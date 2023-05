VfB gegen Hoffenheim: „Keine Diskussion“ um Borna Sosa, Zagadou wackelt

34. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart die TSG 1899 Hoffenheim. Alle Infos zum Saisonfinale in unserem Ticker.

VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim (-:-)

Aufstellungen: So spielen die Teams

Ausgangslage: VfB hat es in eigener Hand

Matarazzo will gewinnen: Das sagt der Ex-VfB-Coach über das Spiel

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Silas, Tomas - Guirassy Voraussichtliche Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak, Brooks, Akpoguma - Becker, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner Tore

Borna Sosa steht beim VfB Stuttgart wieder in der Startelf, Zagadous Einsatz ist fraglich

Im Vorfeld der Partie gegen die TSG Hoffenheim hat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß deutlich gemacht, dass Borna Sosa wieder spielen wird. „Borna ist fit und macht einen guten Eindruck. Wenn er fit bleibt, wird er spielen, da gibt es für mich keine Diskussion. Er ist für uns ein wichtiger Faktor. Er ist für diese Position ausgebildet“, führte der Stuttgarter Coach aus. Gegen Mainz 05 hatte Nikolas Nartey den Kroaten auf der linken Verteidigerseite ersetzt, der kurzfristig aufgrund einer Entzündung im Mund- und Rachenraum ausfiel.

Fraglich ist derweil der Einsatz von Dan-Axel Zagadou, der schon gegen Mainz wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt wurde. Zwar macht ihn diese keine Probleme mehr, dafür plagen den Franzosen nun Fußbeschwerden, sodass ein Ausfall wahrscheinlich ist. Hoeneß hat trotzdem eine „leise Hoffnung“, dass Zagadou für die Partie gegen Hoffenheim noch rechtzeitig fit wird. Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzt ihn Konstantinos Mavropanos.

+ Borna Sosa ist wieder bereit, für den VfB Stuttgart aufzulaufen. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

TSG Hoffenheim bereits gerettet: Pellegrino Matarazzo will gegen Ex-Klub VfB Stuttgart dennoch gewinnen

Durch einen 4:2-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin ist es der TSG Hoffenheim schon am vergangenen Spieltag gelungen, den Klassenerhalt einzutüten. Somit bleibt den Kraichgauern ein Abstiegsfinale gegen den VfB Stuttgart erspart. Dennoch will die TSG gewinnen. Vor seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sagte der Ex-Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo bei Sky: „Ich wünsche mir einen Sieg der TSG und den Klassenerhalt für den VfB. Das ist nicht diplomatisch, sondern die Wahrheit, was ich spüre. Wir sind Wettkämpfer. Ich bin der Trainer der TSG. Wir fahren dorthin, um zu punkten.“

VfB Stuttgart hat sich gute Ausgangslage für das Ziel Klassenerhalt verschafft

Stuttgart - Nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Mainz 05 durften die Schwaben zumindest kurz erleichtert sein. Dadurch haben sie nämlich ihre Rettung am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim in der eigenen Hand. Ein Sieg muss her, dann sind die Ergebnisse auf den anderen Plätzen irrelevant für den VfB, der in diesem Falle auch im kommenden Jahr Erstligafußball spielen würde.

