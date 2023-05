Thomas Müller fehlt beim Bayern-Training – auch ein anderer Angreifer wird von Fans vermisst

Von: Florian Schimak

Am Dienstag absolvierte der FC Bayern eine öffentliche Trainingseinheit. Nicht mit dabei: Thomas Müller. Außerdem vermissten die Fans einen weiteren Angreifer.

München – Am Ende hatte sich der FC Bayern wohl ein paar mehr Zuschauer bei der öffentlichen Trainingseinheit am Dienstagmittag an der Säbener Straße erhofft.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Aber knappe zweistellige Temperaturen und Dauerregen sorgten dafür, dass die Anhänger nicht in Scharen beim Trainingsgelände des Rekordmeisters aufschlugen. Fast anderthalb Stunden konnten die Fans der Einheit von Thomas Tuchel gespannt zuschauen. Mit dabei waren die Helden vom Samstag: Doppel-Torschütze Serge Gnabry, Bundesliga-Elfmeter-Debütant Joshua Kimmich oder Super-Youngster Mathys Tel – alle waren sie zu sehen.

Doch nicht alle Bayern-Stars absolvierten das Training mit der Mannschaft: Thomas Müller trug keine Fußball-, sondern Laufschuhe. Der 33-Jährige, der gegen Schalke noch der „Dosenöffner“ war, könnte dennoch Muskelkater davongetragen haben. Allerdings im Arm – schrieb er doch fleißig Autogramme. Aufgrund der Belastungssteuerung nahm Müller nicht am Mannschaftstraining teil.

Thomas Müller trainierte am Dienstag nicht mit der Mannschaft. © IMAGO / Sven Simon

Choupo-Moting fehlt auch – kommt der Bayern-Stürmer gar nicht mehr zum Einsatz?

Ebenso fehlte Eric Maxim Choupo-Moting. Der Angreifer hat seit Wochen mit Knie- und Rückenproblemen zu kämpfen. Zuletzt stand er Anfang April im Topspiel gegen den BVB (4:2) in der Bundesliga in der Startelf. Seit seinem kurzen Comeback-Versuch im Rückspiel gegen Manchester City pausiert der Deutsch-Kameruner. Fraglich, ob er in dieser Spielzeit überhaupt noch einmal zum Einsatz kommt.

Positiv: Josip Stanisic absolvierte erstmals seit seinem Muskelfaserriss wieder Teile des Trainings. Der Verteidiger war seit Anfang Mai ausgefallen. Ob er gegen RB Leipzig am Samstag schon eine Option sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Rückkehrer beim FC Bayern: Davies nimmt Lauftraining auf – Neuer macht Torwartübungen

Bei Müller wird man sich hingegen keine Sorgen machen müssen. Am vergangenen Samstag kam er über 90 Minuten zum Einsatz. Im Anschluss zeigte sich der 33-Jährige erschöpft. „Bei meiner Chance in der Neunzigsten habe ich gedacht, dass ich massiv gehalten werde. Dann habe ich nach hinten geschaut – aber da war gar kein Gegner“, sagte Müller nach dem Spiel in der Mixed Zone augenzwinkernd: „Direkt mal ein Neunziger, das war schon was. Hinten raus war die Luft schon knapp“.

Alphonso Davies, der mit einem Muskelbündelriss zuletzt ausfiel, stieg bereits am Montag wieder ins Lauftraining ein. Auch beim pfeilschnellen Linksverteidiger bleibt abzuwarten, ob es in dieser Saison noch für einen Einsatz reicht. Manuel Neuer stand vergangene Woche erstmals nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch im Dezember wieder auf dem Trainingsplatz und absolvierte erste Torwart-Übungen. Davon zeigte sich selbst Felix Neureuther begeistert.

Ob der Captain am letzten Spieltag in Köln die mögliche Meisterschale in Empfang nimmt? Auf tz.de-Nachfrage reagierte Neuer am Samstag in der Allianz Arena nicht. (smk)