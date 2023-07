Überraschender England-Klub erklärt Goretzka wohl zum Transfer-Ziel

Von: Sascha Mehr

Leon Goretzka erlebte eine enttäuschende letzte Saison und gilt als Kandidat für einen Abgang. Ein englischer Klub soll Interesse zeigen.

München – Leon Goretzka hat eine schwache und enttäuschende Saison hinter sich. Nur selten zeigte der deutsche Nationalspieler die Leistungen, die die Verantwortlichen von ihm erwarten. Sinnbildlich für die vergangene Spielzeit des Mittelfeldspielers war der 34. Spieltag. Im entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft beim 1. FC Köln wurde er in der zweiten Hälfte ein- und später wieder ausgewechselt.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern: Goretzka ein Kandidat für einen Wechsel?

Trotz der am Ende auf den letzten Metern gewonnenen Meisterschaft war es für Goretzka persönlich ein Tag zum Vergessen. Der 28-Jährige, der seit 2018 beim FC Bayern München unter Vertrag steht, hinkt seinem eigenen Anspruch meilenweit hinterher und ist in der Form der vergangenen Saison kein Kandidat für einen Stammplatz unter Cheftrainer Thomas Tuchel.

„Goretzka und Mané sind beide Spieler des FC Bayern München. Heute kann keiner sagen, wie der Kader am 1. September ausschaut. Dabei will ich es auch belassen. Leon hat keine einfache Saison gehabt und ist selbst nicht zufrieden. Er ist ein unglaublich wertvoller Spieler, wenn er fit und in Form ist“, sagte Bayern-CEO Jan-Christian Dressen auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Rottach-Egern über mögliche Abgänge.

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ein Abschied von Goretzka ist alles andere als ausgeschlossen, das haben auch andere Vereine registriert. Neben Manchester United soll nun auch West Ham United Interesse am 28-Jährigen signalisiert haben, wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet. „Leon Goretzka ist definitiv ein Kandidat, dessen Situation man bei den Engländern ganz genau beobachtet. Denn auch ihnen ist nicht entgangen, dass Goretzka die Bayern verlassen darf“, sagte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg.

FC Bayern: West Ham United buhlt um Goretzka

Der amtierende Conference-League-Sieger ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Declan Rice, den es kürzlich zum FC Arsenal zog. Die „Gunners“ überwiesen für den englischen Nationalspieler umgerechnet 116 Millionen Euro an den Stadtnachbarn, der damit das nötige Kleingeld hätte, um einen Transfer von Goretzka zu realisieren.

„Bayern stellt sich aktuell eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro vor. Tuchel würde ihn definitiv ziehen lassen, denn Tuchel will Kaderplatz schaffen. Tuchel möchte noch einen Spieler verpflichten, der in seiner Wahrnehmung das Profil von Declan Rice hat“, so Sky-Transferexperte Plettenberg weiter. Fraglich ist aber, ob Goretzka zu einem Klub wechseln will, der in der anstehenden Saison nicht in der Champions League spielen wird. (smr)