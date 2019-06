Das Halbfinale der U21-EM steht an: Deutschland trifft in Bologna auf Rumänien. Die Kuntz-Elf muss in der Hitze cool bleiben - wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Rumänien 0:0 (-:-) Anpfiff: 18 Uhr

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - Eggestein, Dahoud, Neuhaus - Amiri, Öztunali, Waldschmidt Rumänien: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas Tore: - Schiedsrichter: Orel Grinfeld (ISR)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

8. Minute: Erste gute Chance für Deutschland - Öztunali kommt im Elfer der Rumänen zum Abschluss, doch sein Schuss aus rund elf Meter kann von Pașcanu abgeblockt werden.

5. Minute: Die DFB-Junioren von Beginn an mit mehr Ballbesitz und Rumänien lauert wenig überraschend auf Konter.

2. Minute: Die deutsche Mannschaft in den schwarz-weißen Trikots von links nach rechts.

1. Minute: Schiri Grinfeld hat die Partie freigegeben! Es kann losgehen.

Deutschland - Rumänien im Live-Ticker: Richter nicht rechtzeitig fit - Kuntz muss zweimal umstellen

17.55 Uhr: Rund 15.000 Zuschauer werden zu diesem Halbfinale erwartet - die Spieler betreten jeden Moment den Rasen in Bologna.

17.50 Uhr: In zehn Minuten ist Anpfiff in Bologna!

17.43 Uhr: Im bisherigen Turnierverlauf steht die DFB-Elf bei gerade mal drei Gegentoren und alle Treffer wurden gegen Nübel vom Elfmeterpunkt aus erzielt. Der Schalker Schlussmann gilt bei all seiner Qualität nicht als der ganz große Elfer-Killer. Auch zieht Kuntz wohl die Option in Betracht, im Falle eines Elfmeterschießens auf seinen Ersatz-Torwart Florian Müller (21/Mainz) zurückzugreifen, der eine deutlich bessere Elfer-Statistik vorzuweisen hat.

17.35 Uhr: Wie kamen beide Mannschaften eigentlich ins Halbfinale? Rumänien legte eine richtig gute Vorrunde hin und bezwang Kroatien mit 4:1, England mit 4:2 und spielte gegen Frankreich 0:0. Die DFB-Junioren starteten ebenfalls mit zwei Siegen (3:1 gegen Dänemark, 6:1 gegen Serbien), im letzten Gruppenspiel folgte ein 1:1 gegen Österreich.

17.25 Uhr: Marco Richter fällt heute also zunächst aus - es wird damit wieder auf die Tore vom Freiburger Luca Waldschmidt ankommen, der in diesem Turnier bereits fünf Tore erzielen konnte und mit seinen Leistungen durchaus auf sich aufmerksam machen konnte. Kann er auch heute wieder für Deutschland treffen?

17.01 Uhr: Im Stadio Renato Dall’Ara brennt übrigens noch immer die Sonne auf den Rasen - noch immer herrscht in Bologna eine Temperatur von rund 38 Grad Celsius. Kein ideales Fußballwetter also - welches Team heute den längeren Atem hat, dürfte gute Chancen auf den Einzug ins Finale haben.

16.56 Uhr: Ebenfalls zu erwarten war, dass Mittelstädt den gelbgesperrten Linksverteidiger Henrichs ersetzt.

16.53 Uhr: Die Aufstellung der Rumänen liest sich wie folgt: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas.

16.45 Uhr: Und schon sind die Aufstellungen beider Mannschaften bekannt. Tatsächlich fällt Marco Richter aus - ihn ersetzt, wie bereits spekuliert wurde, Amiri von der TSG Hoffenheim. Hier die komplette Aufstellung: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - Eggestein, Dahoud, Neuhaus - Amiri, Öztunali, Waldschmidt.

16.34 Uhr: In kann anderthalb Stunden ist Anpfiff in Bologna - noch immer ist nicht ganz klar, ob auch heute wieder das dynamische Sturmduo bestehend aus Luca Waldschmidt und Marco Richter für Furore sorgen wird, da Richter angeschlagen war. Als Ersatz würde heute vielleicht Hoffenheims Nadiem Amiri seinen Platz einnehmen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum ersten Halbfinale der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino! Die DFB-Elf trifft am Donnerstagabend (Anstoß: 18 Uhr) in Bologna auf Rumänien. Schaffen es die Kuntz-Kicker ins Finale? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts! +++

U21-EM: Deutschland gegen Rumänien im Live-Ticker

Bologna - Darf die deutsche U21 weiter vom Titel träumen? Heute kann die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz den Einzug ins Finale der Europameisterschaft klar machen. Die Stimmung im Team ist bestens, schließlich spielt man bislang ein starkes Turnier: Zwei Siege und ein Unentschieden bedeuteten das Ticket für die Vorschlussrunde.

Jenes Unentschieden gegen Österreich - es war bislang der einzige Dämpfer für die DFB-Bubis. Beim 1:1 wackelte man hinten gewaltig, Torhüter Alexander Nübel musste mehrmals Kopf und Kragen riskieren. Dennoch reichte es zum Remis und somit auch zum Einzug in die nächste Runde. Klar, dass da erstmal gefeiert wurde: Benjamin Henrichs heizte der Mannschaft im Bus ein. Gegen die Rumänen muss er nun allerdings eine Gelbsperre absitzen.

U21-EM: Macht Deutschland gegen Rumänien das Finale klar?

Es müssen in der sengenden Hitze von Bologna - es sind für den Abend 37 Grad vorhergesagt - also andere richten. Für Henrichs könnte möglicherweise Maximilian Mittelstädt in die Startelf rücken. Vorne soll das bewährte Duo wirbeln: Luca Waldschmidt und Marco Richter. Die Scouts der internationalen Topklubs werden den Notizblock schon gezückt haben, schließlich verknoteten die beiden deutschen Torjäger in der Vorrunde gleich reihenweise gegnerische Abwehrreihen. Richter war zuletzt aber angeschlagen, Kapitän Jonathan Tah ebenfalls. Werden sie rechtzeitig fit? Diese Frau könnte Einfluss darauf haben.

Und die Rumänen? Der Respekt ist groß. „Ich bin aufgeregt und gespannt“, sagte Kuntz am Mittwoch und warnte vor dem unbequemen Gegner, der von etwa 10.000 Fans unterstützt wird. „Das wird ein Auswärtsspiel. Die Rumänen spielen sehr unorthodox. Sie nutzen alles aus, was man nutzen kann, um den Gegner aus dem Tritt zu bringen“, meinte der 56-Jährige.

U21-EM: Deutschland mit Respekt vor Rumäniens Legenden-Sohn Ianis Hagi

Beinahe krampfhaft war das DFB-Team bemüht, den Außenseiter stark zu reden. „Wer gegen Kroatien 4:1 gewinnt, gegen England 4:2 und gegen Frankreich 0:0 spielt, vor dem muss man Respekt haben“, betonte Hoffenheims Nadiem Amiri. Vor allem Ianis Hagi, Sohn der rumänischen Fußball-Legende Gheorghe Hagi, spielt als Zehner bislang ein glänzendes Turnier. Dennoch wäre eine Niederlage eine große Enttäuschung für das deutsche Team.

Im Zweifel gibt es zur Motivation noch die alte Bergsteiger-Regel. Seit Dienstag steht diese in weißen, großen Buchstaben auf dem Boden des Teamhotels in Fagagna. Der Spruch für Gipfelstürmer soll auch für die deutsche U21 gelten: „Auf halbem Weg kehrt man nicht um.“ Gegen wen es dann im Finale gehen könnte, entscheidet sich ab 21 Uhr: In Reggio nell'Emilia trifft Spanien auf Frankreich. Wo Sie die Partien sehen können, erfahren Sie hier.

akl/kus