VfB gegen Bayern im Liveticker: Wohlgemuth nicht hoffnungslos: „Es fällt leichter, befreit aufzuspielen“

Von: Niklas Noack

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth glaubt an Punkte gegen den FC Bayern. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart empfängt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Bayern München. Alle Infos zur Partie im BW24-Liveticker.

VfB Stuttgart – Bayern München (-:-)

Wohlgemuth nicht hoffnungslos: Sportdirektor glaubt an Punkte

Sosa fehlt: Wie Labbadia ihn ersetzen könnte

Sane fraglich: Bayern kann aber auf Upamecano bauen

VfB Stuttgart gegen Bayern München: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Ito, Zagadou, Mavropanos, Anton - Karazor, Endo, Haraguchi - Führich, Dias - Silas Voraussichtliche Aufstellung Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, Davies - Müller, Musiala - Choupo-Moting Tore

Bayerns Leroy Sané könnte für die Partie beim VfB Stuttgart ausfallen

Beim FC Bayern ist nach dem deutlichen 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin etwas Ruhe eingekehrt. Dennoch muss der deutsche Rekordmeister gegen den VfB seine Leistung bestätigen. Dabei könnte es sein, dass Trainer Julian Nagelsmann auf Leroy Sané (Kapselverletzung) verzichten muss. Dafür kehrt Dayot Upamecano nach seiner Rot-Sperre zurück.

VfB-Star Borna Sosa fehlt, Hiroki Ito ist fraglich

Aufgrund einer Gelb-Sperre wird Borna Sosa dem VfB gegen den FCB fehlen. Ihn könnten Nikolas Nartey oder Hiroki Ito auf der linken Seite ersetzen. Allerdings ist Itos Einsatz aufgrund von Rückenproblemen fraglich. Auch Dan-Axel Zagadou könnte in die Startelf rücken.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat Hoffnung gegen die Bayern

Stuttgart - Am vergangenen Spieltag hat der VfB Stuttgart eine schwerwiegende Pleite bei Tabellenschlusslicht Schalke 04 kassiert, wodurch die schwäbischen Abstiegssorgen noch größer wurden. Auch, weil die bis dahin abgeschlagenen Knappen nun wieder Hoffnung geschöpft haben.

Und ausgerechnet jetzt ist am Samstag (4. März, 18.30 Uhr/Sky) Rekordmeister Bayern München in der Mercedes-Benz Arena zu Gast. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth blickt trotzdem nicht hoffnungslos auf die Partie, wie er gegenüber BW24 sagte: „Die Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein. Doch gerade in der Rolle des Außenseiters liegt auch eine Chance. Bei geringerem Erwartungsdruck fällt es leichter, befreit aufzuspielen. Wir müssen versuchen, die Bayern in der Spielentwicklung zu stören. Wir müssen lästig und unerbittlich in den Zweikämpfen sein und dürfen den Gegner nicht ‚in Stimmung‘ kommen lassen.“