Transfer-Ticker zum Deadline Day: Eintracht Frankfurt holt einstigen Bundesliga-Star zurück

Von: Boris Manz

Die Transfer-Periode neigt sich ihrem Ende zu. Noch können die Bundesliga-Klubs Spieler verpflichten oder abgeben. Der Deadline Day im News-Ticker.

Update vom 30. Januar, 19.18 Uhr: Jetzt ist die Rückkehr von Thomas Delaney in den Bundesliga perfekt! Die TSG Hoffenheim hat sich bis zum Saisonende die Dienste des dänischen Nationalspielers gesichert. Die Kraichgauer leihen den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler vom FC Sevilla aus.

„Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein“, sagte Delaney, der auch schon für Werder Bremen und Borussia Dortmund spielte: „Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind.“

Transfer-Gerücht: FC Bayern München holt Manchester-City-Star – SGE bedient sich bei Eindhoven

Update vom 30. Januar, 14.52 Uhr: Eintracht Frankfurt holt Bild-Informationen zufolge Philipp Max aus der Eredivise. Der Linksverteidiger soll dem Bericht zufolge ausgeliehen werden und verzichtet angeblich sogar auf Gehalt. Max könnte auf der linken Seite den Konkurrenzkampf mit Ansgar Knauff aufnehmen, der im Sommer zu Borussia Dortmund zurückkehren wird.

Nach Mario Götze wäre der 29-Jährige der zweite SGE-Transfer aus Eindhoven innerhalb kürzester Zeit. Im neuen Jahr kam Max nur zu 130 von 450 Spielminuten. Bei der PSV hatte der Linksverteidiger den Durchbruch zum Nationalspieler geschafft, blieb aber von Bundestrainer Hansi Flick für die WM unberücksichtigt. In der Bundesliga überzeugte Max beim FC Augsburg vor allem als beeindruckender Flankengeber. In der Saison 2017/18 gelangen ihm 13 Assists – nur Thomas Müller hatte mehr.

Und auch der FC Bayern verstärkt sich wohl auf der Außenverteidigerposition. Joao Cancelo soll auf Leihbasis von Manchester City an die Isar kommen.

Bald im SGE-Trikot? Philipp Max (3 Länderspiele) steht vor einem Wechsel nach Frankfurt. © Imago/Revierfoto

Transfer-News: Isco flirtet mit Bundesliga-Überflieger

Erstmeldung vom 30. Januar, 13:26 Uhr:

München – Wer kommt? Wer geht? Kurz vor dem Ende der Transferfrist kocht die Gerüchteküche hoch. Am Deadline Day, den 31. Januar, können die europäischen Top-Klubs letzte Korrekturen am Kader vornehmen. Und auch die 18 Bundesligisten grübeln über den ein oder anderen Transfer.

Deadline Day: Die wichtigsten Transfers im Überblick

Spieler Alter Klub\t Neuer Klub Ablöse/Art des Transfers Maximilian Philipp VfL Wolfsburg Werder Bremen Leihe Anthony Gordon FC Everton Newcastle United 45,6 Mio./Kauf Alexis Tibidi VfB Stuttgart Troyes 2,6 Mio./Kauf Julien Duranville RSC Anderlecht Borussia Dortmund 7,5 Mio./Kauf Malo Gusto Olympique Lyon FC Chelsea 30 Mio./Kauf John Anthony Brooks Benfica Lissabon TSG Hoffenheim 300 Tsd./Kauf Ludovic Ajorque Racing Straßburg 1. FSV Mainz 05 6 Mio./Kauf Tim Skarke Union Berlin FC Schalke 04 250 Tsd./Kauf

Was bisher geschah: FC Bayern holt Sommer – Borussia Dortmund holt Mega-Talent aus Belgien

Die offensichtlichen Kaderlücken wurden bereits gestopft, die ersten Personalrochaden vollzogen. Der FC Bayern holte nach Neuers Verletzung Yann Sommer an die Isar. Gladbach reagierte mit dem Transfer von Jonas Omlin. Für 9 Millionen Euro kam der neue Fohlen-Keeper aus der Ligue 1 als Ersatz für die langjährige Nummer 1.

Und auch die anderen Bundesliga-Klubs mussten bereits reagieren. Borussia Dortmund zahlte 7,5 Millionen für den 16-jährigen Julien Duranville und sicherte die Dienste von Julian Ryerson von Union Berlin. Die zauberten daraufhin kurzerhand Josip Juranovic aus dem Hut. Der Nationalspieler Kroatiens könnte aber nicht der einzige Transfer-Hammer der Eisernen im Winter bleiben.

Bald im Trikot der Eisernen? Ein Wechsel von Spaniens Superstar Isco zu Union Berlin könnte der Überraschungstransfer des Winters werden. © Imago/Pressinphoto

Transfer-News: Holt Union Berlin Isco am Deadline Day?

Die Überraschungsmannschaft der Hinrunde flirtet offenbar mit der Verpflichtung von Isco. „Wir sind jetzt Tabellenzweiter, daher befassen sich jetzt auch Spieler mit unserem Club, die sich vor drei, vier Jahren noch nicht mit uns befasst haben“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler. Auf Instagram befeuerten die Köpenicker Spieler nun das Gerücht eher im Scherz. „Dieser Sieg ist für dich Isco“, schrieb Kapitän Christopher Trimmel. Und der spanische Mega-Star reagierte auf den Post mit einem Bizeps-Emoji. Ein lustiger Plausch – oder steckt da was dahinter?

Transfer-Wahnsinn in der Premier League: FC Chelsea vor nächstem Millionen-Deal

Während die Bundeligisten bisher kaum Kohle ausgegeben haben, lässt die Premier League einmal mehr ihre Muskeln spielen. Für 28 Millionen Euro verpflichtete Leeds United mal eben Georginio Rutter von der TSG Hoffenheim und sorgte damit für den teuersten Verkauf der Bundesliga in dieser Transferperiode. Peanuts im Vergleich zur nationalen Konkurrenz.

Allein der FC Chelsea gab bisher weit über 200 Millionen Euro aus und damit mehr als alle anderen europäischen Top-Ligen zusammen. Insgesamt acht neue Spieler holte der Ex-Klub von Thomas Tuchel an die Stamford Bridge und sorgte mit der Verpflichtung von Mykhaylo Mudryk für den Transfer-Hammer des Winters. Mit Boni kann der Ukrainer Medienberichten zufolge Shaktar Donezk 100 Millionen Euro einbringen.

Winter-Transferphase 2023: Bundesliga-Frist endet am 31. Januar um 18 Uhr

Mit Argentiniens WM-Held Enzo Fernandez und Lyons Malo Gusto wollen die Blues wohl noch zwei Mega-Transfers vor dem Deadline Day durchziehen. Der 19-Jährige Außenverteidiger steht unmittelbar vor einem 30-Millionen-Transfer zum FC Chelsea. Spätestens in der Nacht auf den 1. Februar wissen wir, wie der Transfer-Wahnsinn in Europa ausgegangen ist. Die deutschen Teams müssen ihre Neuzugänge bis um 18 Uhr am Deadline Day (31. Januar) registrieren. Da bleibt noch genügend Zeit für den einen oder anderen Wundertransfer.

Im Transfer-Ticker verpassen Sie nichts.