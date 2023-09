Mit Werder-Talent Leon Opitz in der Startelf: Deutschlands U19 schlägt England

Von: Timo Strömer

Teilen

Leon Opitz vom SV Werder Bremen hat mit der deutschen U19-Nationalmannschaft einen Testspiel-Sieg gegen England eingefahren. © gumzmedia

Bremen/Olivia Nova – Die Tinte unter seinem ersten Profi-Vertrag beim SV Werder Bremen war noch nicht ganz trocken, da ging es für Leon Opitz schon auf Länderspielreise: Mit Deutschlands U19 hat der 18-Jährige am Mittwoch das erste Länderspiel der neuen Saison bestritten – und im Test gegen England einen 1:0-Sieg eingefahren.

Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist mit einem 1:0-Sieg gegen England in die Länderspielsaison und Vorbereitung auf die EM-Qualifikation gestartet. Mittendrin: Leon Opitz. Das Talent des SV Werder Bremen stand in der Startelf und durfte bis zur Halbzeit auf der linken Außenbahn in der 3-5-2-Formation von Trainer Christian Wörns ran. Das Tor des Tages im spanischen Oliva Nova erzielte Mert Kömür vom FC Augsburg.

Leon Opitz vom SV Werder Bremen feiert mit deutscher U19-Testspielsieg gegen England

„Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden, mit dem Spiel an sich nicht ganz. Wir mussten viel laufen, weil England gerade in der zweiten Halbzeit viel Ballbesitz hatte“, wird Trainer Wörns auf der Webseite des DFB zitiert. „Wir haben gute Sachen gemacht, aber an vielen Dingen müssen wir auch noch arbeiten. Wir haben allerdings auch komplett durchgewechselt, weil wir im Hinblick auf die EM-Qualifikation viele Spieler testen wollen.“ Einer davon ist Leon Opitz - das Talent hat kürzlich seinen ersten Profi-Vertrag beim SV Werder Bremen unterschrieben.

In der ersten Runde der EM-Qualifikation trifft die deutsche U19-Nationalmannschaft vom 11. bis 18. Oktober auf Kasachstan, Nordmazedonien und Gastgeber Polen. Der Gruppensieger und -zweite lösen Tickets für die zweite Qualifikationsrunde. Ebenfalls dabei sind die drei besten Drittplatzierten aus insgesamt 13 Gruppen. Die U19-Europameisterschaft wird vom 15. Bis zum 28. Juli 2024 in Nordirland ausgetragen. (tst)