Live-Ticker zur Auslosung der CL-Gruppenphase - diese Gruppe würde dem FC Bayern gefallen

Bühne frei für die neue Champions-League-Saison: Am Donnerstag wird ab 18 Uhr die Gruppenphase ausgelost. Hier gibt‘s den Live-Ticker zum Event im Grimaldi Forum in Monaco.

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League 2018/2019 steigt am Donnerstag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco.

Mit dem FC Bayern , Schalke 04 , 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund sind vier Klubs aus der Bundesliga am Start.

, , und sind vier Klubs aus der Bundesliga am Start. Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 18. und 19. September ausgetragen, der Abschluss der Vorrunde findet am 11. und 12. Dezember statt.

16.13 Uhr: Der FC Bayern wäre selbstredend in jeder möglichen Gruppe Favorit, doch bei einer Auslosung, die beispielsweise den SSC Neapel, den FC Liverpool und Galatasary als Gegner ergäbe, würde der ein oder andere Bayern-Fan und -Verantwortliche doch ein wenig schlucken.

16.07 Uhr: Und wie sieht‘s für die anderen Vereine aus der Bundesliga aus? Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand - für Schalke könnte es ganz schwer werden. Das Hoffenheimer Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, könnte in einer Gruppe mit Barcelona, Tottenham Hotspur und der AS Monaco ebenfalls in weite Ferne rücken. Borussia Dortmund geht immerhin ManUnited und den Spurs aus dem Weg. Die Champions und Meister aus Topf eins drohen aber auch dem Team des neuen Trainers Lucien Favre. Deutsch-deutsche Duelle sind übrigens ausgeschlossen, ebenso wie Partien zwischen Teams aus der Ukraine und Russland.

16.01 Uhr: „Wir werden versuchen, dieses Jahr anzugreifen“, sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zur Zielsetzung des deutschen Rekordmeisters. Überlegen wir uns deshalb doch mal spaßeshalber eine besonders leichte Gruppe für den FC Bayern. Wie wäre es mit dem FC Porto aus Topf 2, Eindhoven aus Topf 3 und AEK Athen aus Pott 4?

15.56 Uhr: Im Anschluss an die Auslosung wird auch noch Europas Fußballer des Jahres gekürt - zur Auswahl stehen Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mo Salah.

15.48 Uhr: Schadenfreude ist doch einfach die schönste Freude - und für Red Bull Salzburg kommt‘s mal besonders dick: Die Österreicher scheiterten zum sage und schreibe elften Mal (!) in der Qualifikation. Dieses Mal war Roter Stern Belgrad zu stark für den Ösi-Meister. Immerhin: Die Salzburger bauen endlich mal sowas wie Tradition auf.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2018/2019. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung im Grimaldi Forum in Monaco. Interessant ist aus deutscher Sicht, auf welche Gegner die Bundesliga-Vertreter FC Bayern, Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund treffen werden.

Auslosung der Gruppenphase in der Champions League 2018/19: In jedem Topf ist ein deutscher Verein

Als Meister der Bundesliga ist der FC Bayern automatisch für den ersten der vier Auslosungstöpfe gesetzt. Die übrigen deutschen Vertreter werden anhand ihrer UEFA-Koeffizienten auf die anderen Töpfe aufgeteilt. So rutscht Borussia Dortmund als bester Nicht-Meister aller 32 Klubs in Topf zwei, Vizemeister Schalke 04 ist im dritten Topf, Champions-League-Neuling 1899 Hoffenheim geht in den vierten Topf mit den vermeintlich schwächsten Teams. Noch nicht sind alle Töpfe komplett besetzt, da am Mittwoch noch entscheidende Playoff-Partien ausgetragen werden.

Neben der Auslosung der Gruppen nutzt die UEFA das Event auch, um ihren Spieler sowie ihre Spielerin des Jahres zu ehren. Zudem werden der beste Torwart, der beste Verteidiger, der beste Mittelfeldspieler und der beste Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison gekürt.

Auslosung der Gruppenphase in der Champions League 2018/19: Die Töpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Borussia Dortmund FC Liverpool Viktoria Pilsen Atlético Madrid FC Porto FC Schalke 04 FC Brügge FC Barcelona Manchester United Olympique Lyon Galatasaray Istanbul FC Bayern München Schachtjor Donezk AS Monaco Young Boys Bern Manchester City SSC Neapel Ajax Amsterdam Inter Mailand Juventus Turin Benfica Lissabon ZSKA Moskau TSG Hoffenheim Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur PSV Eindhoven Roter Stern Belgrad Lokomotive Moskau AS Rom FC Valencia AEK Athen

