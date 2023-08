VfB schließt bei gehisster Werte-Flagge Pakt mit dem Teufel: Worin der Widerspruch liegt

Von: Niklas Noack

Vorstandschef Alexander Wehrle (l.) und Präsident Claus Vogt bilden eine Einheit. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Einerseits hält der VfB Stuttgart die Werte-Flagge hoch, andererseits geht der Klub mit neuen Sponsoren einen Pakt mit dem Teufel ein.

Stuttgart - Die Schwaben haben einen neuen Hauptsponsor sowie einen weiteren Partner hinzugewonnen, die beide umstritten sind. BW24-Reporter Niklas Noack erklärt, warum der VfB bei gehisster Werte-Flagge einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und worin seiner Meinung nach der Widerspruch liegt.

In Zukunft wird der VfB Stuttgart mit dem Logo des Wettanbieters Winamax auf der Brust auflaufen. Das Automaten-Unternehmen Jokerstar kam wenige Tage als Partner hinzu. Das Engagement der beiden Firmen sorgt bei Fans für Kritik.

Diese ändert daran aber nichts, dass in Zukunft Winamax auf den VfB-Trikots prangt. Am Samstag (12. August, 13 Uhr/Sky) trifft Stuttgart zum Pflichtspielstart auf die TSG Balingen in der ersten Runde des DFB-Pokals.