Trotz Bundesliga-Pause: Bayern-Fans müssen nicht ganz auf Harry Kane verzichten

Von: Nils Wollenschläger

Harry Kane (r) ist im Sommer zum FC Bayern München gewechselt. © Marius Becker/dpa

Nach seinem erfolgreichen Einstand beim FC Bayern München ist Harry Kane mit der Nationalmannschaft Englands im Einsatz. Hier finden Sie alle Infos:

Seit mehreren Wochen begeistert Star-Einkauf Harry Kane die Fans des FC Bayern München. Nach drei Bundesliga-Spielen hat der Engländer bereits drei Tore vorzuweisen. In der Länderspielpause ist Kane nun mit der Nationalmannschaft im Einsatz.

Harry Kane mit England in der EM-Qualifikation – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie am Samstag das Spiel gegen die Ukraine live verfolgen können.

Vize-Europameister England hat die ersten vier Spiele der Qualifikationsgruppe C gewonnen und kann nun einen weiteren Schritt Richtung EM 2024 machen. (nwo)