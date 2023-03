VfB Stuttgart bietet Bayern bis zum Schluss Paroli, geht aber dennoch leer aus

Trotz großen Kampfs hat der VfB Stuttgart am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:2 (0:1) gegen den FC Bayern München verloren.

VfB Stuttgart gegen Bayern München: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Ito, Zagadou (85. Nartey), Mavropanos, Anton - Karazor (85. Millot), Endo, Haraguchi - Führich (74. Tomas), Dias (46. Coulibaly)- Silas (74. Perea) Aufstellung Bayern München Sommer - Davies, Upamecano, de Ligt, Stanisic - Kimmich, Goretzka (82. Gravenberch)- Coman (62. Gnabry)- Müller (82. Pavard), Musiala (62. Sane)- Choupo-Moting (63. Mane) Tore 1:0 de Ligt (39.), 2:0 Choupo-Moting (62.), 2:1 Perea (88.)

Fazit: Der VfB hat dem Rekordmeister bis zum Schluss Paroli geboten und schöpfte kurz vor Schluss durch den 2:1-Anschlusstreffer durch Perea nochmal Hoffnung. Doch der Ausgleich blieb den Schwaben verwehrt. Alles in allem wäre für den VfB tatsächlich mehr drin gewesen, der über die gesamte Spielzeit offensiv wie defensiv eine starke Leistung zeigte.

ABPFIFF

90. Minute +2: Da war die Gelegenheit! Endo bringt das Leder von rechts rein und Coulibaly köpft links knapp vorbei.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

Perea trifft zum Anschluss für den VfB

88. Minute: Geht hier noch was? Perea besorgt nach einer Flanke von Tomas per Kopf den Stuttgarter Anschluss zum 1:2.

76. Minute: Doch nochmal Stuttgart: Haraguchi schickt Perea auf die Reise, doch der Kolumbianer legt sich den Ball zu weit vor. Sommer kann die Kugel ungestört aufnehmen.

59. Minute: Der VfB scheint geschlagen. Bayern lässt jetzt Ball und Gegner laufen.

Choupo-Moting trifft für die Bayern gegen den VfB

62. Minute: Jetzt ist er drin! Musiala spielt die Kugel in die Mitte auf Müller, der auf Choupo-Moting durchsteckt. Der schießt eiskalt zum 2:0 für die Bayern ein. Das dürfte es gewesen sein.

Torschütze Eric Maxim Choupo-Moting (2.v.l.) feiert mit Thomas Müller (3.v.l.) und Leon Goretzka (r.) das 2:0 gegen den VfB Stuttgart. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

59. Minute: Stuttgart ist auch im zweiten Durchgang hellwach und zeigt zumindest offensive Ansätze. Führich verliert allerdings im Dribbling den Ball und dann geht es ganz schnell in die andere Richtung. Aber Haraguchi unterbindet den Konter im aller letzten Moment.

53. Minute: Die zweite Hälfte beginnt zunächst ohne großes Tempo. Coman hat die erste Gelegenheit, aber VfB-Keeper Bredlow ist auf dem Posten und hält den flachen Abschluss ohne Probleme.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Und in der Cannstatter Kurve sowie im Gästeblock wird erneut Pyrotechnik gezündet.

Halbzeitfazit: Der Rückstand ist wirklich bitter für den VfB, der hier wahrlich ein gutes Heimspiel zeigt. Auch, weil die Schwaben eben nicht nur in der Defensive konzentriert sind, sondern sich zudem in der Offensive blicken lassen. Bislang macht aber eben eine Einzelleistung von de Ligt den Unterschied.

HALBZEIT

43. Minute: Stuttgart ist trotz des Gegentreffers nicht geschockt und spielt einfach weiter. Ito flankt von links ins Zentrum, wo der Ball über Umwege zu Silas gelangt. Der Angreifer setzt die Kugel aber knapp links vorbei.

De Ligt bringt den FC Bayern beim VfB Stuttgart in Führung

39. Minute: Bitter für den VfB! Musiala legt an der Strafraumgrenze auf de Ligt ab, der sich das Leder auf den rechten Fuß legt und präzise im linken Eck zum 1:0 für die Bayern einschießt.

Bayerns Abwehrstar Matthijs de Ligt jubelt nach seinem 1:0-Führungstreffer gegen den VfB Stuttgart. © IMAGO/Jan Huebner

36. Minute: Da tauchen die Schwaben plötzlich vor Sommer auf: Dias steckt auf Silas durch, der das kurze Eck anvisiert – Sommer pariert. Auch die daraus resultierende Ecke wird gefährlich. Erst ist ein Stuttgarter mit dem Kopf dran, bevor es zum Gewusel in Bayerns Strafraum kommt. Irgendwie bekommen es die Gäste jedoch in höchster Not geklärt.

31. Minute: Mal wieder eine halbwegs gute Chance für den Rekordmeister. Doch Upamecano setzt die Kugel nach einer Ecke kläglich am Tor vorbei.

24. Minute: Es bleibt eine ordentliche Vorstellung der Schwaben, die bis hierhin überraschend wenig zulassen.

22. Minute: Das war die beste Gelegenheit! Coman serviert von rechts eine butterweiche Flanke auf den Kopf von Goretzka – Bredlow pariert glänzend.

FCB-Keeper Yann Sommer taucht ab, um den Ball zu klären. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

19. Minute: Wieder die Bayern: Davies kommt über links und bringt das Leder auf Goretzka, der den Ball allerdings zu zentral in die Arme von Bredlow schießt.

17. Minute: Gar nicht schlecht! Ito hält einfach mal aus der Distanz drauf, doch der Ball fliegt rechts am Kasten von Sommer vorbei.

13. Minute: Jetzt drücken die Bayern zum ersten Mal. Musiala dribbelt sich durch die gesamte Stuttgarter Defensive, am Ende ist aber dennoch ein Bein dazwischen und verhindert das 0:1.

10. Minute: Auch in der Defensive macht der VfB bislang einen konzentrierten Eindruck, der wachsam auf Konter lauert. Endo schickt Silas auf die Reise, doch der Kongolese kommt nicht an den Ball.

VfB-Fans zünden gegen Bayern München Pyro

6. Minute: Die Stuttgarter sind hier heiß wie Frittenfett. Jetzt dribbelt Führich über links in den Strafraum, bekommt die Kugel von der Torauslinie aber nicht mehr zurückgelegt. Auch die Stimmung im ehemaligen Neckarstadion ist prächtig: In beiden Kurven wurde Pyrotechnik gezündet.

Die Fans des VfB Stuttgart zünden in der Cannstatter Kurve zum Beginn der Partie gegen den FC Bayern München Pyro. © IMAGO/Markus Fischer

4. Minute: Erste Mini-Chance für die Gäste: Davies bringt den Ball von links ins Zentrum, doch Coman schießt die Kugel in den Stuttgarter Himmel.

1. Minute: Der VfB beginnt mutig und setzt die Bayern früh unter Druck. Die Schwaben scheinen sich etwas vorgenommen zu haben.

ANPFIFF

Bayerns Leroy Sané könnte für die Partie beim VfB Stuttgart ausfallen

Beim FC Bayern ist nach dem deutlichen 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin etwas Ruhe eingekehrt. Dennoch muss der deutsche Rekordmeister gegen den VfB seine Leistung bestätigen. Dabei könnte es sein, dass Trainer Julian Nagelsmann auf Leroy Sané (Kapselverletzung) verzichten muss. Dafür kehrt Dayot Upamecano nach seiner Rot-Sperre zurück.

VfB-Star Borna Sosa fehlt, Hiroki Ito ist fraglich

Aufgrund einer Gelb-Sperre wird Borna Sosa dem VfB gegen den FCB fehlen. Ihn könnten Nikolas Nartey oder Hiroki Ito auf der linken Seite ersetzen. Allerdings ist Itos Einsatz aufgrund von Rückenproblemen fraglich. Auch Dan-Axel Zagadou könnte in die Startelf rücken.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat Hoffnung gegen die Bayern

Stuttgart - Am vergangenen Spieltag hat der VfB Stuttgart eine schwerwiegende Pleite bei Tabellenschlusslicht Schalke 04 kassiert, wodurch die schwäbischen Abstiegssorgen noch größer wurden. Auch, weil die bis dahin abgeschlagenen Knappen nun wieder Hoffnung geschöpft haben.

Und ausgerechnet jetzt ist am Samstag (4. März, 18.30 Uhr/Sky) Rekordmeister Bayern München in der Mercedes-Benz Arena zu Gast. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth blickt trotzdem nicht hoffnungslos auf die Partie, wie er gegenüber BW24 sagte: „Die Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein. Doch gerade in der Rolle des Außenseiters liegt auch eine Chance. Bei geringerem Erwartungsdruck fällt es leichter, befreit aufzuspielen. Wir müssen versuchen, die Bayern in der Spielentwicklung zu stören. Wir müssen lästig und unerbittlich in den Zweikämpfen sein und dürfen den Gegner nicht ‚in Stimmung‘ kommen lassen.“