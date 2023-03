VfB gegen Frankfurt im Liveticker: Labbadia noch in der Findungsphase

Von: Nadja Pohr

VfB-Trainer Bruno Labbadia fordert gegen Eintracht Frankfurt die volle Aufmerksamkeit von seiner Mannschaft. © IMAGO/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga in Frankfurt gegen die Eintracht ran. Alle Infos zur Partie im BW24-Liveticker.

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart (-:-)

VfB-Coach Labbadia fordert Aufmerksamkeit: Gegen Eintracht muss die Abwehr wach sein

Sosa kehrt zurück: Gegen Frankfurt könnte er jedoch eine andere Position einnehmen

Der Liveticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Mavropanos, Zagadou, Ito - Karazor - Endo, Haraguchi - Dias, Sosa - Silas Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Kamada, Sow, Max - Borré, Götze - Kolo Muani Tore

VfB Stuttgart in Frankfurt wieder mit Sosa, Ito droht Sperre

Borna Sosa kehrt nach seiner Gelb-Sperre gegen Eintracht Frankfurt wieder zurück in die Mannschaft. Nachdem Coach Bruno Labbadia bereits angekündigt hatte, im Training verschiedene Varianten für die Partie auszuprobieren, ist es denkbar, dass der Kroate eine Position in der Offensivreihe einnimmt. In der Viererkette könnten wieder Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos, Dan-Axel Zagadou und Hiroki Ito auflaufen. Dem bereits mit vier Gelben Karten vorbelasteten Ito droht eine Sperre.

VfB-Coach Labbadia noch in der Findungsphase — gegen Eintracht Frankfurt braucht es Aufmerksamkeit

Stuttgart - Obwohl der VfB Stuttgart im Abstiegskampf am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern München eine weitere Niederlage hinnehmen musste, wittert Trainer Bruno Labbadia dennoch weiterhin eine „Chance“ auf den Klassenerhalt. Mithilfe einer „Anstecker“-Mentalität soll das gelingen, aber auch ein Systemwechsel könnte der Mannschaft vielleicht am Ende guttun. Wie eine Veränderung aussehen könnte, will der Coach in aller Ausführlichkeit testen.

Nach den Bayern wartet am Samstag (11. März, 15.30 Uhr/Sky) mit Eintracht Frankfurt gleich der nächste schwere Gegner auf den VfB. Labbadia erklärte auf der Pressekonferenz, dass man durchaus vorab einige Veränderungen im Training ausprobieren werde, um daraus wichtige Erkenntnisse für das Spiel zu ziehen. Besonders gefährlich für die Schwaben könnte Eintracht-Stürmer Kolo Muani werden. Der VfB müsse die Zuträger unterbinden und besonders die Innenverteidigung müsse „sehr aufmerksam“ sein.

Eine wichtige Rolle dürfte dabei wohl wieder Waldemar Anton spielen, der von Bruno Labbadia lobend hervorgehoben wurde. „Waldi macht fast in jedem Spiel die meisten Tempoläufe, die meisten Sprints“, sagte er. Mit Josha Vagnoman, der sich mittlerweile wieder stabilisiere, eröffnet sich für den VfB-Trainer darüber hinaus eine weitere Möglichkeit. Anders sieht die Situation auf der Mittelstürmerposition aus: Mit Silas als einzigem Stürmer zeigte man sich zuletzt unzufrieden. Eine Änderung wäre daher auch hier denkbar – genügend Kandidaten würden mit Pfeiffer, Tomas und Perea immerhin zur Verfügung stehen. Die Hoffnungen liegen jedoch klar auf einer Rückkehr von Serhou Guirassy.