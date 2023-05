VfB gegen Frankfurt im Liveticker: Enormes Verkehrschaos – keine Parkplätze mehr

Von: Niklas Noack

VfB-Stürmer Serhou Guirassy (m.) bejubelt mit seinen Teamkollegen die 1:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Der VfB Stuttgart trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos zur Partie in unserem Liveticker.

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (-:-)

Kolo Muani: Frankfurt bangt um Top-Angreifer

Guirassy fraglich: Stuttgart hofft auf Stürmer

Favorit VfB: Was Hoeneß dazu sagt

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Zagadou, Anton - Vagnoman, Endo, Karazor, Sosa - Millot, Silas - Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Dina Ebimbe - Rode, Sow - Kamada, M. Götze - Kolo Muani Tore

Verkehrschaos im Neckarpark nimmt Formen an

Die Polizei Stuttgart teilt per Twitter vor der Partie mit, dass die Parkplätze im Neckarpark bereits belegt sind (Stand: 18:31 Uhr). Die Beamten sprechen die dringende Bitte aus, die Park & Ride Parkplätze anzufahren und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Neben dem DFB-Pokalhalbfinale finden im Neckarpark noch ein Konzert von Helene Fischer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle sowie ein Handballspiel in der Porsche Arena statt. Dazu läuft parallel das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Der Besucherandrang an der Mercedesstraße ist enorm und erschwert die Anreise zu allen Veranstaltungen.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani für Partie beim VfB Stuttgart fraglich

Mit einem Doppelpack hat Kolo Muani die Eintracht gegen Union Berlin ins Pokalhalbfinale geschossen. Ob er gegen den VfB spielen kann, war aber ungewiss. Denn der Angreifer leidet an Adduktorenproblemen. Abwehrmann Evan Ndicka hatte derweil zuletzt muskuläre Beschwerden, soll aber in Stuttgart wieder eine Option sein.

VfB bangt um Guirassy und Anton

Trotz des 2:1-Siegs gegen Gladbach gab es für den VfB einen Wermutstropfen. Denn Top-Stürmer Serhou Guirassy musste ausgewechselt werden, nachdem er von Lars Stindl unabsichtlich den Ellenbogen ins Gesicht bekommen hatte. Coach Hoeneß sei aber „guten Mutes“, dass Guirassy gegen die Eintracht spielen kann. Am Montag (1. Mai) habe Guirassy zwar noch mit leichten Einschränkungen trainiert, zeigte aber schon am Dienstag Fortschritte. Verteidiger Waldemar Anton hatte derweil Magenverstimmungen, sollte jedoch ebenfalls einsatzbereit sein.

VfB als Favorit gegen Eintracht Frankfurt? Hoeneß: „Steile These“

Stuttgart - Geht der VfB Stuttgart als Favorit ins Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt? Zumindest der Trend der vergangenen Wochen spricht für die Schwaben. Denn seit Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie steht, hat der VfB nicht mehr verloren. Zwei Siege (Bochum, Mönchengladbach) und zwei Remis (Dortmund, Augsburg) gab es in der Bundesliga. Im DFB-Pokal setzte sich Stuttgart außerdem gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) durch.

Bei der SGE aus Frankfurt sieht es dagegen düster aus. In der Liga warten die Hessen bereits seit elf Partien auf einen Sieg. Nur im Pokal feierte die Truppe von Oliver Glasner ein Erfolgserlebnis beim 2:0-Sieg über Union Berlin.

Von einer Favoritenrolle wollte VfB-Coach Hoeneß dennoch nichts wissen, der von einer „steilen These“ sprach. Anschließend verwies er darauf, dass die Frankfurter in der Liga als Neunter immer noch weit vor Stuttgart stehen. Die Schwaben rangieren derzeit auf dem 15. Platz.