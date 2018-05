U17-Europameisterschaft: DFB-Auswahl scheitert in der Vorrunde

Mit nur einem Sieg aus den drei Gruppenspielen verabschiedet sich die deutsche U17-Auswahl von der EM. Im letzten Vorrundenspiel kam man gegen Spanien unter die Räder.

Walsall - Die U17-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist bei der EM in England bereits in der Vorrunde gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Michael Prus unterlag zum Abschluss der Gruppe D in Walsall Titelverteidiger Spanien nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:5 (0:2) und verpasste als Dritter den Einzug ins Viertelfinale.

Nach der Niederlage gegen die Niederlande (0:3) und dem Sieg gegen Serbien (3:0) hätte dem DFB-Team ein Unentschieden gegen Spanien genügt. Doch schon nach einer Viertelstunde lag die deutsche Auswahl mit 0:2 zurück. Der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 gelang Oliver Batista Meier von Bayern München.

SID

