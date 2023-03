Nartey für Sosa? VfB-Trainer Labbadia: „Für mich gehört er gerade zu den Stammspielern“

Von: Niklas Noack

VfB-Trainer Bruno Labbadia hat mehrere Möglichkeiten, wie er Borna Sosa ersetzen könnte. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart wird gegen den FC Bayern München ohne Borna Sosa auskommen müssen. Dazu haben sich Trainer Bruno Labbadia und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth geäußert.

Stuttgart - Wie werden die Schwaben gegen den Rekordmeister FC Bayern München spielen? BW24 verrät, was VfB-Trainer Bruno Labbadia zu den Möglichkeiten sagt, die er hat, um Borna Sosa auf der linken Verteidigerposition zu ersetzen.

Auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat sich gegenüber BW24 zu dieser Personallage geäußert.

Stuttgart muss am Samstagabend (4. März, 18.30 Uhr/Sky) zu Hause in der Mercedes-Benz Arena gegen den Tabellenführer ran. Das Spiel kommt für den VfB zur Unzeit, denn die Stimmung bei den abstiegsbedrohten Schwaben ist nach dem schwachen Auftritt am vergangenen Spieltag nicht gut. So kassierte die Labbadia-Truppe im Kellerduell beim FC Schalke 04 eine empfindliche 1:2-Pleite. Dabei ließ der VfB vor allem in der ersten Halbzeit jegliche Tugenden vermissen, die im Abstiegskampf wichtig sind.