aus dem Rückraum herangestürmt kommt und die Kugel mit dem Fuß links ins Eck drückt - 1:0 für Gladbach.

Jonas Hofmann (2.v.r.) bringt Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart in Führung. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

2. Minute: Die Fohlen wollen erstmal Sicherheit gewinnen und lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen. Stuttgart schaut sich das in aller Seelenruhe an.

1. Minute: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck pfeift die Partie im Borussia Park an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB Stuttgart: Dan-Axel Zagadou und Hiroki Ito fehlen

Update, 4. November, 19.46 Uhr: Wie der VfB vor dem Anpfiff mitteilte, fehlen Dan-Axel Zagadou sowie Hiroki Ito krankheitsbedingt. Dafür rücken Dinos Mavropanos sowie Pascal Stenzel in die Startelf. Anstelle von Silas, der zunächst auf der Bank sitzt, beginnt beim VfB Tiago Tomas. Ansonsten setzt Stuttgarts Interimstrainer Michael Wimmer, wie zuletzt gegen den FC Augsburg, auf eine Doppelspitze aus Luca Pfeiffer und Serhou Guirassy.

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer muss gegen Borussia Mönchengladbach die Abwehr umbauen. © BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/IMAGO

VfB Stuttgart muss auf Enzo Millot und Tanguy Coulibaly verzichten, Dan-Axel Zagaodu ist fraglich

Für die Partie bei Borussia Mönchengladbach muss der VfB Stuttgart auf Enzo Millot und Tanguy Coulibaly verzichten, die mit muskulären Problemen zu kämpfen haben. Beide absolvieren derzeit nur ein Teiltraining. Zudem ist Dan-Axel Zagadou fraglich. Der französische Verteidiger ist an einer Grippe erkrankt.

Wieder Doppelspitze beim VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart könnte in Gladbach, wie schon gegen den FC Augsburg, auf eine Doppelspitze setzen. Serhou Guirassy und Luca Pfeiffer ergänzten sich gut und waren im Heimspiel ein Baustein des Erfolgsrezepts. Ein Modell für die Zukunft? Pfeiffer selbst sagte dazu: „Wieso nicht, wir haben gewonnen.“

Borussia Mönchengladbach spielt eine unbeständige Saison

Die Gladbacher sehnen sich in dieser Saison nach Konstanz. Nach dem 5:2-Derbytriumph über den 1. FC Köln gab es zuletzt gegen Union Berlin (1:2) und Eintracht Frankfurt (1:3) zwei Niederlagen sowie ein Remis beim VfL Wolfsburg (2:2). Was sich bei den Fohlen durch die bisherige Spielzeit zieht, ist die defensive Anfälligkeit. In den vergangenen sechs Pflichtspielen haben die Borussen jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert.

VfB Stuttgart will an die Leistung gegen den FC Augsburg anknüpfen

Mönchengladbach/Stuttgart - Kann der VfB Stuttgart nachlegen? Am vergangenen Spieltag hatte der VfB den FC Augsburg mit 2:1 geschlagen und somit im Duell mit einem direkten Konkurrenten Charakter bewiesen. Erst in der Nachspielzeit besorgte Waldemar Anton das Siegtor, das nach einer leidenschaftlichen Leistung aber verdient war.

Die Stuttgarter verteidigten über weite Strecken mit viel Disziplin und spielten vor allem in der Schlussphase mit unbedingtem Willen nach vorne. Diese Tugenden ließ die Wimmer-Truppe bei der 0:5-Klatsche gegen Borussia Dortmund noch vermissen. In Gladbach will der VfB an die Leistung gegen Augsburg anknüpfen.