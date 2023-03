Durchatmen?! Was die Werder-Fans jetzt umtreibt | eingeDEICHt-Show Folge 20 mit Jurica Vranjes

Von: Timo Strömer

Bremen - 31 Punkte im Sack: Der SV Werder Bremen kann jetzt ganz entspannt durchatmen – oder doch nicht? Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) geht in Folge 20 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Was beschäftigt jetzt die Werder-Fans? Mit dabei: Ex-Werderaner Jurica Vranjes und das neue Format im Format „VranYES or NO?“

In der Werder-Podcast-Show der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: Was treibt jetzt in der Länderspielpause die Fans des SV Werder um? Ist der Abstiegs-Fluch von 2021 so gut wie überwunden? Kann Michael Zetterer Torwart Jiri Pavlenka als Nummer eins verdrängen? Hat Top-Talent Fabio Chiarodia das Zeug zum Bundesliga-Star? Und ist Marvin Ducksch (Doppeltorschütze beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach) ein Wechsel-Kandidat? Würde ein Verkauf von Niclas Füllkrug mehr als 15 Millionen Euro einbringen? eingeDEICHt fragt in Folge 20 bei Jurica Vranjes nach: In „VranYES or NO?“ gibt die Vereins-Legende seine Einschätzungen zu aktuellen Werder-Themen ab.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt: Neue Folge mit Club-Legende Jurica Vranjes auf allen Kanälen

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer den Werder-Pannen-Pullover mit Schalke-Logo bekommt. Wie Ihr zudem ein Torwart-Trikot mit Flock von Michael Zetterer für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 20. Episode von eingeDEICHt.

Werder Bremen-Legende Jurica Vranjes orakelt Zukunft des Vereins

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.