Von: Christoph Klaucke

Harry Kane bekam unter der Woche vom FC Bayern frei, sein Sohn Henry wurde geboren. Der Nachwuchs soll einmal Deutsch sprechen.

München – Harry Kane hier, Harry Kane da. Bayerns 100-Millionen-Mann ist in diesen Tagen der allseits gefragte Mann. Dabei hatte der 30-Jährige unter der Woche weitaus Wichtigeres zu tun, als für Interviews Rede und Antwort zu stehen. Kane wurde vor einer Woche zum vierten Mal Vater. Sein Sohn soll eines Tages Deutsch sprechen, verriet der Engländer und gab Fußball-Deutschland ein Versprechen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro

Kane wird zwischen Bremen und Augsburg Vater eines Sohnes

Harry Kane erlebte eine Woche, die er wohl so schnell nicht wieder vergessen dürfte. Als sei der Trubel um seinen Wechsel aus England nach Deutschland zum FC Bayern nicht schon groß genug gewesen, sorgte die Geburt seines Sohnes Henry für den nächsten Höhepunkt. Um diesen wichtigen Moment im Leben nicht zu verpassen, eilte Kane direkt nach seinem Traumeinstand im Bayern-Trikot vorletzten Freitag in Bremen inklusive Tor und Vorlage nach London, um seiner Frau Katie beizustehen.

Am Sonntag vor einer Woche kam das vierte gemeinsame Kind zur Welt. Da die Geburt in der Heimat in London vollzogen wurde, fehlte Kane beim Lederhosen-Shooting. Für die Auto-Übergabe von Sponsor Audi in Ingolstadt am Mittwoch kam der Torjäger dann wieder zurück nach Deutschland und wählte eine neue Familien-Kutsche aus. Schließlich brauchen die Kanes ab sofort für die Kinder Ivy (6), Vivienne (5), Louis (2) und nun Henry ausreichend Platz. Auf der Rückbank dürfte in Zukunft auch Deutsch gesprochen werden.

Harry Kane könnte sich schon bald mit Thomas Müller auf Deutsch unterhalten. © Ulrich Hufnagel/Imago

Kane-Baby spricht Deutsch – Bayerns neuer Superstar gibt stolzes Versprechen

„Wir haben uns entschieden, dass die Geburt im gewohnten Umfeld in London stattfinden soll. Aber Henry kommt bald mit seiner Mama und den drei Geschwistern und wird mit der deutschen Sprache aufwachsen“, sagte Kane im Bild-Interview am Sonntag. Mehr noch, der Engländer gab ein stolzes Versprechen: „Sein Deutsch wird einmal besser sein als meines.“

Eine tolle Nachricht für die Bayern-Fans, die sich womöglich schon bald auf die ersten Sätze von Kane auf Deutsch freuen können. Der gebürtige Londoner hatte bereits kurz nach seinem Wechsel nach München erklärt, die deutsche Sprache lernen zu wollen. Der junge Henry wird zweisprachig aufwachsen, seine ersten Worte könnten möglicherweise sogar auf Deutsch „FC Bayern“ lauten.

Kane sucht nach Bayern-Wechsel neues Haus in München

Sollte Henry später einmal in die großen Fußstapfen des erfolgreichen Vaters treten, dürfte er für die englische Nationalmannschaft spielen. Die Albtraum-Schlagzeilen der Engländer würden somit nicht eintreffen. Jetzt gilt es für Kane nicht nur sportlich, sondern auch familiär in München anzukommen. Angedacht ist, schnellstmöglich heimisch zu werden, dafür braucht die Familie natürlich ein neues Domizil.

„Ich freue mich, wenn meine Frau und unsere vier Kinder aus London nach München kommen und wir in ein Haus ziehen. Das soll in den nächsten sechs Wochen passieren …“, sagte der Familienvater der Bild. Derweil tut Kane das, was er immer tut: Tore schießen. Die nächste Gelegenheit gibt es beim Bundesliga-Heimdebüt für den FC Bayern gegen Augsburg. (ck)